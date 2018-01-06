檔案誤刪與檔案遺失是許多人的痛，因為消失的都是相當重要的資料，若沒有做好萬全的檔案備份，消失的就是這世界上獨一無二的檔案，像是一同與家人 朋友出遊的照片、辛苦完成的工作報告、有歷史回憶的珍貴影片，誰都不希望這樣的珍貴檔案會消失，因為檔案救援真的是一件很昂貴的事情！若硬碟不是經歷太大 的物理傷害，推薦可以使用 EaseUS Data Recovery Wizard 來救援檔案，介面簡潔好操作，別以為檔案救援事件多難的事情，不懂電腦的你也可以輕鬆搞定，來看看如何操作吧！
△ 第二個步驟要選取要掃描的硬碟或是常用位置，看看你的遺失的檔案是在哪裡囉？
△ 基本掃描的速度其實頗快的，不過還是得看看硬碟本身的大小與速度。
△ 掃描的結果如上圖，介面上是頗簡單清楚的，而且支援繁體中文語系，在操作上我想大家應該也比較不會有障礙。（但是救我的經驗來看，就算通通是中文，不懂電腦的人還是可能都看不懂，可能還是需要別人協助一把）
△ 掃描結果的檢視分為三種模式，預設為檔案類型的檢視，大家能夠依照圖像、文檔、郵件、音訊、視頻與其他的類型來瀏覽，每個類別展開之後會再依照檔案副檔名來分類，若是知道遺失的檔案類型，尋找檔案是頗快速的！
△ 還有檔案路徑的瀏覽模式，若知道遺失檔案路徑，也可以利用此方式去瀏覽。不過依照我檔案救援的經驗來看，已經刪除的檔案可能路徑的資訊已經消失了，使用這樣的模式不一定能更快速地找到檔案。
△ 此外還能使用時間模式來找檔案，當我們發現檔案遺失時，那份檔案搞不好已經很有歷史，這時候依照時間模式來瀏覽，只要知道檔案大概的建立、存取時間，就能快速地找到遺失檔案。
△ 救援掃描後的檔案支援即時預覽的功能，許多救援軟體只支援清單模式，或是並需額外點選預覽，EaseUS Data Recovery Wizard 的使用算是很方便，若都是圖片檔案的話，就可快速地被預覽。
△ 除了小張的預覽圖片之外，也能像圖片瀏覽器那樣開啟。基本上只有文字檔案、圖片檔案能夠被預覽，音樂、影片檔案也只能夠預覽城我們所看不懂的一堆亂碼。
△ 萬一初次掃描都沒有找到任何想要救援的檔案，建議可以採取「深度掃描」的方式。
△ 深度掃相當相當花時間，搞不好會超過一個小時，這時候就只能慢慢等了，為了重要的遺失檔案，我想是需要耐性等待的。
△ 深度掃描的結果會包含所有還存在的檔案，所以在過濾檔案更有難度，等於是「存在」和「不存在」的混合清單。依照我實際檔案救援的經驗，若是初次掃描沒有看到檔案的話，深度掃描看到檔案的機會也不高，這點大家還是要有心理準備，但是深度掃描絕對是可以試試看的。而且萬一使用了一套救援軟體沒找到檔案，也別太指望其他的救援軟體，這些都是經驗談啦！
△ 還原檔案也很簡單，勾選要還原的檔案，再點選右下角的恢復。
△ 接著選擇要還原的目的地，請切記要還原在其他硬碟，千萬不能還原在同一顆硬碟唷！！！
△ 檔案救援成功囉！！！會顯示救援檔案的恢復路徑。
△ EaseUS Data Recovery Wizard 有一個非常非常特殊的功能，就是可以匯出掃描狀態，有時候找檔案我們會搜尋很多的硬碟，發現找不到的時候又要回頭重新搜尋一次，真的很花時間，這時候請善用匯出功能，就不用再重新掃描一次。
△ 可以從軟體右上角導入掃描狀態。
△ 免費版本只能救援 1GB 的資料，坦白說我覺得很夠用了，大多遺失檔案都是小檔案居多，若是還原一些照片、文件都相當足夠囉！
△ 免費版本與專業版本的差異，大家可以參考看看囉！！！
救援軟體有很多，大家也知道免費的救援工具也不少，不過付費的救援工具也很多，在技術多少還是有差別的，而且操作介面也很重要，要讓大家方便的操作，甚至對電腦不熟悉的人都要能夠自己救援，有時候有些檔案很私密的，也很不好意思拿出去找別人救援，所以善用工具很重要，EaseUS Data Recovery Wizard 就還不錯囉！！！
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