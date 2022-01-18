如何下載 Facebook 非公開影片？最近小編發現一個相當不錯的工具，Video Downloader PLUS 影片下載器，一般的線上影片下載器，只要遇到私人 FB 影片就無法下載，而這款 Video Downloader PLUS 是 Chrome 擴充程式，因此只要是你的 Facebook 帳號可以瀏覽到的影片，不管是公開影片還是沒有公開的影片，通通可以下載沒有問題，連結幫大家放在文章最後面，先新增到 Chrome 沒有壞處，要用的時候就可以馬上下載啦。

點擊文章下方連結後，就可以進入 Chrome 擴充程式商店，將 Video Downloader PLUS 新增到瀏覽器中。

新增完畢後，直接打開 Facebook 影片網址，此時就可以看到影片視窗右上方會自動出現 Download 按鈕，點擊一下就可以前往下載頁面。

按下瀏覽器右上角 Video Downloader PLUS 圖示，也可以看到目前偵測到可下載的影片。

進入影片下載頁面之後，點擊 Download your Video 按鈕就可以下載影片啦，透過這樣的方式，就可以輕鬆下載 FB 私人影片啦！

Video Downloader PLUS 重點功能整理：



從幾乎所有網站下載並保存 影片

同時下載多個影片

檢測並保存任何媒體類型（.3gp、.mp4、.wmv、.flv、.swf、.mp3...）

在線錄製 影片 流

流 易於使用且完全免費

無廣告

無限下載數量

不允許從成人網站下載

不允許下載非法/受版權保護的內容

限制從 Youtube 下載視頻（Chrome 政策）

注意事項：下載：