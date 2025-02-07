【2025精選】18款免費去背軟體推薦！AI去背、去背App、影片去背 ... 介紹：Background Burner 有點像 Photoshop 的「快速選取工具去背法」加上「鋼筆去背法」，不過就是改得更懶人一點，只要將自動幫你去背好的圖片做推推挪挪的動作，就可以製成一張近乎完美的去背圖囉！

【免費】AI 去背工具「Removerized」，一鍵快速完成背景去除 特色： (1) 開放原始碼AI 圖片背景去除工具。 (2) 支援PNG、JPG 和WebP 等多種圖片格式。 (3) 可離線使用。 (4) 移除背景的圖片是PNG 檔案。

一鍵去背，7款免費AI工具，讓你輕鬆去除背景 隨著人工智能技術的發展，去背不再是一件難事， 借助 AI 去背工具，不需要任何基礎，就能輕鬆完成去背，本文整理了七個免費線上去背工具，幫助你快速完成去背。