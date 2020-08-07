說到繩結，小編在座消防役的時候有學過，一般人可能以為繩結是不實際生活中不太需要的技能，在許多外出緊急狀況下，打好一個繩結，就有拯救一個生命的機會。今天小編就是要介紹一款實用的「Knots 3D」繩結 App ( 限時免費中 )，裡面有多達 100 種打繩結方法，像發生火災、溺水、溪水暴漲過河、野外露營都是需要靠繩結來救助，不管是野外求生專家、登山客、救生員及消防員，對繩結的訓練都必須紮實，可見其重要性有多大。好了話不多說，就讓 Knots 3D 帶大家認識繩結打法吧 !

首先打開 Knots 3D App 後，右上方的設定或是邊的國旗標誌，都可以做語言的更改。設定裡面除了能更換語言，還能共享及選擇背景配色方案。

Knots 3D 中包含了 100 多個獨特的繩結打法，有分攀岩、划船、繩索護理、火警和救援等等。

點開平常生活常用的稱人結及接繩結，除了可以透過底下 360° 來檢視繩結功能之外，也可以調整教學的速度、暫停、放大及反轉圖片，不怕學不會，只怕你不用心學 ! 學會之後，只要常常練習，當發生需要用到繩結的情況，你就能從容不迫的炫耀一下啦 !

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