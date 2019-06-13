LINE 保留小視窗如何開啟？LINE 推出全新功能「保留小視窗」，每次有新的功能，都會搶先在 iOS 系統測試，這次也不例外，這個功能是讓大家在聊天室中點開網頁時，可以讓網頁縮小變成「子母畫面」的小視窗，這樣一來就可以邊聊天邊瀏覽朋友傳來的網頁，聊天視窗不會被開啟的網頁覆蓋掉，但是這個功能目前還在測試中，可以透過設定的方式來打開它，跟著我一起來看看怎麼開啟這個新功能吧！

△ 目前只有 iOS 系統有開放這個功能，打開你的 LINE （確認你的 LINE 已更新到最新版），接著選擇「好友」，找到「設定」圖示，然後選擇「LINE Labs」

△ 然後將「保留小視窗功能」打開，這樣就完成新功能開啟啦。接著我們來實測一下這個功能吧，開啟你的聊天視窗，然後隨意找到一串網址，一如往常的把它點開。

△ 這時候你會發現什麼事情都沒有，網頁還是一樣全螢幕式的覆蓋住聊天視窗，這時候用手指按住網頁最上方，由上往下拖曳之後神奇的事情就發生啦，這時候就可以看到網頁已經變成小視窗，而且可以滑動到任意位置。這樣一來就可以一邊看跟朋友聊天，一邊看網頁縮圖，不用在重複開關網頁跟朋友聊天囉～大家趕快開啟手機試試看吧！

LINE Labs 還有的功能：LINE 新功能未對外公開，搶先手動開啟 「匿名截圖」 對話串，Po 到爆料公社更方便啦！