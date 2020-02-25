2020 華為於巴塞隆納發表會，第 4 款產品為 HUAWEI AX3 系列路由器，為全世界首款 Wi-Fi 6+ 路由器，搭載 Gigahome 650 晶片、4 個獨立訊號放大器，Wi-Fi 6+ 穿透力更強，連線速度更快，點到點連線支援 160MHz 超大頻寬，可以說是目前市面上最強大的 Wi-Fi 6+ 路由器。

華為的 Wi-Fi 技術有多強大呢？HUAWEI Mate 30 的 Wi-Fi 5 下載速度，盡然比起 iPhone 11 Pro Max 的 Wi-Fi 6 還快，全都歸功於 160MHz 大頻寬。

HUAWEI AX3 的動態窄頻寬技術，能夠讓 Wi-Fi 訊號的穿牆能力更加顯著。

華為 AX3 路由器還能夠相容 WiFi 5 協議下的 160MHz 模式，讓先前的設備能夠支援 160MHz 大頻寬。

5G CPE Pro 2 網路分享器，是一款插入 SIM 卡就能夠將 5G 訊號轉化為 Wi-Fi 的產品，同樣支援 Wi-Fi 6+，最高下載速度可達 3.6Gbps。

此外，HUAWEI 也推出 5G 模組晶片 MH5000，提供 NSA/SA 雙模式連接功能、最高 2.3Gbps 下載速度、雙核心 A73 處理器、可在 -40~85 度工作環境運作、使用壽命長達 10 年等特性...在未來 5G 物聯網中，MH5000 模組晶片將扮演重要角色。