PS4 Pro 換硬碟 HyperX Savage 480GB SSD 加快遊戲載入時間

2017-09-27 12:43:15 哇哇
PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

大概一陣子之前我買了 PS4 Pro，目的不是遊戲，而是要瘦身！因為我習慣邊騎飛輪邊打電動，對我來說是最佳運動的途徑，那時下載安裝 NBA2K17 發現速度很慢，遊戲載入速度比我 PC 版的還要慢，想也知道是硬碟速度問題，於是這篇文章要來與大家分享 PS4 Pro 換硬碟教學，以及開箱玩家等級的 HyperX Savage 480GB SSD 硬碟，目的當然是希望 PS4 Pro 遊戲載入速度可以更快更猛！

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟
HyperX Savage 是金士頓玩家等級的系列產品，金士頓產品線分為入門的 A400、高效超值的 UV400、超值升級的 V300、電競入門的 FURY 與極速旗艦的 Savage，這次所開箱的就是效能最好的 Savage，其實從入門開始的 480GB 價格分別為 4890 元、5130 元、5499 元、5950 元與 6380 元、入門和最高階差價為 1490 元，坦白說若買到大容量的 SSD，當然買好一點的更好，甚至 DC400 企業等級的還有五年保固。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

開箱內容物有HyperX Savage 480GB 2.5 吋 SSD、硬碟底座、防震墊、螺絲、HYPER 貼紙與說明書，而且還有一組 Acronis True Image HD 的軟體序號，可以應用在系統影像的備份與還原，我覺得搭軟體還算頗超值的！

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

要更換 PS4 Pro 的硬碟的基本條件，就是硬碟容量要大於 250GB，所以市面上 SSD 硬碟的選擇，大概都要從 480GB 起跳，代表要換一顆硬碟至少要多花你 4000 元，看大家是否覺得值得？PS4 Pro 原本是一般硬碟 5400 轉，說速度慢也不至於太誇張，坦白說遊戲載入速度是種爽度的表現，生命不該浪費在等待遊戲龜龜的載入，你說是吧！！！我想大多會購買 PS4 Pro 的遊戲玩家，應該也不會捨不得多花一些，讓速度衝上去以及有效散熱都是很重要的！

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

先接上我的硬碟外接盒測試一下速度，可能外接 USB 限制的關係，測試出來的讀寫速度只有到 240MB/s，實際上這顆讀取可以到 560 MB/s，寫入為 530 MB/s，IOPS 讀取寫入分別為 100K / 88K，硬體上採用日本高校能同步 NAND 顆粒與搭載 Phison S10 四核心八通道的控制晶片，SATA REv 3.0 介面，最高可提供 6GB/s 的效能。


PS4 Pro 備份前準備

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

更換 PS4 Pro 硬碟能直接對拷嗎？坦白說我不知道，因為沒有人這樣寫，官方做法也是重新安裝，所以就依照官方做法來做吧！首先備份系統設定與遊戲資料等等，進入設定選單。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

接著進入系統。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

接著進入備份 / 復原選項。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

可以備份的內容包含有擷取畫面、保存資料、設定與應用程式，備份前請先準備一顆隨身碟或是外接式硬碟。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

應用程式就是指遊戲資料部分，備份起來也很花時間，相對還原也花時間，可以省去不備份，要儲存備份的 USB 也不用那麼大空間容量，不過若你是都從線上下載遊戲的話，重新下載安裝也頗花時間的。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

備份前會最後一次確認備份，重新啟動 PS4 之後就會進入備份程序。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

備份時請勿關閉 PS4 的電源，就慢慢等待囉！！！

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

完成備份後就關機吧！準備開始替換硬碟！


PS4 Pro 更換硬碟步驟
PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

更換硬碟方式超級簡單，簡單的步驟給大家參考，更換硬碟要打開 PS4 Pro 的屁股，也就是上圖有膠帶那一段，那邊有片塑膠卡著，稍微用點力就可以取下。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

取下之後就可以看到硬碟抽取盒，只有一顆螺絲鎖著。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

將那顆固定螺絲取下就可以將抽取盒往外抽出來。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

PS4 Pro 原本的硬碟是 HGST 1TB 5400 轉的硬碟，要來跟他說掰掰囉～HyperX Savage 擺在一旁的氣勢整個不同，雖然說裝到 PS4 Pro 之後這輩子或許沒有機會再看到 XD，或許要等到淘汰報廢的那一天？

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

拆裝硬碟還要取下旁邊的四顆固定螺絲，安裝後再鎖回去，與原本的硬碟比較，裝上比較薄的 HyperX Savage 480GB 2.5 吋 SSD 與硬碟座還有一段距離，多多少少增加散熱空間^^。完成之後再反著步驟裝回去 PS4 Pro 就大概完成一半的工。


重建 PS4 Pro 系統
一顆全新空的 SSD 插回去當然無法順利開機，這時候請下載官方韌體進行安裝，這部分的程序是合法的， 應該也沒有保固問題，可能官方認定大家都有可能升級硬碟吧！

韌體下載：https://asia.playstation.com/cht-tw/ps4/system-update/

這裡請注意兩點，第一點就是請下載「重新安裝系統軟件」的韌體，和更新版的檔案名稱都是 PS4UPDATE.PUP，更新版的檔案大小為 300 多 MB，重新安裝的大小為 800 多 MB，下載下來的 PS4UPDATE.PUP 請置放在隨身碟的指定路徑當中，路徑為 PS4 / UPDATE，換成口語話來說，進入隨身碟後的 PS4 資料夾內的 UPDATE 資料夾，將 PS4UPDATE.PUP 放入 UPDATE 資料夾中。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

PS4 Pro 開機後會出現無法啟動的提示，這時候請用 USB 連接線連接搖桿，也就是 DUALSHOCK 4，並且按下 PS 按鈕就可以操作。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

這時候將放有 PS4UPDATE.PUP 檔案的 USB 連接上 PS4 Pro，點選 OK 開始更新。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

上圖就是放錯 PS4UPDATE.PUP 檔案的畫面，我一直放成更新用的 PS4UPDATE.PUP 所以安裝失敗，實際上要用重新安裝系統的 PS4UPDATE.PUP。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

安裝時會提示要格式化所有資料，選擇「是」之後進入安裝程序。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

準備開始更新，這時候就慢慢等待囉！

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

安裝過程不會太久，等待安裝完成之後，系統就會是全新的狀態，會進入初始化設定。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

這時候再從設定 > 系統 > 備份 / 復原 來還原之前的備份檔案，請先不要安裝遊戲唷！先還原再安裝遊戲。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

將備份的檔案的碟插入 USB，點選復原 PS4。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

選擇要使用的備份檔。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

還原時也會整個重新格式化系統，所有的資料將被再清除一次。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

再次認會格式化整顆硬碟、清空資料，點選「是」之後開始還原。

PS4 Pro 更換 SSD 硬碟,HyperX Savage 480GB SSD 2.5吋固態硬碟

還原也會稍微等待，還原之後就可以開始重新下載遊戲等等的，遊戲存檔應該都還會在才是，這樣就算是大功告成囉！！！


遊戲載入時間比較

拿最新 NBA2K18 比較，載入時間比較快一些，當然要比較快啊！不然換 HyperX Savage 480GB SSD 硬碟做什麼？！不過 NBA2K18 在載入時間似乎有比較優化過，沒有像 NBA2K17 那麼久。


實際開啟 NBA2K17 到進入遊戲的時間比較，這個速度差異就很明顯了！快上很多啊～玩遊戲真的縮短等待時間，等待載入是浪費生命的！哈哈！以上 PS4 Pro 更換硬碟與 HyperX Savage 480GB SSD 開箱就介紹到這裡囉！！！

更多資訊請參考：
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
ASUS Zenbo 智慧機器人，與巧虎一起唱唱跳跳，居家生活好夥伴！
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取

PS4 Pro 換硬碟 HyperX Savage 480GB SSD 加快遊戲載入時間 相關文章


訪客留言

PS4 Pro 換硬碟 HyperX Savage 480GB SSD 加快遊戲載入時間 參考資料

Kingston 於資訊月展出最新 HyperX SAVAGE SSD 480GB | 5pit ...
有在玩超頻的朋友，對 Kingston 幾個月前新推出的 HyperX Savage 超頻記憶體系列應該不陌生，同樣遵循 Fury 系列的方向，這次資訊月 Kingston 首度展示 HyperX SAVAGE 480GB SSD 產品，讓專業級超頻、遊戲玩家，不僅擁有專業級超頻記憶體，也能配備頂級 ...
Mac筆記型電腦- MacBook Pro（13-inch, 2012 年中）更換ssd疑問- 蘋果討 ...
小弟的mbp硬碟出現了&quot;S.M.A.R.T. 狀態： 失敗&quot;，檢測完畢後確定是硬碟快掛了，所以想趁這個機會更換SSD+HDD做Fusion Drive，我爬文有&nbsp;...
Kingston HyperX SAVAGE 240GB速寫開箱，高效能固態硬碟新登場！ ...
想要電腦跑得快，除了CPU與顯示卡之外，最重要的零組件就是硬碟了。只要把舊電腦中的硬碟更換為SSD，馬上就能感受到飛快的開機與程式執行速度。這次所要開箱測試的就是金士頓所送測，最新推出的Kingston HyperX SAVAGE 240GB SSD。 金士頓所推出的 ...
PS4換金士頓HyperX Savage 240GB硬碟- 讀取測試- YouTube
5:03 &middot; PS4 PRO 換硬碟的方式 - Duration: 3:25. YRREB GNAU 7,294 views &middot; 3:25. 主攻中階玩家市場 ...
HyperX 480G - Feebee 飛比價格 比價網
[熱門搜尋] PS4 Pro 小米盒子 iphone 7 Gululu 兒童智能水壺 防蚊貼片 日式榻榻米床墊 手持電動打蛋器 ... 【新風尚潮流】金士頓 480GB HyperX Savage SSD 2.5吋 固態硬碟 SHSS37A/480G 6,400
HyperX Savage Sata 3 480GB SSD 2.5吋固態硬碟 (SHSS37A/480G) ...
HyperX Savage Sata 3 480GB SSD 2.5吋固態硬碟 (SHSS37A/480G) 480-512GB SSD固態碟-容量分類，**搭載四核心!超強八通道控制晶片 **480GB ,SATA-3 , 附3.5&quot;轉接架 ...
[分享] 2017 Q3 SSD(固態硬碟)選購指南- 看板Storage_Zone - 批踢踢 ...
2015年11月13日 - 2017 Q3 SSD選購指南0710 https://i.imgur.com/034fk5t.jpg (照片僅為純封面 ... 數/第幾代(因為有些廠商不公布詳細製程資料) 動物朋友logo更換字體20170502 更換 ..... AMPHIBIA : 麼原因選美光而不選sandisk extreme pro嗎?? ...... 推joe989879 : C大金士頓有一顆HyperX savage 官網上有標出TBW 04/05 19:41.
PS4 PRO 更換HyperX Savage 480GB SSD 載入NBA2K18 速度比較 ...
PS4 PRO 更換硬碟教學、HyperX Savage 480GB SSD 開箱：網址待補.
Kingston 金士頓 SSD HyperX Savage 480GB SHSS37A/480G 2.5吋 ...
PS4 PRO S101 seiko zenfone 4 小三美日 沐浴 男 屈臣氏 花盆 推車 曾拌麵 舒摩兒 08/25 熱門搜尋 衛生紙 小米 ... GIORDANO kymco 更多... 單位比價 出清專區 購物指南 發現夯貨 電腦版 首頁 Kingston 金士頓 SSD HyperX Savage 480GB SHSS37A/480G 2.5 ...
【心得】PS4 PRO 內外置SSD GTAV 不專業速度測試@PS4 / PlayStation4 哈 ...
2017年3月13日 - 【心得】PS4 PRO 內外置SSD GTAV 不專業速度測試 ... 外置OCZ TRION 100 480GB ... 多的話，強烈建議一定要換SSD，就算內接只換到240G SSD也會帶給你更好更 ... 不知道一般ps4外接固態硬碟，在沒有boost mode下速度如何?