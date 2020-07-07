凡走過必留下痕跡，有使用過電腦也必定遺失過檔案，相信這是大家都曾遇過的狀況，不論是檔案誤刪或是硬碟損毀，檔案遺失的確是讓人心痛的事情啊！這次限時免費要跟大家分享的是 Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體，萬一你有遇到檔案不見的狀況，自己就可以救援自己的檔案，我是建議每個人電腦都要留一款檔案救援工具，因為大多好工具都是需要付費的，趕快趁限時免費的時候在電腦安裝起來吧！

△ 進入活動頁面之後，輸入自己的名稱與信箱，之後同意隱私條款，之後點選 Register 來註冊，之後應該就會寄信到你的信箱囉！

△ 打開收到的信件，應該就可以取的軟體的註冊碼。軟體的安裝版與免安裝版都替大家準備好在文末，有需求的朋友可以直接下載唷！

△ 開啟軟體後填入剛剛所得的序號，之後點選 Register 應該就可以註冊成功。

△ 軟體首頁可以勾選要檔案救援的檔案類型，包含有影片、音樂、影片、信件、文件與其他等等，再來是圈選要掃描的硬碟，若是有隨身碟的話也可以掃描唷！之後點選 Scan 開始進行掃描，掃描需要一些時間，這時候心急也沒有用，就慢慢等待吧！

△ 掃描結果預設會以檔案類型來呈現，有文件、信件、圖片、影像、音樂與壓縮檔等等，進入之後又分成不同的副檔名，這樣的分類其實我挺喜歡的，感覺很快就可以鎖定要找到檔案類型。

△ 若是對於檔案類型不是那麼熟悉，也可以透過 Path List 路徑模式來尋找遺失的檔案。

△ 若是圖片類型的檔案，若還有辦法預覽的話，代表能救援的可能性必較高。

△ 救援檔案的方式超級簡單，勾選已經找到的檔案，之後點選 Recover 就可以開始進行還原步驟。其實我也會推薦大家將這次掃描的結果儲存起來，軟體畫面右上角的存檔圖示，若是同一顆硬碟就不用再掃描一次，下次要開啟找檔案會比較快，不過若是硬碟還有新的變動的話，就需要重新掃描唷！

△ 檔案還原時若是看到以上提示，代表你還原的目的地是你所掃描的硬碟，這是相當具有風險的，因為檔案還原時可能又把你要還原的檔案蓋過去了！所以通常我們會將檔案還原到其他硬碟唷！

△ 萬一！萬一你要找的檔案沒有播掃描到，其實還具備有 Deep Scan 的功能，不過深層掃描更需要花很多很多時間，坦白說出去看場電影搞不好都還無法完成，硬碟越大越需要更多時間。依照我自己的經驗來看，基本的掃描若是沒有看到，能救援的機率就很低了，深層掃描若是有找到，其實成功還原的機率也不高，不過救援軟體還是要給大家希望的！基本上～還是建議大家要做好檔案備份囉！

https://www.aiseesoft.com/data-recovery/

免安裝版：

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