還沒執行口罩實名制實，超商的口罩之亂還記得嗎？當時好想工作室工程師 Howard 所製作的超商口罩地圖在 4 小時內超過 60 萬流量湧入，實名制上路前，政委唐鳳與 Howard 聯繫上，在兩天內串聯藥局口罩資料，並且將地圖改版為「藥局版」，在口罩實名制的第一天也就是今天，已經準時上線囉，藥局剩多少成人口罩、兒童口罩，全部清清楚楚，且系統每 10 分鐘更新一次，這個可以說是目前最好用的口罩查詢方式無誤！你也可以參考：LINE 口罩哪裡買機器人，藥局+口罩庫存狀況一查就知

進入「即時口罩地圖」就會自動載入住家附近的藥局，已星號顯示，承襲超商地圖的星星圖標，已三種顏色分類：綠色：口罩存量 50% 以上黃色：口罩存量 20%~50% 以上紅色：口罩存量 20% 以下灰色：口罩無庫存

因為口罩剩於數量都是直接與藥局做串接，因此比起網友回報機制更加準確！

點擊星號，可以看到目前的口罩剩餘數量，以及藥局電話、地址，還有上次口罩數量更新時間，不過目前剛上線，更新時間看起來怪怪的，可能不久就會進行修正。

上方的即時口罩地圖，如果因為大量湧入流量，把網站擠爆的話，可以試試看這個地圖，同樣能夠用地圖的方式查詢口罩庫存數量，並且也附上了更新時間、藥局電話、地址與營業日等資訊可以讓大家參考。

傳送門：藥局口罩庫存地圖

除了即時口罩地圖外，利用衛福部中央健保署的網站，也可以查詢口罩庫存，不過目前網頁被塞爆還跑不動，或許再過一陣子就可以緩解了，大家就先用即時口罩地圖吧！個人覺得好用且操作起來相對直覺，速度上也完勝～

傳送門：即時口罩地圖