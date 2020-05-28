LINE 被洗版

LINE 聊天室太混亂嗎？好友、群組及各種官方帳號全部混在一起，要找重要訊息時找不到？現在可在 LINE 中開啟實驗中的功能「聊天室分類」，「聊天室分類」將聊天室加以分類，好友、群組及官方帳號全部獨立出來，若要尋找某種分類的話，只需要按下最上方的分類就可以快速篩選，坦白說真的看起來舒服很多，目前 Andorid 系統可搶先開啟，大家趕快跟著小編來開啟這個隱藏版功能吧！我之前使用 LINE Lite 就是喜歡它的整合官方帳號訊息，聊天列表不再亂糟糟，現在大家也可以透過 LINE Labs 來實現囉！

LINE 聊天室分類

目前此功能難得在 Android 系統中搶先開放，iOS 系統的朋友就再等等吧。打開 LINE 主頁面後，點擊右上方的設定，接著找到 LINE Labs 選項。

LINE 聊天室太亂

然後就可以看到「聊天室分類」選項囉，把選項打勾即可，如果你沒有看到這個選項的話，請試著把 LINE 更新到最新版本。接著回到聊天室，會看到最上方出現了分類選項，預設是全部，所以跟以前沒有什麼不同，你可以試著點下不同的分類查看不同的聊天室。

LINE 聊天室分類

這樣就「聊天室分類」功能就成功開啟啦，而且每個分類的釘選置頂都是互相獨立的，能夠分別設定。有新訊息時，每個分類會有小綠點提示。如果你常常覺得聊天是太亂的話，趕快將這個功能打開吧，與朋友、家人的聊天就能快速找到啦！

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