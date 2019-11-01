HUAWEI 雖然受到中美貿易戰波及，不過華為手機在 2019 年逆勢中，智慧手機全球出貨量已突破 2 億支！銷售再創新高，在此佳績之下，推出全球首款 5G 雙卡手機HUAWEI Mate20 X 5G，搭載：Kirin 980 7nm 八核心處理器及 Balong 5000 7nm 5G 晶片、採用 7.2 吋超大珍珠屏、徠卡三鏡頭設計、4,200mAh 大電池與 40W 快充外，更將記憶體容量提升至 8 GB RAM + 256GB ROM，在台推出翡冷翠色系選擇，售價NTD 29,900 元，即日起至 11 月 6 日於指定通路預購，11 月 7 日正式在台開賣。
△ HUAWEI Mate20 X (5G) 翡冷翠色。
HUAWEI Mate20 X (5G) 規格
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產品名稱
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HUAWEI Mate20 X5G
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作業系統
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Android 9 / EMUI 9.1
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尺寸
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174.6 x 85.4 x 8.38mm
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重量
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約 233 g（含電池）
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顯示
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7.2 吋珍珠屏 2244*1080 FHD+
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處理器
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Kirin 980 八核心處理器 + Balong 5000
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記憶體
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8GB RAM + 256GB ROM
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記憶卡
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可擴充到256GB（HUAWEI NM Card）
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相機
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前鏡頭：2400 萬像素（f/2.0）
後鏡頭：主鏡頭4000 萬像素（f/1.8）+ 超廣角2000 萬像素（f/2.2）+ 長焦800 萬像素（f/2.4）
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安全辨識
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背後指紋 / 臉部辨識
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卡槽
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2卡槽（5G+4G）
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電池
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4,200mAh
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充電
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40W超級快充
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顏色
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翡冷翠
5G旗艦晶片
搭載華為首款 7nm 工藝多模 5G 終端晶片 Balong 5000 以及智慧的 7nm 製程 SoC 麒麟 980 晶片，HUAWEI Mate20 X 5G 引領手機市場，深厚的技術積累，樹立行業標杆。HUAWEI Mate20 X 5G 將引領你開啟 5G 時代的大門。
5G雙模全網通，速度升級
Balong5000 提供了暢快的 5G 速度體驗，同時支援 SA 和 NSA* 組網架構，讓你輕鬆適應不斷發展的 5G 網路。全球首款支援 5G+4G 雙卡雙待，高速行動通信體驗革命，盡在你手中。
強勁續航，快充升級
配備 4200mAh 大容量電池*，使用德國萊茵 TÜV 安全認證的 40W HUAWEI SuperCharge，大幅縮短充電時間，讓你充電更快更安全。*典型值
徠卡超廣角三鏡頭
配備 4000 萬像素超大廣角徠卡三鏡頭，輕鬆捕捉美好瞬間。多焦段自由切換，從容掌控。視野更寬闊，畫質更出眾。
超大容量，存儲升級
HUAWEI Mate20 X 5G 存儲空間升級，8GB RAM + 256GB ROM 容量更大，效能更強，樂趣更多。
探索無限
超大 7.2 吋珍珠屏，遊戲時，大螢幕的觸控體驗，讓你操作游刃有餘。觀影時，大螢幕的廣闊視野，讓大視覺充斥全場，大場面一覽無遺。
冷靜制勝
HUAWEI Mate20 X 5G 智慧手機配置 HUAWEI SuperCoolTM 強勁散熱系統，是由均熱板液冷技術（Vapor Chamber）和石墨烯膜組成。高效散熱，持久激戰，低溫穩定運行，暢享遊戲體驗。
HUAWEI Mate20 X 5G 上市預購大方送
l 活動說明：2019/11/01 (五) 至2019/11/06 (三) 於 HUAWEI 體驗店/專賣店/電商官方旗艦店，完成預購HUAWEI Mate20 X 5G新品手機，即可獲得預購好禮，11/07 (四)起開放領新機，電商官方旗艦店亦開始配送。
【HUAWEI 品牌店預購送】
l 預購辦法：2019/11/01 (五) 至2019/11/06 (三) 期間於品牌體驗店/專賣店搶先預購HUAWEI Mate20 X 5G，11/07 (四) 即可返回原預購門市搶先領機同時帶走預購好禮。（本次活動無提供跨店預購領機，僅開放原門市領取新機）
l 預購贈品：CP84 40W超級快充組乙組 (建議售價 NTD 1,290)、1TB備咖乙組 (建議售價 NTD 3,990)、一年延長保固、一年螢幕保固免費維修乙次。
※預購送一年延長保固，共計24個月原廠保固 (第1~12個月為原始基本保固期，第13~24個月為延長保固服務)。完整保固政策請詳閱https://consumer.huawei.com/tw/support/warranty-policy/
l 預購指定門市：
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門市
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地址
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華為體驗店
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台北大直ATT體驗店
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台北市中山區敬業三路123號1樓
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台北微風南山體驗店
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台北市信義區松智路17號2F （F20櫃位）
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台北三創體驗店
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台北市中正區市民大道三段2號
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桃園統領體驗店
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桃園市桃園區中正路61號2F
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苗栗尚順體驗店
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苗栗縣頭份市育樂街8號1F （櫃位E114a）
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台中文心秀泰體驗店
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台中市南屯區文心南路289號
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嘉義秀泰體驗店
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嘉義市西區文化路299號
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台南南紡體驗店
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台南市東區中華東路一段366號
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高雄新堀江體驗店
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高雄市新興區五福二路240號
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高雄夢時代體驗店
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高雄市前鎮區中華五路789號1樓
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華為專賣店
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板橋大遠百專賣店
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新北市板橋區新站路28號8樓
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新竹巨城專賣店
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新竹市東區中央路229號B1
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台中大遠百專賣店
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台中市台灣大道三段251號南棟9樓
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台中中友專賣店
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台中市北區三民路三段161號A棟10Ｆ
【HUAWEI電商官方旗艦館預購送】
l 預購辦法：2019/11/01 (五) 至2019/11/06 (三) 期間於品牌指定線上平台搶先預購HUAWEI Mate20 X5G，11/07 (四) 起將開始配送新機與預購禮。
l 預購贈品：CP84 40W超級快充組乙組 (建議售價 NTD 1,290)、1TB備咖乙組 (建議售價 NTD 3,990)、一年延長保固
※預購送一年延長保固，共計24個月原廠保固 (第1~12個月為原始基本保固期，第13~24個月為延長保固服務)。完整保固政策請詳閱https://consumer.huawei.com/tw/support/warranty-policy/
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