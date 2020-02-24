HUAWEI 2020 全球發布會於台灣時間 21:00 在巴塞隆納舉行，會中發表第一款新產品 HUAWEI Mate Xs 折疊手機，若你沒看發布會的話，以下是小編幫大家截錄的發布會精華，HUAWEI Mate Xs 詳細規格、售價與上市日期一次看，那麼話不多說，我們開始囉！前一代可參考：HUAWEI Mate X 摺疊手機一台 8 萬，世界最快 5G 手機下載 1GB 電影只需 3 秒！
在開始前，先看看規格：
|螢幕
|螢幕尺寸：
展開：8英寸
折疊：
主螢幕：6.6英寸
副螢幕：6.38英寸
備註：顯示屏採用圓角設計，按照標準矩形測量時，屏幕的對角線長度值（實際可視區域較小）。
螢幕色彩：
螢幕類型：
分辨率：
|處理器
|CPU：
HUAWEI Kirin 990 5G (麒麟990 5G)
八核
2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz
GPU：
NPU：
|系統
|華為EMUI10.0.1
|儲存
|8GB RAM + 512GB ROM
可使用 NM 卡擴充，最大可擴充至 256GB
|相機
|後置徠卡四攝：
4000 萬像素超感光攝像頭（廣角，f/1.8光圈）+ 1600 萬像素超廣角攝像頭（f/2.2光圈）+ 800 萬像素長焦攝像頭（f/2.4光圈，OIS）+ 華為 Time-of-Flight (ToF) 攝像頭
*不同拍照模式的照片像素可能有差異，請以實際為准
變焦模式：
對焦方式：
照片分辨率：
攝像分辨率：
|電池
|4500mAh
|充電
|標配充電器支持 20V/3.25A 或 20V/2A 或 15V/2.66A 或者 12V/3A 或 9V/2A 或 5V/2A 輸出
手機支持最大 20V/2.75A 超級快充，兼容 10V/4A 超級快充，兼容 5V/2A 充電
|連線
|支援 5G+4G 雙卡雙待
|NFC
|有
|感應器
|重力傳感器
環境光傳感器
接近光傳感器
陀螺儀
指南針
氣壓計
紅外傳感器
指紋傳感器
霍爾傳感器
色溫傳感器
HUAWEI Mate Xs 螢幕
HUAWEI Mate Xs 同樣採用外翻式摺疊設計，螢幕展開尺寸 8 吋，折疊後前螢幕 6.6 吋、後螢幕 6.38 吋。採用全面屏設計，螢幕上方並無任何瀏海或鑽孔。
HUAWEI Mate Xs 採用軟性螢幕的中重要的基本材料 PI 膜，且為雙層透明 PI 膜，比起使用單層薄膜強度高出 80%，能夠給予軟性螢幕正好的保護。
鉸鏈強化
相較於華為自家前代摺疊手機 Mate X，此次為了強化摺疊處，HUAWEI Mate Xs 鉸鏈採用以鋯為基礎的液態合金所打造，比起鈦合金硬度高出 30%。
處理器與效能
HUAWEI Mate Xs 採用麒麟 990 5G 晶片，效能表現上，CPU 比起前代旗艦級晶片提升 23%、GPU 提升 39% 及 NPU 460%。功耗 CPU 提升 23%、GPU 提升 32%。
5G 支援 N79、N78、N77、N41、N38、N28、N3、N1 八個頻段。
HUAWEI Mate Xs 擁有業界領先的 5G 速度，另外，在 5G 重度使用下，HUAWEI Mate Xs 電池可達 7.5 小時續航力，為目前業界最高。
HUAWEI Mate Xs 搭載 4500 mAh 電池容量，支援 55W 超級快充，30 分鐘即可從 0% 充到 85%。
相機
HUAWEI Mate Xs 採用 4 鏡頭配置，分別為：4000萬畫素廣角鏡頭 (f/1.8) + 800 萬畫素望遠鏡頭 (f/2.4) + 1600 萬畫素超廣角鏡頭 (f/2.2) + ToF 景深鏡頭。最高放大倍率可達 45 倍，支援 OIS + AIS 雙重防手震，以下是拍照樣張：
系統
HUAWEI Mate Xs 搭載基於 Android 10 的 EMUI 10。
其中最特殊的就是專門為多工而打造的 UI。
多工最多可達 3 個 APP 同時使用。
售價與上市日期
HUAWEI Mate Xs 8GB+512GB 版本售價 2499 歐元，換算新台幣約 8.2 萬元，上市日期有待官網公告。目前看起來仍沒有搭載 GMS，並沒有內建 Google 各式服務。