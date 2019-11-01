HUAWEI 雖然受到中美貿易戰波及，不過華為手機在 2019 年逆勢中，智慧手機全球出貨量已突破 2 億支！銷售再創新高，在此佳績之下，推出全球首款 5G 雙卡手機HUAWEI Mate20 X 5G，搭載：Kirin 980 7nm 八核心處理器及 Balong 5000 7nm 5G 晶片、採用 7.2 吋超大珍珠屏、徠卡三鏡頭設計、4,200mAh 大電池與 40W 快充外，更將記憶體容量提升至 8 GB RAM + 256GB ROM，在台推出翡冷翠色系選擇，售價NTD 29,900 元，即日起至 11 月 6 日於指定通路預購，11 月 7 日正式在台開賣。

△ HUAWEI Mate20 X (5G) 翡冷翠色。

HUAWEI Mate20 X (5G) 規格

產品名稱 HUAWEI Mate20 X5G 作業系統 Android 9 / EMUI 9.1 尺寸 174.6 x 85.4 x 8.38mm 重量 約 233 g（含電池） 顯示 7.2 吋珍珠屏 2244*1080 FHD+ 處理器 Kirin 980 八核心處理器 + Balong 5000 記憶體 8GB RAM + 256GB ROM 記憶卡 可擴充到256GB（HUAWEI NM Card） 相機 前鏡頭：2400 萬像素（f/2.0） 後鏡頭：主鏡頭4000 萬像素（f/1.8）+ 超廣角2000 萬像素（f/2.2）+ 長焦800 萬像素（f/2.4） 安全辨識 背後指紋 / 臉部辨識 卡槽 2卡槽（5G+4G） 電池 4,200mAh 充電 40W超級快充 顏色 翡冷翠

5G旗艦晶片

搭載華為首款 7nm 工藝多模 5G 終端晶片 Balong 5000 以及智慧的 7nm 製程 SoC 麒麟 980 晶片，HUAWEI Mate20 X 5G 引領手機市場，深厚的技術積累，樹立行業標杆。HUAWEI Mate20 X 5G 將引領你開啟 5G 時代的大門。

5G雙模全網通，速度升級

Balong5000 提供了暢快的 5G 速度體驗，同時支援 SA 和 NSA* 組網架構，讓你輕鬆適應不斷發展的 5G 網路。全球首款支援 5G+4G 雙卡雙待，高速行動通信體驗革命，盡在你手中。

強勁續航，快充升級

配備 4200mAh 大容量電池*，使用德國萊茵 TÜV 安全認證的 40W HUAWEI SuperCharge，大幅縮短充電時間，讓你充電更快更安全。*典型值

徠卡超廣角三鏡頭

配備 4000 萬像素超大廣角徠卡三鏡頭，輕鬆捕捉美好瞬間。多焦段自由切換，從容掌控。視野更寬闊，畫質更出眾。

超大容量，存儲升級

HUAWEI Mate20 X 5G 存儲空間升級，8GB RAM + 256GB ROM 容量更大，效能更強，樂趣更多。

探索無限

超大 7.2 吋珍珠屏，遊戲時，大螢幕的觸控體驗，讓你操作游刃有餘。觀影時，大螢幕的廣闊視野，讓大視覺充斥全場，大場面一覽無遺。

冷靜制勝

HUAWEI Mate20 X 5G 智慧手機配置 HUAWEI SuperCoolTM 強勁散熱系統，是由均熱板液冷技術（Vapor Chamber）和石墨烯膜組成。高效散熱，持久激戰，低溫穩定運行，暢享遊戲體驗。

HUAWEI Mate20 X 5G 上市預購大方送

l 活動說明：2019/11/01 (五) 至2019/11/06 (三) 於 HUAWEI 體驗店/專賣店/電商官方旗艦店，完成預購HUAWEI Mate20 X 5G新品手機，即可獲得預購好禮，11/07 (四)起開放領新機，電商官方旗艦店亦開始配送。

【HUAWEI 品牌店預購送】

l 預購辦法：2019/11/01 (五) 至2019/11/06 (三) 期間於品牌體驗店/專賣店搶先預購HUAWEI Mate20 X 5G，11/07 (四) 即可返回原預購門市搶先領機同時帶走預購好禮。（本次活動無提供跨店預購領機，僅開放原門市領取新機）

l 預購贈品：CP84 40W超級快充組乙組 (建議售價 NTD 1,290)、1TB備咖乙組 (建議售價 NTD 3,990)、一年延長保固、一年螢幕保固免費維修乙次。

※預購送一年延長保固，共計24個月原廠保固 (第1~12個月為原始基本保固期，第13~24個月為延長保固服務)。完整保固政策請詳閱https://consumer.huawei.com/tw/support/warranty-policy/

l 預購指定門市：

門市 地址 華為體驗店 台北大直ATT體驗店 台北市中山區敬業三路123號1樓 台北微風南山體驗店 台北市信義區松智路17號2F （F20櫃位） 台北三創體驗店 台北市中正區市民大道三段2號 桃園統領體驗店 桃園市桃園區中正路61號2F 苗栗尚順體驗店 苗栗縣頭份市育樂街8號1F （櫃位E114a） 台中文心秀泰體驗店 台中市南屯區文心南路289號 嘉義秀泰體驗店 嘉義市西區文化路299號 台南南紡體驗店 台南市東區中華東路一段366號 高雄新堀江體驗店 高雄市新興區五福二路240號 高雄夢時代體驗店 高雄市前鎮區中華五路789號1樓 華為專賣店 板橋大遠百專賣店 新北市板橋區新站路28號8樓 新竹巨城專賣店 新竹市東區中央路229號B1 台中大遠百專賣店 台中市台灣大道三段251號南棟9樓 台中中友專賣店 台中市北區三民路三段161號A棟10Ｆ

【HUAWEI電商官方旗艦館預購送】

l 預購辦法：2019/11/01 (五) 至2019/11/06 (三) 期間於品牌指定線上平台搶先預購HUAWEI Mate20 X5G，11/07 (四) 起將開始配送新機與預購禮。

l 預購贈品：CP84 40W超級快充組乙組 (建議售價 NTD 1,290)、1TB備咖乙組 (建議售價 NTD 3,990)、一年延長保固

※預購送一年延長保固，共計24個月原廠保固 (第1~12個月為原始基本保固期，第13~24個月為延長保固服務)。完整保固政策請詳閱https://consumer.huawei.com/tw/support/warranty-policy/

l 預購指定線上平台：

PChome 24購物 https://24h.pchome.com.tw/region/DYAK

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