iOS 有 App Store，Android 有 Google Play，而華為於 2020 發布會上，再次介紹了自家的應用程式商店 AppGallery，並且提供全新的 HMS Core 4.0，讓開發者、合作夥伴能夠更容易的開發 APP。目前，HUAWEI

AppGallery 已上架超過 1700 個 App 華為正在努力與全球頂級、主流的應用開發公司洽談合作，積極開發，華為也歡迎全球開發者加入生態建設，將自己的應用程式上架到 HUAWEI AppGallery，一同為全球消費者

帶來更好的智慧應用體驗。

AppGallery 目前共有超過 170 個國家使用、400萬位月活耀使用者、世界第三大應用程式商店。

HUAWEI AppGallery 自 2011 年對全球發佈後，目前已經成為全球前三的應用市場。除了提供高品質的 App，華為應用商店還為消費者帶來創新的快應用功能，提供面向 5G 時代的下一代智慧應用體驗。快應用是一種基於行業標準開發的全新形態免安裝應用，它無需安裝，即點即開，使用過程交互流暢，介面美觀，佔用手機記憶體空間極小。目前，HUAWEI AppGallery 已上架超過 1700 個 Quick App。

歐洲最知名的影像列印公司之 CEWE，透過使用華為的 Huawei Share，簡化了設備之間的發現配對過程，只需要「碰一碰」就可以實現華為設備與印表機的快速無線連接，為用戶帶來便利自然的智慧列印體驗。

在用戶隱私及安全方面，HUAWEI AppGallery 嚴格篩選全球及各地流行的品質應用，不斷豐富用戶的應用下載需求。為了保障用戶下載、使用應用的安全，HUAWEI AppGallery 透過開發者實名認證、獨家四重檢測、下載安裝保障和運行防護機制構築應用從開發到下載使用的全流程安全保障體系。

面對未來，余承東表示，接下來，華為將繼續發力生態建設，希望為消費者提供一個安全、可靠的應用生態，讓消費者有更多選擇，並攜手合作夥伴推動和繁榮 HUAWEI AppGallery 的發展。