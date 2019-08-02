LINE 在 iOS 推出全新 9.12.0 版本，在聊天室選單新增了全新設計，此外在訊息的回覆上，讓使用者可以用往左滑的方式快速回覆，開啟連結時，也可以指定用 Safari 瀏覽器開啟，而不是 LINE 的內建瀏覽器，對於需要登入帳號的頁面，用 Safari 會方便許多，一起來看看這些更新內容：

全新聊天室選單

△ 趕快拿出你的 iPhone 將 LINE 更新到最新版，跟著小編一起看看這些不一樣的地方吧！首先，在聊天室選單上方，新增了功能選單，點開後可以看到提醒、搜尋、邀請、推薦、照片 / 影片、連結、檔案等，跟以前下拉出現方格狀的選單，看起來更加乾淨、好瀏覽。

△ 要找什麼文件、照片、連結，只要點擊之後，檔案就會出現在下面，有整合的效果，看起來比較不會混亂，算是相當有感的更新！另外聊天室裡面所有傳過的連結，也通通可以在這邊看到，要找資料就可以不用無限往上滑啦。

全新左滑快速回覆

△ 以前要回覆訊息，只能長按訊息，找到回覆按鈕來回覆，但是現在直接對準要回覆的訊息串，向左邊滑動，就可以直接回覆啦！感覺這功能有點從 WhatsApp 致敬來的，只能說是遲來的有感更新啊，日後回覆訊息更加直覺方便啦！

全新 Keep 特輯

△ 以往檔案亂七八糟的 Keep 現在可加入「特輯」，來加以分類檔案、文件，將自己的重要文件、常用文件作區隔，就可以快速找到要取用的檔案啦！另外 Keep 也加入了備忘錄功能，可以直接在上面輸入備忘錄，有點類似便利貼功能，隨時記錄事情。

在 Safari 開啟連結

△ 開啟 LINE 設定頁面，找到「LINE Labs」>將「在 Safari 開啟連結」打開，未來點開連結時，就可以用 Safari 取代 LINE 內建的瀏覽器瀏覽網頁啦！大家如果 iPhone 裡的 LINE 還沒有這些功能，趕快更新到最新版本吧！