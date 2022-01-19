你需要大量圖片去背嗎？雖然市面上有不少線上圖片去背，不過有限制免費使用額度，最近小編發現「佐糖」線上免費 AI 去背服務，一鍵上傳圖片即可快速實現去背，透過 AI 人工智慧學習成千上萬的照片，精準辨識需要保留的主體並移除背景，邊緣處理也相當不錯，不論是人像、寵物、商品、汽車還是 LOGO 都能精準去背，而且是 100％ 免費使用，還內建豐富的背景模板，常處理圖片的朋友，這款工具可以用用看唷，如果需要高清去背可以用 Slazzer 高畫質去背這款工具。

進入佐糖首頁後，直接點擊「上傳圖片」把要去背的圖片上傳上去。

不到幾秒鐘的時間，就看到去背完成啦！如果有誤判的地方，點左上方可以手動擦除、保留。

除了透明背景外，佐糖也內建多種背景模板，有純色的也有圖片，大家可以依照喜好自行選擇，都選擇完畢之後按下下載就會直接儲存到電腦啦。

在網路上賣東西的朋友，也可以透過佐糖來完成商品去背。

人像去背對它來說算是小菜一疊，人體、衣服邊緣判斷的非常精確。

連汽車也不是問題。

LOGO、文字也能夠輕鬆去背，基本上佐糖算是相當全能的線上去背工具，需要線上 AI 去背工具？這款還不趕緊收下！

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