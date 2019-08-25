之前介紹了「如何兩台手機登入 LINE 帳號？免 ROOT 使用 LINE Lite 輕鬆搞定」之後，我就有持續使用 LINE Lite 在接收訊息，默默地發現開啟頻率會比原本的 LINE 還要高，因為有一個不得不推薦的重點功能，就是他具備有 整合官方帳號訊息 的實用設計，原本 LINE 聊天列表是私人訊息與官方訊息都夾雜在一起，我就是因此不太喜歡使用 LINE，因為訊息太多啦！不過 LINE Lite 卻可以自動讓官方訊息整合，原本的聊天訊息就會一目了然，要看官方帳號訊息再點進去即可，是不是很不錯呢？不過 LINE Lite 只有 Android 用戶才可以安裝唷～

LINE APP 聊天列表

△ 這是大家熟悉的 LINE 聊天列表，列表中有私人訊息與各種官方帳號訊息，坦白說看起來是有點太多訊息，而且常常會錯過私人訊息。同時我也不想要錯過許多的官方訊息，這樣一來訊息列表實在有點太過複雜，我之所以不太愛使用 LINE 可能就是因為這一點，就是訊息過多無法負荷，也缺乏有效的整理方式，現在可以透過 LINE Lite 來解決這問題。

LINE Lite APP 聊天列表

△ 使用 LINE Lite 的聊天列表如上圖，可以很清楚看到「官方帳號」訊息是整合的，原本的私人聊天也會非常清楚，這樣的狀態下我就比較不會錯過私人訊息了！

△ 官方帳號點入之後，就可以查看所有官方帳號訊息，坦白說這樣閱讀起來也方便許多，也比較不會厭惡那麼多的官方帳號訊息了^^，真的好推薦啊～

LINE Lite APP Android 下載：如何兩台手機登入 LINE 帳號？免 ROOT 使用 LINE Lite 輕鬆搞定