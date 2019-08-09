限時免費 Do Your Data Recovery Pro 檔案資料遺失了該怎辦？

2019-08-09 08:04:05 哇哇

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

最近不知道是否是檔案遺失的細節，已經收到幾封網友來信要求幫忙，我只能說資料遺失是真的很煩惱的！這次來跟大家分享 Do Your Data Recovery Pro 這款檔案救援工具，他可以很輕鬆地將大家遺失的檔案找回來，可以依照路徑、檔案形式或是日期來區分掃描的結果，讓大家可以很快速地找到遺失檔案，不過前提是檔案要剛剛遺失，若是已經遺失很久了才要檔案救援，那可能就要看看運氣了！！！限時免費的 Do Your Data Recovery Pro 檔案救援工具，建議大家可以收藏在電腦備而不用。

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/do-your-data-recovery-pro-2/

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now Do Your Data Recovery 6.8 之後，就會取得一個壓縮檔案下載。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 壓縮檔案內包含有軟體安裝檔案與序號檔案，可以直接在文末下載免安裝版。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 軟體開啟後點選右上角的鑰匙符號。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 輸入剛剛所取得的序號，之後點選 Activate 來啟動。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 啟動成功就會看到以上 Activation succeeded 的通知。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 操作使用上，選擇要檔案救援的硬碟，之後點選 Next 繼續下一步。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 再來勾選要掃描的檔案格式，包含有圖片、文件、影片、聲音、壓縮檔案與其他格式，若是有找特定的格式，先勾選再來掃描會比較快。下方有 Quick Recovery 與 Advanced Recovery 兩種模式，建議先用 Quick 的方式來掃描，點選 Scan 就開始掃描。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 若是 Quick Recovery 的掃描結果不如預期，再點選 Advanced Recovery 更深入的掃描，不過這就比較花時間，要稍微等待一下唷！

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 掃描後可以依照路徑的方式來尋找檔案。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 也可以依照檔案類型來尋找。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 相比其他救援工具，多了依照時間來尋找的選項，若是要找比較久遠的檔案，或許這樣找也會比較快。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 若是還有機會救援的檔案，或許還可以預覽檔案的內容。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 掃描的結果支援 Export 的功能，下次再次進入就不用再經歷一次漫長的掃描時間，直接匯入掃描結果即可。救援時請先勾選要救援的檔案，之後點選 Recover 來輸出檔案。

檔案救援工具 Do Your Data Recovery Pro

△ 最後會問你要存檔在哪裡，點選 Save 後就完成救援任務囉！當然前提是要能找到檔案，二來檔案要沒有毀損，這樣才算是順利的救援囉！

https://www.doyourdata.com/data-recovery-software/pro-data-recovery-software.html

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Do Your Data Recovery Pro 6.8.7z（GOOGLE下載）
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