【開箱】ORICO 2.5 吋 USB 3.0 透明隨身硬碟外接盒，透明就是原汁原味

2017-12-17 10:13:50 哇哇
ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

閒置的硬碟還是裝個殼比較好，不過之前市面上的硬碟和我大多無感，所以很多 2.5 吋硬碟都沒有買殼，上次 PS4 Pro 換硬碟之後，閒置的硬碟當然也要找個家，當然就是上購物網站尋覓看看，看來看去就找到這款 ORICO 2.5 吋透明隨身硬碟外接盒，坦說我愛他的簡單，愛他的透視感，原汁原味的呈現硬碟原本的風貌，還有很重要的一點，就是硬碟容量大小直接看就知道囉^^。

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒
其實我買很久了～只是最近開箱文進度實在都慢吞吞的，其實這產品超簡單的，趕快來消耗一下！簡單的盒裝沒有太特殊的設計。

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

盒裝內容物有透明的硬碟盒，簡易的說明書與 USB 3.0 的傳輸線。

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

可以透視機板的感覺還不錯，有宅宅的科技感。

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

簡單用力就可以將硬碟盒推開，然後就能很快的裝上硬碟，這個應該不用教學吧！

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

合體後的樣貌，幾乎等於是原本硬碟的樣貌啊～其實透明的還有一個好處，就是你塞張照片進去也可以，個人化面貌也有非常大的彈性。

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

有人喜愛這樣的感覺嗎？若是打開抽屜有一疊透明的 2.5 吋硬碟感覺還頗不錯的！

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

剛好這顆硬碟的背板還頗好看的，所以搭上這個透明殼看起來的確是美美的。

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

USB 3.0 的連接埠，傳輸速度會比 USB 2.0 快非常多。

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

要選擇硬碟外接盒當然優先推薦 USB 3.0 的介面，當然電腦也要有支援 USB 3.0，這樣傳輸速度才會快啊！！

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

簡單來實測一下接上電腦的硬碟速度，讀取寫入效能在 114 MB/s 還算是可以接受，只是其他三項測試怎麼感覺慘慘的...。

ORICO 2.5吋透明隨身硬碟外接盒

實測與電腦的傳輸速度，不管讀取或是寫入檔案，實際傳輸速度都有到 100 MB/s 以上唷！還算是滿意啦～399 元的透明 2.5 吋硬碟外接盒價格尚可接受。

我在這裡買的：http://24h.pchome.com.tw/prod/DRAB2M-A9008265A


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