Polarr 最潑辣的修圖軟體，輕鬆讓你變成專業修圖大師！

照片修圖除了專業的 Photoshop 之外，還其他好用的修圖軟體嗎？今天要為大家介紹的這款最潑辣的修圖軟體「Polarr」，Polarr 是一款適合修圖技巧大概在中間的朋友來做使用，在 Polarr 中可為照片調整曝光度、色彩增強、虛化、加入降噪、眩光、HSL、模糊、光線調整、液化等濾鏡效果，對於喜愛拍照的朋友或攝影師來說，會是個很棒的好工具，Polarr 目前可在電腦網頁版、Chrome 擴充外掛以及手機 App 中免費做使用，就讓小編用網頁版來簡單介紹一下 Polarr 的功能吧！想知道其他好用的修圖軟體嗎？可以參考這篇：Photolemur Windows 版正式發布，在笨的人也能學會的懶人修圖工具

Polarr 最潑辣的修圖軟體，輕鬆讓你變成專業修圖大師！

首先進到 Polarr 網頁版後，請自行準備一張你要修圖的照片上傳到網頁中。

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接著在 Polarr 左邊工具列中，從上到下分別是濾淨、文字、臉部修飾、裁切、圖層 5 種功能。在濾鏡功能中，你可以從 8 種不同的濾鏡，挑一個適合的套用在你的圖片中。

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在文字工具中，可選擇字體、文字大小、粗細、色彩、陰影、描邊等功能，來為圖片增添文字。

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在臉部修飾工具中，會有一個框框幫你將人物臉部做點去除及液化等修飾功能。

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裁切工具則可以讓你自行裁切出你想要的圖片大小，也可在比例中自訂圖片大小。

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在圖層工具中，你可以選擇天空、雲、天氣、背景、漸變等圖層樣式套用在圖片中。

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介紹完左邊換介紹右邊的啦！右邊工具列中從上往下分別是調整、局部調整、歷史紀錄以及撤銷 4 種功能。在調整工具中，可使用色彩、光效、質感、暗角、HSL、曲線、特效以及濾鏡等功能，幫圖片微調一下。

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在局部調整中，可使用滴管、筆刷、圖形、漸變、亮度來幫圖片局部調整。

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在歷史紀錄中，你可以看到你修圖的每一個步驟，如果覺得自己在哪個步驟中修得不好，就可到歷史紀錄中，找到紀錄在進行修改，或是你案 Ctrl + Z 直接退回上一步也是可以的。

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如果圖片修改好確定都沒問題了，就可以點擊 Polarr 網頁右上角的「下載」圖示將圖片存檔，在存檔介面中，可讓你選擇 JPG、PNG、TIFF 三種格式以及圖片品質來進行存檔。

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上圖就是小編最終完成的作品，小編知道自己沒有什麼美感與修圖的天分 XD，雖然 Polarr 功能看似複雜，但我相信本身就具有美感與修圖技巧的朋友，對這款 Polarr 中的諸多修圖功能已經難不倒了，其實只要有過修圖經驗，就能很快掌握重點，輕鬆讓你變成專業修圖大師修出不凡質感的照片。

Polarr 修圖軟體載點：

Polarr 網頁版：點我前往
Polarr ：Chrome 擴充功能
Polarr ：Google Play
Polarr ：App Store

、Polarr App、、Polarr Photo Editor 教學、、修圖軟體、免費線上修圖、 擴充功能

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