最近不知道是否是檔案遺失的細節,已經收到幾封網友來信要求幫忙,我只能說資料遺失是真的很煩惱的!這次來跟大家分享 Do Your Data Recovery Pro 這款檔案救援工具,他可以很輕鬆地將大家遺失的檔案找回來,可以依照路徑、檔案形式或是日期來區分掃描的結果,讓大家可以很快速地找到遺失檔案,不過前提是檔案要剛剛遺失,若是已經遺失很久了才要檔案救援,那可能就要看看運氣了!!!限時免費的 Do Your Data Recovery Pro 檔案救援工具,建議大家可以收藏在電腦備而不用。

△ 進入活動頁面之後,點選 Download Now Do Your Data Recovery 6.8 之後,就會取得一個壓縮檔案下載。

△ 壓縮檔案內包含有軟體安裝檔案與序號檔案,可以直接在文末下載免安裝版。

△ 軟體開啟後點選右上角的鑰匙符號。

△ 輸入剛剛所取得的序號,之後點選 Activate 來啟動。

△ 啟動成功就會看到以上 Activation succeeded 的通知。

△ 操作使用上,選擇要檔案救援的硬碟,之後點選 Next 繼續下一步。

△ 再來勾選要掃描的檔案格式,包含有圖片、文件、影片、聲音、壓縮檔案與其他格式,若是有找特定的格式,先勾選再來掃描會比較快。下方有 Quick Recovery 與 Advanced Recovery 兩種模式,建議先用 Quick 的方式來掃描,點選 Scan 就開始掃描。

△ 若是 Quick Recovery 的掃描結果不如預期,再點選 Advanced Recovery 更深入的掃描,不過這就比較花時間,要稍微等待一下唷!

△ 掃描後可以依照路徑的方式來尋找檔案。

△ 也可以依照檔案類型來尋找。

△ 相比其他救援工具,多了依照時間來尋找的選項,若是要找比較久遠的檔案,或許這樣找也會比較快。

△ 若是還有機會救援的檔案,或許還可以預覽檔案的內容。

△ 掃描的結果支援 Export 的功能,下次再次進入就不用再經歷一次漫長的掃描時間,直接匯入掃描結果即可。救援時請先勾選要救援的檔案,之後點選 Recover 來輸出檔案。

△ 最後會問你要存檔在哪裡,點選 Save 後就完成救援任務囉!當然前提是要能找到檔案,二來檔案要沒有毀損,這樣才算是順利的救援囉!

https://www.doyourdata.com/data-recovery-software/pro-data-recovery-software.html

免安裝版:

Do Your Data Recovery Pro 6.8.7z(GOOGLE下載)

Do Your Data Recovery Pro 6.8.7z(1DRV下載)

Do Your Data Recovery Pro 6.8.7z(BANKUPLOAD下載)

Do Your Data Recovery Pro 6.8.7z(MEDIAFIRE下載)

Do Your Data Recovery Pro 6.8.7z(RAPIDGATOR下載)

Do Your Data Recovery Pro 6.8.7z(本站下載)

檔案大小:6.45 MB