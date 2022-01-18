FB 影片下載

如何下載 Facebook 非公開影片？最近小編發現一個相當不錯的工具，Video Downloader PLUS 影片下載器，一般的線上影片下載器，只要遇到私人 FB 影片就無法下載，而這款 Video Downloader PLUS 是 Chrome 擴充程式，因此只要是你的 Facebook 帳號可以瀏覽到的影片，不管是公開影片還是沒有公開的影片，通通可以下載沒有問題，連結幫大家放在文章最後面，先新增到 Chrome 沒有壞處，要用的時候就可以馬上下載啦。

FB 影片下載

點擊文章下方連結後，就可以進入 Chrome 擴充程式商店，將 Video Downloader PLUS 新增到瀏覽器中。

FB 私人影片下載

新增完畢後，直接打開 Facebook 影片網址，此時就可以看到影片視窗右上方會自動出現 Download 按鈕，點擊一下就可以前往下載頁面。

FB 非公開影片下載

按下瀏覽器右上角 Video Downloader PLUS 圖示，也可以看到目前偵測到可下載的影片。

Video Downloader PLUS

進入影片下載頁面之後，點擊 Download your Video 按鈕就可以下載影片啦，透過這樣的方式，就可以輕鬆下載 FB 私人影片啦！

Video Downloader PLUS 重點功能整理：

  • 從幾乎所有網站下載並保存影片
  • 同時下載多個影片
  • 檢測並保存任何媒體類型（.3gp、.mp4、.wmv、.flv、.swf、.mp3...）
  • 在線錄製影片
  • 易於使用且完全免費
  • 無廣告
  • 無限下載數量

注意事項：
  • 不允許從成人網站下載
  • 不允許下載非法/受版權保護的內容
  • 限制從 Youtube 下載視頻（Chrome 政策）

下載：
Video Downloader PLUS ( Chrome 下載 )

Video Downloader PLUS 網路影片下載神器，從任何網站保存影音內容（Chrome 擴充功能） 相關文章

訪客留言

Video Downloader PLUS 網路影片下載神器，從任何網站保存影音內容（Chrome 擴充功能） 參考資料

如何從Windows 8.187升級到Windows 10 - 銳力電子實驗室
2021/10/18 · Windows 10作業系統作為目前微軟公司主要維護的一個作業系統版本，相比於其它的作業系統版本而言，它在安全防護性方面會更加完善。從下面的Windows產品和服務生命週期信息表格中可以看出，Windows 7和Windows 8/8.1已經停止主流支援服務了，若繼續使用，可能會因為 ...
将Windows 中强大的Alt-Tab 功能带到macOS - CSDN博客
2021年6月23日 — 在macOS 中切换窗口有2 种常用的方法。使用command + Tab 组合键，但没有预览界面。效果如下图所示：使用control + ↑ 打开调度中心。
CatchV : 下載線上網頁影片
有時候你在網路上看到某部影片，如果想收藏起來，預計在沒網路的時候也可以觀看，或是對你而言重要需要留存備份的影片，CatchV 是一個用來下載線上網路影片的工具，可以用來下載 YouTube 影片 (1080p, 1440p, 2160p MP4 / WebM)、下載 Facebook 影片 ... ...
Fb 私人影片下載手機 - Willaututki
4 天前 — 現在我們可以不用安裝軟體，即可輕鬆從FB下載影片回來儲存收藏. Workflow教學：直接透過iOS下載YouTube影片與音樂技巧; Workflow教學：一鍵 ...
提供者：Video Downloader Plus
2021年11月8日 — Video Downloader Plus - The fastest and easiest way to download any ... 如要下載到你的電腦，請登入Chrome 並啟用同步功能，或是傳送提醒給自己».
【免安裝】如何下載 FB 影片？臉書影片下載教學《2021》 - How資訊
FB影片下載：FBDown 由於有時候麥噹噹網站會失效，所以這邊再多介紹一個 FB 影片下載的網站來給大家做備用，它叫做「FBDown」 它最大的優點是有自己的 Chrome 的擴充功能「Video Downloader PLUS」，讓使用者不需要每次都重新進入網站 ...
2021 8款MacBook Hub推薦！一次搞懂Type-C轉接的集線器功能！｜TechTeller
綜合以上小編常使用的擴充功能，相信多多少少應該與讀者有類似的需求，但市面上百百種轉接頭，從1對1乃至11合1，究竟有哪些推薦的MacBook Hub？ 下面就推薦2021年8款值得購入的MacBook Hub ，排序摻雜許多主觀因素僅供參考， 還是要視自己的需求及預算去篩選 ，那 ...
喜歡桌面美化的朋友不可錯過的視窗特效軟體 - WindowFX ~ Jackbin 的懶人筆記
2009/3/20 · 這是知名的視窗美化軟體公司 Stardock 所開發的類似 Y&#39;z Shadow 可讓 Windows 應用程式視窗與工作列顯示漂亮陰影效果的小程式，但它有許多 Y&#39;z Shadow 所沒有的視窗特效，例如可模擬 Mac OS X 及 Windows Vista 視窗/功能表開啟與關閉時的動畫效果，拖放視 ...
模拟alt+tab切换_如何“ Alt + Tab”在Mac上切换Windows - CSDN
2020年10月11日 — 使用Command + Tab公开打开的窗口缩略图(Exposing Open Window Thumbnails with Command+Tab). There are other things you can do with the Command+Tab ...
fb影片下載chrome 2020的蘋果、安卓和微軟相關APP
小編為大家介紹3個方法，讓你不用裝其他軟體，直接一鍵下載喜歡的影片～ . ... fb影片下載chrome 2020 在使用Video Downloader PLUS 下載Facebook 私人社團裡的影片的 ...