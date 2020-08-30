Boysoft Data Recovery 檔案救援工具

出來混都是要還的！使用電腦也不例外，檔案誤刪與遺失是難免會碰到的，因此備份檔案很重要，萬一檔案都沒有備份，那麼檔案救援的工具一定也要留一套，這次限時免費的 iBoysoft Data Recovery 就是一款檔案救援軟體，其實這款救援工具是有免費版本的，免費版本有 1GB 檔案的救援限制，其實也算是非常佛心的，Standard edition 標準版本就沒有救援容量的限制，所以就收下吧～救援軟體留一套，檔案誤刪也不用那麼害怕。

限時免費：https://iboysoft.com/giveaway/

Boysoft Data Recovery 檔案救援工具

△ 進入活動頁面之後，輸入自己信箱之後點選下方的 Download & get license key。

Boysoft Data Recovery 檔案救援工具

△ 接著會顯示寄信到你的信箱，趕快去收信吧！

Boysoft Data Recovery 檔案救援工具

△ 信件馬上就會收到，會有軟體下載連結與這次一年份的活動序號。

Boysoft Data Recovery 檔案救援工具

△ 開啟軟體後點選左上角的 Key 會跳出輸入序號的視窗，將剛剛所取得的序號貼上後點選 OK。

Boysoft Data Recovery 檔案救援工具

△ 接著應該就會看到 Register successfully 註冊成功的視窗。

Boysoft Data Recovery 檔案救援工具

△ 點選要救援的硬碟之後，就會開始進行掃描。

Boysoft Data Recovery 檔案救援工具

△ 掃描後就會有檔案列表，這款工具比較可惜的就是只有樹狀結構的顯示，並沒有依照檔案類型的分類。

Boysoft Data Recovery 檔案救援工具

△ 從下方可以選擇 Only show deleted files 只顯示被刪除的檔案。

Boysoft Data Recovery 檔案救援工具

△ 選定要救援的檔案後點選 Recover 就可以救援檔案，這時候請將檔案存在另外一顆硬碟上，這樣就大功告成囉！

https://iboysoft.com/data-recovery/free-data-recovery.html

免安裝版：
iBoysoft Data Recovery 3.5.7z（GOOGLE下載）
iBoysoft Data Recovery 3.5.7z（1DRV下載）
iBoysoft Data Recovery 3.5.7z（MEDIAFIRE下載）
iBoysoft Data Recovery 3.5.7z（RAPIDGATOR下載）
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檔案大小：2.76 MB

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