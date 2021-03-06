HouseClub

看到大家都在用 Clubhouse，卻因為自己用 Android 手機只能乾瞪眼看大家玩嗎？最近有神網友透過逆向工程製作出 Clubhouse 的 APK 檔讓 Houseclub 提供大家下載，能夠讓我們用 Android 手機，也能進入大家的房間閒聊，房間與 iOS 的房是可以共通的，不用買 iPhone 也能夠跟上流行，載點替大家準備在下方，有需要的朋友請自行取得。沒朋友也沒邀請碼的邊緣人，請看 Clubhouse 邀請碼取得教學

HouseClub

這個 Android 版的 Clubhouse 名為 Houseclub，目前可在 Github 中取得，截稿前版本為 1.0.8，載點放在文末提供給各位。下載後點開 APK 即可安裝。

ClubHouse Android

接著輸入手機號碼取得驗證碼後，就可以登入使用囉。

ClubHouse Android 能用嗎

儘管是 Android 版本的，你還是要有驗證碼才能放行，沒有驗證碼的話只能在 Waiting List 上面等待，想快速通行的話就問問身邊的朋友願不願意分享啦～

風險揭露：此 APK 並非官方推出，並且有網友使用後被 Ban 掉帳號，請審慎考慮風險後再安裝。

https://github.com/grishka/Houseclub

下載：
ClubHouse 安卓版 APK（Github 下載）

ClubHouse 安卓版 APK 下載，神人逆向工程出來了，不用買 iPhone 也能跟上流行 相關文章

訪客留言

ClubHouse 安卓版 APK 下載，神人逆向工程出來了，不用買 iPhone 也能跟上流行 參考資料

光靠廣告，可以為android開發者賺進多少錢？ - INSIDE
2010年11月10日 — 使用者可以在手機自行安裝未經認證的.apk檔，而許多需要付費的應用 ... 爾後，他又開發了幾支應用程式，全都是免費下載(主要是因為Google 還&nbsp;...
【教學】在電腦Google Play商店下載.apk檔 @ 電腦資訊 線上筆記本 :: 痞客邦
如下載時，出現「 Ops, APK Downloader got access denied when trying to download, Please try again and contact us. 」，可改使用APKPure取得Android APP安裝檔(.apk) APKPure的下載方式可參考這篇文章： 【教學】透過APKPure網站在電腦下載GooglePlay商店的ap ...
Clubhouse App Apk下載免費為Android-APKShelf
2020年11月28日 — Clubhouse App Apk v2.13.0下載免費最新版本的Android手機和平板 ... 您可以下載並在Android手機上使用它來管理與軟件開發相關的所有項目。
免費玩Google手機！在PC安裝Android系統+軟體 | T客邦 - Techbang
iPhone 4針對天線問題發表了官方解答，身為消費者的你，是否滿意其回答呢？還是你也開始想要轉投成長日益迅速的Google Android？這時候與其去看網路上的各種比較評測，不如自己實際動手玩玩看Android手機系統與應用程式商城！下面，就要教讀者免費試玩 ... ...
Clubhouse不再是iOS專屬！已雇用安卓軟體開發人員，將推 ...
2021年2月24日 — Clubhouse的新用戶是採邀請制，但目前該軟體僅於iOS平台使用，但在1 ... 周一於推特發文表示：「今天是我在Clubhouse的第一天，了解我的人可以 ... 月份獲得Andreessen Horowitz的新一輪融資之後才計劃開發Android版本。
安卓不再被排擠！Clubhouse聘開發人員推Android版| 科技| 新 ...
2021年2月24日 — 不過Clubhouse近期雇用了新的Android軟體開發人員，意味著安卓版 ... Clubhouse於2020年3月上架，除了只開放給iPhone用戶下載使用以外，還需. ... 註冊，使用者便能夠在線上「開房間」，一起進行語音交流，也可以進到&nbsp;...
[問題] Clubhouse Android 有解嗎| PTT 問答
2021年2月5日 — 辦公室/實驗室只剩我用Android 了現在連下載個App 都被排擠QQ ... 18F推kevin20541: Apple.com/tw 有個藍色購買鍵按下去過幾天就可以了 02/05 18:42 ... 26F→BenJMAS: 注重人人平等的中國大陸是連App Store都沒有上架的 02/05 18:58 ... 56F→hms5232: 開發Android限定的版本出來打對台阿 02/05 20:07.
Open House安卓下載，安卓版APK | 免費下載
1.9.482 for Android Integra Games Global OU 安全認證 下載 APK (55.1 MB) 10.0 3 評價 0 評論 使用 APKPure 客戶端 更快、免費、省流量！ 下載 ...
Android 11 beta公開預覽版正式提供下載僅先開放Pixel 2以後 ...
2020年6月11日 — 在近期有部分使用者意外提前獲得公開預覽版本的Android 11 beta更新後 ... 穩定版本比對，讓開發者能更容易知曉所採用API資源可以對應哪些Android ... 諸如無線ADB除錯，或是讓開發者能在裝置上快速安裝大型APK檔案。 ... 能通關一款就是神人級！ ... 致敬Clubhouse 小米「米聊」重生同樣著重語音聊天互動&nbsp;...
在線下載安卓正版遊戲,遊戲APK下載升級 - APKPure應用市場
下載最新免費正版安卓遊戲，APK在線下載更新 - APKPure應用市場 Garena 傳說對決：傳說之城版本