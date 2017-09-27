大概一陣子之前我買了 PS4 Pro，目的不是遊戲，而是要瘦身！因為我習慣邊騎飛輪邊打電動，對我來說是最佳運動的途徑，那時下載安裝 NBA2K17 發現速度很慢，遊戲載入速度比我 PC 版的還要慢，想也知道是硬碟速度問題，於是這篇文章要來與大家分享 PS4 Pro 換硬碟教學，以及開箱玩家等級的 HyperX Savage 480GB SSD 硬碟，目的當然是希望 PS4 Pro 遊戲載入速度可以更快更猛！
開箱內容物有HyperX Savage 480GB 2.5 吋 SSD、硬碟底座、防震墊、螺絲、HYPER 貼紙與說明書，而且還有一組 Acronis True Image HD 的軟體序號，可以應用在系統影像的備份與還原，我覺得搭軟體還算頗超值的！
要更換 PS4 Pro 的硬碟的基本條件，就是硬碟容量要大於 250GB，所以市面上 SSD 硬碟的選擇，大概都要從 480GB 起跳，代表要換一顆硬碟至少要多花你 4000 元，看大家是否覺得值得？PS4 Pro 原本是一般硬碟 5400 轉，說速度慢也不至於太誇張，坦白說遊戲載入速度是種爽度的表現，生命不該浪費在等待遊戲龜龜的載入，你說是吧！！！我想大多會購買 PS4 Pro 的遊戲玩家，應該也不會捨不得多花一些，讓速度衝上去以及有效散熱都是很重要的！
先接上我的硬碟外接盒測試一下速度，可能外接 USB 限制的關係，測試出來的讀寫速度只有到 240MB/s，實際上這顆讀取可以到 560 MB/s，寫入為 530 MB/s，IOPS 讀取寫入分別為 100K / 88K，硬體上採用日本高校能同步 NAND 顆粒與搭載 Phison S10 四核心八通道的控制晶片，SATA REv 3.0 介面，最高可提供 6GB/s 的效能。
PS4 Pro 備份前準備
更換 PS4 Pro 硬碟能直接對拷嗎？坦白說我不知道，因為沒有人這樣寫，官方做法也是重新安裝，所以就依照官方做法來做吧！首先備份系統設定與遊戲資料等等，進入設定選單。
接著進入系統。
接著進入備份 / 復原選項。
可以備份的內容包含有擷取畫面、保存資料、設定與應用程式，備份前請先準備一顆隨身碟或是外接式硬碟。
應用程式就是指遊戲資料部分，備份起來也很花時間，相對還原也花時間，可以省去不備份，要儲存備份的 USB 也不用那麼大空間容量，不過若你是都從線上下載遊戲的話，重新下載安裝也頗花時間的。
備份前會最後一次確認備份，重新啟動 PS4 之後就會進入備份程序。
備份時請勿關閉 PS4 的電源，就慢慢等待囉！！！
完成備份後就關機吧！準備開始替換硬碟！
PS4 Pro 更換硬碟步驟
更換硬碟方式超級簡單，簡單的步驟給大家參考，更換硬碟要打開 PS4 Pro 的屁股，也就是上圖有膠帶那一段，那邊有片塑膠卡著，稍微用點力就可以取下。
取下之後就可以看到硬碟抽取盒，只有一顆螺絲鎖著。
將那顆固定螺絲取下就可以將抽取盒往外抽出來。
PS4 Pro 原本的硬碟是 HGST 1TB 5400 轉的硬碟，要來跟他說掰掰囉～HyperX Savage 擺在一旁的氣勢整個不同，雖然說裝到 PS4 Pro 之後這輩子或許沒有機會再看到 XD，或許要等到淘汰報廢的那一天？
拆裝硬碟還要取下旁邊的四顆固定螺絲，安裝後再鎖回去，與原本的硬碟比較，裝上比較薄的 HyperX Savage 480GB 2.5 吋 SSD 與硬碟座還有一段距離，多多少少增加散熱空間^^。完成之後再反著步驟裝回去 PS4 Pro 就大概完成一半的工。
重建 PS4 Pro 系統一顆全新空的 SSD 插回去當然無法順利開機，這時候請下載官方韌體進行安裝，這部分的程序是合法的， 應該也沒有保固問題，可能官方認定大家都有可能升級硬碟吧！
韌體下載：https://asia.playstation.com/cht-tw/ps4/system-update/
這裡請注意兩點，第一點就是請下載「重新安裝系統軟件」的韌體，和更新版的檔案名稱都是 PS4UPDATE.PUP，更新版的檔案大小為 300 多 MB，重新安裝的大小為 800 多 MB，下載下來的 PS4UPDATE.PUP 請置放在隨身碟的指定路徑當中，路徑為 PS4 / UPDATE，換成口語話來說，進入隨身碟後的 PS4 資料夾內的 UPDATE 資料夾，將 PS4UPDATE.PUP 放入 UPDATE 資料夾中。
PS4 Pro 開機後會出現無法啟動的提示，這時候請用 USB 連接線連接搖桿，也就是 DUALSHOCK 4，並且按下 PS 按鈕就可以操作。
這時候將放有 PS4UPDATE.PUP 檔案的 USB 連接上 PS4 Pro，點選 OK 開始更新。
上圖就是放錯 PS4UPDATE.PUP 檔案的畫面，我一直放成更新用的 PS4UPDATE.PUP 所以安裝失敗，實際上要用重新安裝系統的 PS4UPDATE.PUP。
安裝時會提示要格式化所有資料，選擇「是」之後進入安裝程序。
準備開始更新，這時候就慢慢等待囉！
安裝過程不會太久，等待安裝完成之後，系統就會是全新的狀態，會進入初始化設定。
這時候再從設定 > 系統 > 備份 / 復原 來還原之前的備份檔案，請先不要安裝遊戲唷！先還原再安裝遊戲。
將備份的檔案的碟插入 USB，點選復原 PS4。
選擇要使用的備份檔。
還原時也會整個重新格式化系統，所有的資料將被再清除一次。
再次認會格式化整顆硬碟、清空資料，點選「是」之後開始還原。
還原也會稍微等待，還原之後就可以開始重新下載遊戲等等的，遊戲存檔應該都還會在才是，這樣就算是大功告成囉！！！
遊戲載入時間比較
拿最新 NBA2K18 比較，載入時間比較快一些，當然要比較快啊！不然換 HyperX Savage 480GB SSD 硬碟做什麼？！不過 NBA2K18 在載入時間似乎有比較優化過，沒有像 NBA2K17 那麼久。
實際開啟 NBA2K17 到進入遊戲的時間比較，這個速度差異就很明顯了！快上很多啊～玩遊戲真的縮短等待時間，等待載入是浪費生命的！哈哈！以上 PS4 Pro 更換硬碟與 HyperX Savage 480GB SSD 開箱就介紹到這裡囉！！！
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
ASUS Zenbo 智慧機器人，與巧虎一起唱唱跳跳，居家生活好夥伴！
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取