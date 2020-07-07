限時免費 Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體

凡走過必留下痕跡，有使用過電腦也必定遺失過檔案，相信這是大家都曾遇過的狀況，不論是檔案誤刪或是硬碟損毀，檔案遺失的確是讓人心痛的事情啊！這次限時免費要跟大家分享的是 Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體，萬一你有遇到檔案不見的狀況，自己就可以救援自己的檔案，我是建議每個人電腦都要留一款檔案救援工具，因為大多好工具都是需要付費的，趕快趁限時免費的時候在電腦安裝起來吧！

限時免費：https://www.aiseesoft.com/special/gotd/data-recovery/

限時免費 Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體

△ 進入活動頁面之後，輸入自己的名稱與信箱，之後同意隱私條款，之後點選 Register 來註冊，之後應該就會寄信到你的信箱囉！

限時免費 Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體

△ 打開收到的信件，應該就可以取的軟體的註冊碼。軟體的安裝版與免安裝版都替大家準備好在文末，有需求的朋友可以直接下載唷！

限時免費 Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體

△ 開啟軟體後填入剛剛所得的序號，之後點選 Register 應該就可以註冊成功。

限時免費 Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體

△ 軟體首頁可以勾選要檔案救援的檔案類型，包含有影片、音樂、影片、信件、文件與其他等等，再來是圈選要掃描的硬碟，若是有隨身碟的話也可以掃描唷！之後點選 Scan 開始進行掃描，掃描需要一些時間，這時候心急也沒有用，就慢慢等待吧！

限時免費 Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體

△ 掃描結果預設會以檔案類型來呈現，有文件、信件、圖片、影像、音樂與壓縮檔等等，進入之後又分成不同的副檔名，這樣的分類其實我挺喜歡的，感覺很快就可以鎖定要找到檔案類型。

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△ 若是對於檔案類型不是那麼熟悉，也可以透過 Path List 路徑模式來尋找遺失的檔案。

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△ 若是圖片類型的檔案，若還有辦法預覽的話，代表能救援的可能性必較高。

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△ 救援檔案的方式超級簡單，勾選已經找到的檔案，之後點選 Recover 就可以開始進行還原步驟。其實我也會推薦大家將這次掃描的結果儲存起來，軟體畫面右上角的存檔圖示，若是同一顆硬碟就不用再掃描一次，下次要開啟找檔案會比較快，不過若是硬碟還有新的變動的話，就需要重新掃描唷！

限時免費 Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體

△ 檔案還原時若是看到以上提示，代表你還原的目的地是你所掃描的硬碟，這是相當具有風險的，因為檔案還原時可能又把你要還原的檔案蓋過去了！所以通常我們會將檔案還原到其他硬碟唷！

限時免費 Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體

△ 萬一！萬一你要找的檔案沒有播掃描到，其實還具備有 Deep Scan 的功能，不過深層掃描更需要花很多很多時間，坦白說出去看場電影搞不好都還無法完成，硬碟越大越需要更多時間。依照我自己的經驗來看，基本的掃描若是沒有看到，能救援的機率就很低了，深層掃描若是有找到，其實成功還原的機率也不高，不過救援軟體還是要給大家希望的！基本上～還是建議大家要做好檔案備份囉！

https://www.aiseesoft.com/data-recovery/

免安裝版：
Aiseesoft Data Recovery 1.2.20.7z（GOOGLE下載）
Aiseesoft Data Recovery 1.2.20.7z（1DRV下載）
Aiseesoft Data Recovery 1.2.20.7z（MEDIAFIRE下載）
Aiseesoft Data Recovery 1.2.20.7z（RAPIDGATOR下載）
Aiseesoft Data Recovery 1.2.20.7z（MEGA下載）
檔案大小：8.50 MB

安裝版：
Aiseesoft Data Recovery 1.2.20.exe（GOOGLE下載）
Aiseesoft Data Recovery 1.2.20.exe（1DRV下載）
Aiseesoft Data Recovery 1.2.20.exe（MEDIAFIRE下載）
Aiseesoft Data Recovery 1.2.20.exe（RAPIDGATOR下載）
Aiseesoft Data Recovery 1.2.20.exe（MEGA下載）
檔案大小：11.45 MB

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