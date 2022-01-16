不知道多少人有在使用 LINE Lite 版本呢？其實好用的功能包含有第二支手機登入 LINE 帳號、LINE 查看誰已讀、整合官方訊息列表等，不過真的是建議第二支手機再安裝 LINE Lite，因為筆記本的功能目前是被閹割的，當然無法像 LINE 本來的功能那麼完整，不過雙開時還是非常推薦，這次推薦的 LINE Lite 修改版（潛能版）非常的特別，就是對方送出的訊息就算回收了，使用 LINE Lite 修改版的訊息完全不會被回收，這功能是不是讓人有點那麼小害怕呢？不過是不是也很想安裝看看呢！安裝吧！
LINE Lite 修改版使用建議：
- 不需要刪除原版 Line
- 用 QR 碼登入
- iOS 使用者可以考慮裝在電腦的手機模擬器，需要時才開來看
- 文末有 v7a、v8a 兩個版本，大部分手機型號是裝 v8a，建議先試，裝不上去再載 v7a
- 若對修改版有安全疑慮，建議跳過
https://hackmd.io/@sherryyue/SkRlmKIQPLINE Lite 修改版 v8a 下載：
LineLite 防止回收版 v8a v.1.17.1.apk（GOOGLE下載）
LineLite 防止回收版 v8a v.1.17.1.apk（1DRV下載）
LineLite 防止回收版 v8a v.1.17.1.apk（MEDIAFIRE下載）
LineLite 防止回收版 v8a v.1.17.1.apk（RAPIDGATOR下載）
LineLite 防止回收版 v8a v.1.17.1.apk（MEGA下載）
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LINE Lite 修改版 v7a 下載：
LineLite 防止回收版 v7a v.1.17.1.apk（GOOGLE下載）
LineLite 防止回收版 v7a v.1.17.1.apk（1DRV下載）
LineLite 防止回收版 v7a v.1.17.1.apk（MEDIAFIRE下載）
LineLite 防止回收版 v7a v.1.17.1.apk（RAPIDGATOR下載）
LineLite 防止回收版 v7a v.1.17.1.apk（MEGA下載）
檔案大小：8.59 MB