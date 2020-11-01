你在尋找有「日本風格」的書法字嗎？雖然都是書法，但網路上常見的書法字都是「中國」風比較多，日本的書法散發著一股「浮誇」的氣息，可能是小編日劇看太多吧 XD 不過這種有誇張意味的字體用來當海報頗好用的，能夠一秒抓住來往群眾的目光，小編最近終於找到了 Calligra 日本毛筆文字素材庫，裡面收藏 2520 個道道地地的日本書法字，且還能夠自訂大小、顏色、文字外框，並下載 JPG、PNG、SVG、AI 四種圖片格式，在尋找日本書法字體的朋友，這個網站收下就對啦，另外有一款線上書法產生器，雖然是屬於中國風的書法且字重較為細長，不過也是相當熱門的書法工具網站。

進入 Calligra 首頁後就能夠看到許多書法字體縮圖，不需要填寫會員資料、註冊會員即可下載。

網站上方橫幅有文字、故事、商業、社會問題、地名、美食、英語、人名、歷史、傳統、趣味及其他，共有 12 種書法主題分類，令小編覺得意外的是，搜尋欄位輸入中文也能通，可能是恰巧與日文某些漢字有關連所以能夠找的到。

找到自己想用的書法字進入後，能夠調整尺寸、留白大小、橫式及直式等。

也可以為字體加上外框，顏色、粗細都能自行調整。

調整完要下載的話，直接按下按鈕就會直接儲存到電腦囉，有 JPG、PNG、SVG、AI 四種圖片格式能夠下載。

根據 Calligra 使用規範，所有站內的圖片均可免費商業使用，可用於網頁設計、投影片、影片、網路、電視等，每人限定免費使用 20 個素材，若超過 20 個素材當然也可繼續使用，不過用以下方式交換（滿足其中一項）：

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2. 購買作者提供的任一款 LINE 貼圖

カリ蔵 Calligra 日本毛筆書法文字素材：https://calligra.design/