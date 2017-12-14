Get Plain Text 是一款 Mac 小工具，幫助大家貼上文字時產生未格式化的內容，雖然看似很小很小的功能，但小編真的受不了 Mac 的複製貼上很久啦，常常查資料時不免會複製貼上一些參考來源，貼上的文字充滿了各個不同的格式，像是大小、顏色、字體、超連結等等有的沒的超多，如果你有強迫症，一定也跟小編一樣覺得看起來超痛苦，透過安裝小小的工具就可以解決這芝麻綠豆小事啦！
Get Plain Text：https://itunes.apple.com/tw/app/get-plain-text/id508368068?mt=12
△ 選擇第二個 Automatically clear formatting，只要一複製就會自動把文字轉為未格式化文字。
△ 馬上來測試看看，複製第一行具有超連結的綠色字體。
△ 哇好像什麼事都沒發生似的～好清爽啊！
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