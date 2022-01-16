LINE Lite 修改版 潛能版 防止訊息被回收

不知道多少人有在使用 LINE Lite 版本呢？其實好用的功能包含有第二支手機登入 LINE 帳號LINE 查看誰已讀整合官方訊息列表等，不過真的是建議第二支手機再安裝 LINE Lite，因為筆記本的功能目前是被閹割的，當然無法像 LINE 本來的功能那麼完整，不過雙開時還是非常推薦，這次推薦的 LINE Lite 修改版（潛能版）非常的特別，就是對方送出的訊息就算回收了，使用 LINE Lite 修改版的訊息完全不會被回收，這功能是不是讓人有點那麼小害怕呢？不過是不是也很想安裝看看呢！安裝吧！

LINE Lite 修改版使用建議：

  • 不需要刪除原版 Line
  • 用 QR 碼登入
  • iOS 使用者可以考慮裝在電腦的手機模擬器，需要時才開來看
  • 文末有 v7a、v8a 兩個版本，大部分手機型號是裝 v8a，建議先試，裝不上去再載 v7a
  • 若對修改版有安全疑慮，建議跳過

https://hackmd.io/@sherryyue/SkRlmKIQP

LINE Lite 修改版 v8a 下載：
LineLite 防止回收版 v8a v.1.17.1.apk（GOOGLE下載）
LineLite 防止回收版 v8a v.1.17.1.apk（1DRV下載）
LineLite 防止回收版 v8a v.1.17.1.apk（MEDIAFIRE下載）
LineLite 防止回收版 v8a v.1.17.1.apk（RAPIDGATOR下載）
LineLite 防止回收版 v8a v.1.17.1.apk（MEGA下載）
檔案大小：8.99 MB

LINE Lite 修改版 v7a 下載：
LineLite 防止回收版 v7a v.1.17.1.apk（GOOGLE下載）
LineLite 防止回收版 v7a v.1.17.1.apk（1DRV下載）
LineLite 防止回收版 v7a v.1.17.1.apk（MEDIAFIRE下載）
LineLite 防止回收版 v7a v.1.17.1.apk（RAPIDGATOR下載）
LineLite 防止回收版 v7a v.1.17.1.apk（MEGA下載）
檔案大小：8.59 MB

LINE Lite 修改版 潛能版 防止訊息被回收 Android APK 下載 相關文章

訪客留言

LINE Lite 修改版 潛能版 防止訊息被回收 Android APK 下載 參考資料

line訊息收回破解的蘋果、安卓和微軟相關APP，DCARD
Line 訊息收回破解刑警7人bt 下載. ... 目前支援LINE訊息收回功能的版本包括iPhone與iPad的iOS 7.0以上版本、Android 7.16.0以上版本、Windows桌面版5.4.
下載這個版本的LINE 偷看朋友回收的內容吧！ | 科技 | 三立新聞網 SETN.COM
2017/12/13 · LINE指出，Android版本的LINE需在7.16.0以上才有支援回收功能；iOS版本則須在7.17.0以上；電腦版部分不論是Windows還是MAC，則都需在5.4.0以上。 舊版本的 ...
LineLite2.16.0修改版-防止收回訊息被消失 - Android 台灣中文網
2020年10月28日 — 【語言】 繁簡中文、英文、日文...【軟體名稱】 LineLite【版本資訊】 2.16.0【軟體大小】 9MB【更新日期】 2020年9月28日【使用權限】 修改版【系統 ...
2020 年最新 LINE 對話記錄跨系統轉移教學（Android 轉到 iPhone） | 就是教不落 - 給你最豐富的 3C 資訊、教學網站
LBE APK 下載：Android 9 &amp; 10（檔案一、檔案二）、Android 7&amp;8（檔案一、檔案二）、低於 Android 7 使用 這邊提醒大家，這軟體是付費軟體，如果你想確認能不能使用，可以先下載安裝使用，不用急著購買金鑰，免費版可以轉移 20 筆內容，只要確認手機能讀取 ...
【推薦】LINE輕量版聊天APP，試了會愛上的3大理由！Android - KiKiNote 奇奇筆記
2015/8/12 · 不久前 LINE 推出了輕量版 APP，開放給11個國家下載，雖然台灣和香港的 Google Play 還載不到 LINE Lite，但可以試試 APK 檔。現在就一起來看看，LINE 輕量版到底
LineLite2.17.1修改版-防止收回訊息被消失 - Android 台灣中文網
2021年9月18日 — 【語言】 繁簡中文、英文、日文…【軟體名稱】 LineLite【版本資訊】 2.17.1【軟體大小】 9MB【更新日期】 2021年9月13日【使用權限】 修改版【系統 ...
LINE 收回訊息功能大解密！【含LINE 收回訊息破解方法】
2021年11月12日 — 本文不僅提供了收回LINE 訊息的方法，還提供了破解查看LINE 已收回訊息 ... 之後的版本：不讓對方收回的訊息消失的功能，讓您順利讀取LINE 回收訊息。
Android 台灣中文網 智慧型手機 免費 遊戲下載 軟體下載 韌體下載 APP下載 刷機教程 - APK.TW
Android 台灣中文網 台灣香港最大的論壇Android（安卓,安致）中文討論區網站，提供最安全的Android智慧型手機評測和ROM下載，最安全的Android軟體下載及Android遊戲下載，同時還提供Android主題，Android教程，Android鈴聲，Android壁紙和Android開發資源 ...
LineLite2.14.0收回禁止修改版-Android 軟體下載
2020年7月13日 — 【軟體名稱】 LineLite【版本資訊】 2.14.0【軟體大小】 8.84MB【更新日期】 2020年7月3日【使用權限】 被收回的訊息不會消失， ...,Android 軟體下載 ...
尷尬錯誤再見！LINE「訊息回收」可能出現這些狀況...
2017年12月14日 — 稍早，LINE 推出更新，支援讓用戶能「收回訊息」，避免錯頻或誤傳的文字、照片被尷尬內容被留在LINE 聊天室裡。不過，究竟這個功能是如何運作的？