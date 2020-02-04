武漢肺炎疫情人人需自保，一直買不到口罩怎麼辦？好想工作室工程師 Howard 運用 Google 地圖開發了「超商口罩現況回報」地圖，在還沒出門的情況下，先查詢好哪間超商有口罩庫存。另外，若你目前所在的超商，若已無庫存，也可以按下「售完」回報，這樣一來大家就不用白跑一趟，大家若有購買口罩的須留，不彷將這個口罩地圖儲存在我的最愛中，可以隨時查看超商口罩存貨情形。

進入口罩地圖後，就可以看到家中附近的便利商店以綠色、紅色、灰色三種顏色來區分，依照上方的說明，三種顏色分別代表著不同狀況，不需要任何點擊，就可以查看口罩存貨情形。

綠色：三小時內有回報口罩充足

紅色：三小時內有回報口罩售完

灰色：三小時內無任何回報訊息

基本上大家只要找綠色的點，機會會大一些，點擊色標進去後，就可以看到幾點幾分還有充足口罩，幾點幾分回報已售完。當然灰色也不代表沒有存貨，只是缺少回報數據，這要大家同心協力一起合作回報，才可以讓口罩地圖精準運作。

若你去過的便利商店，口罩已賣完的話，也別吝嗇按下「售完」按鈕來回報給廣大的網友們 ~ 若你到現在還沒有買到口罩的話，趕快把這個口罩地圖儲存到我的最愛，要出門前開開看，搞不好會有意想不到的收穫！

傳送門：超商口罩現況回報地圖