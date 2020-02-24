HUAWEI Mate Xs處理器

HUAWEI 2020 全球發布會於台灣時間 21:00 在巴塞隆納舉行，會中發表第一款新產品 HUAWEI Mate Xs 折疊手機，若你沒看發布會的話，以下是小編幫大家截錄的發布會精華，HUAWEI Mate Xs 詳細規格、售價與上市日期一次看，那麼話不多說，我們開始囉！前一代可參考：HUAWEI Mate X 摺疊手機一台 8 萬，世界最快 5G 手機下載 1GB 電影只需 3 秒！

在開始前，先看看規格：

螢幕 螢幕尺寸：
展開：8英寸
折疊：
主螢幕：6.6英寸
副螢幕：6.38英寸
備註：顯示屏採用圓角設計，按照標準矩形測量時，屏幕的對角線長度值（實際可視區域較小）。

螢幕色彩：
1670萬色，色域（DCI-P3）： 103%（典型值）

螢幕類型：
OLED

分辨率：
展開：2480 x 2200
折疊：
主螢幕：2480 x 1148
副螢幕：2480 x 892
處理器 CPU：
HUAWEI Kirin 990 5G (麒麟990 5G)
八核
2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

GPU：
Mali G76

NPU：
NPU雙大核+NPU微核計算架構（神經網絡處理單元）
系統 華為EMUI10.0.1
儲存 8GB RAM + 512GB ROM

可使用 NM 卡擴充，最大可擴充至 256GB
 相機 後置徠卡四攝：
4000 萬像素超感光攝像頭（廣角，f/1.8光圈）+ 1600 萬像素超廣角攝像頭（f/2.2光圈）+ 800 萬像素長焦攝像頭（f/2.4光圈，OIS）+ 華為 Time-of-Flight (ToF) 攝像頭
*不同拍照模式的照片像素可能有差異，請以實際為准

變焦模式：
3 倍光學變焦（3 倍變焦為近似值，鏡頭焦段分別為17mm，27mm，80mm），5倍混合變焦（三個攝像頭通過不同組合實現各種環境下出色的5倍變焦效果）、30倍數字變焦;

對焦方式：
自動對焦（相位對焦/反差對焦），支持 AIS 防抖

照片分辨率：
最大可支援 7296 × 5472 像素
*不同拍照模式的照片像素可能有差異，請以實際為准

攝像分辨率：
最大可支援 3840 × 2160 像素
*不同拍照模式的照片像素可能有差異，請以實際為准
電池 4500mAh
充電 標配充電器支持 20V/3.25A 或 20V/2A 或 15V/2.66A 或者 12V/3A 或 9V/2A 或 5V/2A 輸出

手機支持最大 20V/2.75A 超級快充，兼容 10V/4A 超級快充，兼容 5V/2A 充電
連線 支援 5G+4G 雙卡雙待
NFC
感應器 重力傳感器
環境光傳感器
接近光傳感器
陀螺儀
指南針
氣壓計
紅外傳感器
指紋傳感器
霍爾傳感器
色溫傳感器

HUAWEI Mate Xs

HUAWEI Mate Xs 螢幕

HUAWEI Mate Xs 螢幕

HUAWEI Mate Xs 同樣採用外翻式摺疊設計，螢幕展開尺寸 8 吋，折疊後前螢幕 6.6 吋、後螢幕 6.38 吋。採用全面屏設計，螢幕上方並無任何瀏海或鑽孔。

HUAWEI Mate Xs 螢幕

HUAWEI Mate Xs 採用軟性螢幕的中重要的基本材料 PI 膜，且為雙層透明 PI 膜，比起使用單層薄膜強度高出 80%，能夠給予軟性螢幕正好的保護。

鉸鏈強化

HUAWEI Mate Xs鉸鏈

相較於華為自家前代摺疊手機 Mate X，此次為了強化摺疊處，HUAWEI Mate Xs 鉸鏈採用以鋯為基礎的液態合金所打造，比起鈦合金硬度高出 30%。

處理器與效能

HUAWEI Mate Xs處理器與效能

HUAWEI Mate Xs 採用麒麟 990 5G 晶片，效能表現上，CPU 比起前代旗艦級晶片提升 23%、GPU 提升 39% 及 NPU 460%。功耗 CPU 提升 23%、GPU 提升 32%。

HUAWEI Mate Xs處理器

5G 支援  N79、N78、N77、N41、N38、N28、N3、N1 八個頻段。

HUAWEI Mate Xs處理器與效能

HUAWEI Mate Xs 擁有業界領先的 5G 速度，另外，在 5G 重度使用下，HUAWEI Mate Xs 電池可達 7.5 小時續航力，為目前業界最高。

HUAWEI Mate Xs電池

HUAWEI Mate Xs 搭載 4500 mAh 電池容量，支援 55W 超級快充，30 分鐘即可從 0% 充到 85%。

相機

HUAWEI Mate Xs相機

HUAWEI Mate Xs 採用 4 鏡頭配置，分別為：4000萬畫素廣角鏡頭 (f/1.8) + 800 萬畫素望遠鏡頭 (f/2.4) + 1600 萬畫素超廣角鏡頭  (f/2.2) + ToF 景深鏡頭。最高放大倍率可達 45 倍，支援 OIS + AIS 雙重防手震，以下是拍照樣張：

HUAWEI Mate Xs實拍

HUAWEI Mate Xs

系統

HUAWEI Mate Xs

HUAWEI Mate Xs 搭載基於 Android 10 的 EMUI 10。

HUAWEI Mate Xs系統

其中最特殊的就是專門為多工而打造的 UI。

HUAWEI Mate Xs

HUAWEI Mate Xs 多工

多工最多可達 3 個 APP 同時使用。

HUAWEI Mate Xs

售價與上市日期

HUAWEI Mate Xs上市日期

HUAWEI Mate Xs 8GB+512GB 版本售價 2499 歐元，換算新台幣約 8.2 萬元，上市日期有待官網公告。目前看起來仍沒有搭載 GMS，並沒有內建 Google 各式服務。

https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate-x-s

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