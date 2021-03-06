看到大家都在用 Clubhouse，卻因為自己用 Android 手機只能乾瞪眼看大家玩嗎？最近有神網友透過逆向工程製作出 Clubhouse 的 APK 檔讓 Houseclub 提供大家下載，能夠讓我們用 Android 手機，也能進入大家的房間閒聊，房間與 iOS 的房是可以共通的，不用買 iPhone 也能夠跟上流行，載點替大家準備在下方，有需要的朋友請自行取得。沒朋友也沒邀請碼的邊緣人，請看 Clubhouse 邀請碼取得教學

這個 Android 版的 Clubhouse 名為 Houseclub，目前可在 Github 中取得，截稿前版本為 1.0.8，載點放在文末提供給各位。下載後點開 APK 即可安裝。

接著輸入手機號碼取得驗證碼後，就可以登入使用囉。

儘管是 Android 版本的，你還是要有驗證碼才能放行，沒有驗證碼的話只能在 Waiting List 上面等待，想快速通行的話就問問身邊的朋友願不願意分享啦～

風險揭露：此 APK 並非官方推出，並且有網友使用後被 Ban 掉帳號，請審慎考慮風險後再安裝。

https://github.com/grishka/Houseclub

下載：

ClubHouse 安卓版 APK（Github 下載）