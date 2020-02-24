HUAWEI 2020 全球發布會於台灣時間 21:00 在巴塞隆納舉行，會中發表第一款新產品 HUAWEI Mate Xs 折疊手機，若你沒看發布會的話，以下是小編幫大家截錄的發布會精華，HUAWEI Mate Xs 詳細規格、售價與上市日期一次看，那麼話不多說，我們開始囉！前一代可參考：HUAWEI Mate X 摺疊手機一台 8 萬，世界最快 5G 手機下載 1GB 電影只需 3 秒！

在開始前，先看看規格：

螢幕 螢幕尺寸：

展開：8英寸

折疊：

主螢幕：6.6英寸

副螢幕：6.38英寸

備註：顯示屏採用圓角設計，按照標準矩形測量時，屏幕的對角線長度值（實際可視區域較小）。 螢幕色彩：

1670萬色，色域（DCI-P3）： 103%（典型值） 螢幕類型：

OLED 分辨率：

展開：2480 x 2200

折疊：

主螢幕：2480 x 1148

副螢幕：2480 x 892 處理器 CPU：

HUAWEI Kirin 990 5G (麒麟990 5G)

八核

2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz GPU：

Mali G76 NPU：

NPU雙大核+NPU微核計算架構（神經網絡處理單元） 系統 華為EMUI10.0.1 儲存 8GB RAM + 512GB ROM 可使用 NM 卡擴充，最大可擴充至 256GB 相機 後置徠卡四攝：

4000 萬像素超感光攝像頭（廣角，f/1.8光圈）+ 1600 萬像素超廣角攝像頭（f/2.2光圈）+ 800 萬像素長焦攝像頭（f/2.4光圈，OIS）+ 華為 Time-of-Flight (ToF) 攝像頭

*不同拍照模式的照片像素可能有差異，請以實際為准 變焦模式：

3 倍光學變焦（3 倍變焦為近似值，鏡頭焦段分別為17mm，27mm，80mm），5倍混合變焦（三個攝像頭通過不同組合實現各種環境下出色的5倍變焦效果）、30倍數字變焦; 對焦方式：

自動對焦（相位對焦/反差對焦），支持 AIS 防抖 照片分辨率：

最大可支援 7296 × 5472 像素

*不同拍照模式的照片像素可能有差異，請以實際為准 攝像分辨率：

最大可支援 3840 × 2160 像素

*不同拍照模式的照片像素可能有差異，請以實際為准 電池 4500mAh 充電 標配充電器支持 20V/3.25A 或 20V/2A 或 15V/2.66A 或者 12V/3A 或 9V/2A 或 5V/2A 輸出 手機支持最大 20V/2.75A 超級快充，兼容 10V/4A 超級快充，兼容 5V/2A 充電 連線 支援 5G+4G 雙卡雙待 NFC 有 感應器 重力傳感器

環境光傳感器

接近光傳感器

陀螺儀

指南針

氣壓計

紅外傳感器

指紋傳感器

霍爾傳感器

色溫傳感器

HUAWEI Mate Xs 螢幕

HUAWEI Mate Xs 同樣採用外翻式摺疊設計，螢幕展開尺寸 8 吋，折疊後前螢幕 6.6 吋、後螢幕 6.38 吋。採用全面屏設計，螢幕上方並無任何瀏海或鑽孔。

HUAWEI Mate Xs 採用軟性螢幕的中重要的基本材料 PI 膜，且為雙層透明 PI 膜，比起使用單層薄膜強度高出 80%，能夠給予軟性螢幕正好的保護。

鉸鏈強化

相較於華為自家前代摺疊手機 Mate X，此次為了強化摺疊處，HUAWEI Mate Xs 鉸鏈採用以鋯為基礎的液態合金所打造，比起鈦合金硬度高出 30%。

處理器與效能

HUAWEI Mate Xs 採用麒麟 990 5G 晶片，效能表現上，CPU 比起前代旗艦級晶片提升 23%、GPU 提升 39% 及 NPU 460%。功耗 CPU 提升 23%、GPU 提升 32%。

5G 支援 N79、N78、N77、N41、N38、N28、N3、N1 八個頻段。

HUAWEI Mate Xs 擁有業界領先的 5G 速度，另外，在 5G 重度使用下，HUAWEI Mate Xs 電池可達 7.5 小時續航力，為目前業界最高。

HUAWEI Mate Xs 搭載 4500 mAh 電池容量，支援 55W 超級快充，30 分鐘即可從 0% 充到 85%。

相機

HUAWEI Mate Xs 採用 4 鏡頭配置，分別為：4000萬畫素廣角鏡頭 (f/1.8) + 800 萬畫素望遠鏡頭 (f/2.4) + 1600 萬畫素超廣角鏡頭 (f/2.2) + ToF 景深鏡頭。最高放大倍率可達 45 倍，支援 OIS + AIS 雙重防手震，以下是拍照樣張：

系統

HUAWEI Mate Xs 搭載基於 Android 10 的 EMUI 10。

其中最特殊的就是專門為多工而打造的 UI。

多工最多可達 3 個 APP 同時使用。

售價與上市日期

HUAWEI Mate Xs 8GB+512GB 版本售價 2499 歐元，換算新台幣約 8.2 萬元，上市日期有待官網公告。目前看起來仍沒有搭載 GMS，並沒有內建 Google 各式服務。

https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate-x-s