電腦版line字體放大

記得某次 LINE 電腦免安裝版本更新時，一大堆人都在抱怨字體太小的問題，其實到現在預設的字體都還是小的，實在很考驗大家的眼力啊！LINE 是辦公通訊不可或缺的工具，有什麼辦法能夠讓 LINE 電腦版的字體更清楚呢？小編今天要與大家分享兩個小方法，分別是調整 LINE 字體大小，以及更改 LINE 字體的方式，讓原本又小、又糊的 LINE 文字變得更好閱讀，調整前後差異相當大，這邊小編提供 4 種字體讓大家下載，有需要的只需要花不到 1 分鐘調整，就可以讓 LINE 訊息變得更好閱讀。

line字體放大

這是 LINE 電腦版預設的字體，截圖記錄一下，待會大家可以做個比較。

方法一：把字體調到特大

line字體放大2020

點擊視窗左下方的「...」>「設定」>「聊天」中，有個大小選項，下拉選單中可以將原本預設為「普通」的字體，依個人喜好改為大、特大。

line字體放大

 這樣字體大小看起來是不是就舒服多了～

方法二：修改字體，編輯精選 4 款易讀字（含下載）

如果你還不知道如何更換 LINE 電腦版字體，可以參考以下文章：LINE 電腦版更換字體教學，不是 LINE 內建的字型也能換

LINE電腦版介面字體

line電腦版字體2020

第一款要推薦給大家的是「源石黑體」，字體又大又黑又粗，非常適合習慣閱讀粗體字的使用者，相較原本預設的字型，放大加上字型變更後，真的是清晰非常多啊！大家若喜歡這種大方的粗體字形可以到以下載點下載：源石黑體復古風格，免費可商用字體下載

line字體大小

第二款是要推薦給大家的 LINE 字體是 OPPO Sans，這款字體是用於 OPPO 手機 ColorOS 7 系統以上的官方字體，因此以易讀性來說絕對是無庸置疑，閱讀起來有一種平滑、大方的感覺，大家若喜歡這款字體可以到以下載點下載：OPPO Sans 免費可商用字體，支援繁體中文科技感十足

line預設字體

第三款則是較為圓潤的 jf open 粉圓字形，以日本字體 Kosungi Maru 為基礎，jf open 粉圓字體以台灣使用者做為出發，加以優化排版、增補字符、粗細等，閱讀起來也相當舒服，各位喜歡這款字體的話可以到以下載點下載：全新字型：jf open 粉圓字型回饋社會大眾，可任意商業使用不需標示來源與作者

line字體突然變小

最後一款字體則是 New Gulim，若不習慣粗體字的朋友，也可以試試這款 New Gulim，字重雖細，易讀性卻意外的高，各位有需要的話，可以到以下載點下載：Gulim

LINE 電腦版

以上就是 LINE 電腦版字體太小、模糊的解法，各位可以參考看看，若你用的是免安裝版 LINE 也可以順便將版本更新到最新版：LINE PC 電腦免安裝版 6.2.0.2287 深色模式上線、聊天室背景的動態「特效貼圖」

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