你還記得前陣子紅遍全台的「還願」嗎？今天赤燭突然在 Android 及 iOS 平台上架經典恐怖遊戲「返校」，可能與 9/20 即將上映的電影相關，語言上支援繁中、簡中、日文、英文、韓文五種語言，如果想要好好回味這個由台灣團隊開發的經典遊戲，趕快開啟 App 商店，支持一波吧！

△ 目前返校在 Google Play 上免費下載，可以免費試玩部分劇情，要完整解所需內購 130 元。App Store 則是需直接付費 130 元才能下載。不管怎麼說，比起 Steam 平台上的 299 原來要便宜，畫面、音效也沒有比較差，甚至可以手機隨開隨玩，大家趕快去支持囉～

△ 小編使用 Android 系統，下載之後遊戲初始畫面左邊，會有個「購買完整版」的字樣，付費前當然要運用一下 Android 的優勢先來試玩一波，點擊右邊「初始新生」進入遊戲。

△ 接著就開始進入劇本啦，小編貼心提醒，一定要開啟音效！一定要開啟音效！一定要開啟音效！因為超重要，個人覺的音效有加乘的效果，能夠讓詭異、恐怖氣氛瞬間昇華~以下大家就看看遊戲畫面，小編就不報雷劇情囉！

△ 當然手機與電腦版本的會有些微的不同，像是操作的部分，當然就是改為觸碰螢幕控制，畫面也改為 16 : 9，除了這兩點之外，畫面的精緻度、順暢度，真的都保留的相當完整 ~ 恐怖氣氛的營造也相當具有赤燭風格，一個人玩真的會毛毛的～

△ 以上是部分遊戲畫面，剩下的就讓大家自己去體驗囉，拿起手機下載起來，如果擔心害怕的話，趕快找朋友陪玩啦～再提醒一次，一定要記得開音效啊，沒有開音效就像沒有加挖撒米的生魚片，雖然還是好吃，但就是少一味~

下載：

返校 ( App Store 下載 )

返校 ( Google Play 下載 )