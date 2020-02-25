HUAWEI AX3 路由器

2020 華為於巴塞隆納發表會，第 4 款產品為 HUAWEI AX3 系列路由器，為全世界首款 Wi-Fi 6+ 路由器，搭載 Gigahome 650 晶片、4 個獨立訊號放大器，Wi-Fi 6+ 穿透力更強，連線速度更快，點到點連線支援 160MHz 超大頻寬，可以說是目前市面上最強大的 Wi-Fi 6+ 路由器。

HUAWEI AX3 路由器

華為的 Wi-Fi 技術有多強大呢？HUAWEI Mate 30 的 Wi-Fi 5 下載速度，盡然比起 iPhone 11 Pro Max 的 Wi-Fi 6 還快，全都歸功於 160MHz 大頻寬。

HUAWEI WiFi AX3

HUAWEI AX3 的動態窄頻寬技術，能夠讓 Wi-Fi 訊號的穿牆能力更加顯著。

HUAWEI Wi-Fi 6+

華為 AX3 路由器還能夠相容 WiFi 5 協議下的 160MHz 模式，讓先前的設備能夠支援 160MHz 大頻寬。

Gigahome 650

5G CPE Pro 2 網路分享器，是一款插入 SIM 卡就能夠將 5G 訊號轉化為 Wi-Fi 的產品，同樣支援 Wi-Fi 6+，最高下載速度可達 3.6Gbps。

5G CPE Pro 2

此外，HUAWEI 也推出 5G 模組晶片 MH5000，提供 NSA/SA 雙模式連接功能、最高 2.3Gbps 下載速度、雙核心 A73 處理器、可在 -40~85 度工作環境運作、使用壽命長達 10 年等特性...在未來 5G 物聯網中，MH5000 模組晶片將扮演重要角色。

HUAWEI WiFi AX3

HUAWEI AX3 全球第一台 Wi-Fi 6+ 路由器、5G CPE Pro 2 發表 相關文章

    li

訪客留言

HUAWEI AX3 全球第一台 Wi-Fi 6+ 路由器、5G CPE Pro 2 發表 參考資料

华为发布AX3路由和5G CPE Pro 2:搭载WiFi 6+技术 - cnBeta ...
36 分鐘前 - 2月24日晚间消息，华为终端今日举行线上发布会，华为路由AX3系列正式发布，这是一款搭载Wi-Fi 6+ 技术的智能路由器。华为AX3路由器不仅&nbsp;...
IEEE 802.11ax - Wikipedia
IEEE 802.11ax, marketed as Wi-Fi 6 by Wi-Fi Alliance,[1][2] is one of the two Wi-Fi specifications standards of IEEE 802.11 expecting full deployment in late 2019;[3][4] the other is IEEE 802.11ay. They can be thought of as High Efficiency ...
HUAWEI P20 Pro 評測與新聞- SOGI手機王
華為自 2018 年推出 HUAWEI P20 系列手機之後，便佔據手機攝影的討論熱度，在 DxOMark 榜上也位居領先相當長的一段時間，2019 年華為推出的後繼系列 P30 系列，亦再度吸引了不少手機攝影族的目光。究竟前後兩代的華為 P 系列 P20 Pro 與 P30 Pro 這兩款手 ...
5G路由「CPE」能秒千兆光纖？北京實測，結果出人意料- 每日頭條
2019-08-26 由 智東西 發表于科技 ... 我們拿到的是7月26日正式發布的華為5G CPE Pro，售價2499元。 ... 會覺得採用華為自家的Mate 20 X 5G版手機可能效果會更好，但是CPE是面向市場的 ... 近兩年一二線城市家用寬頻網速已經開始普及500Mbps和千兆光纖，基本上是目前國內 ... 其中，GSA整理了目前全球市場的5G終端設備。
5G 商用來了！MWC 2019 看點彙整 | TechNews 科技新報
今年 1 月 24 日，華為舉行了一場 5G 發表會暨 MWC 2019 預溝通會，這也是第一次華為營運商 BG 和 ... 另外，中國移動還將展示豐富的裝置和應用，包括 N5、N5 Pro 等自主品牌裝置及 5G CPE、CPE-P40、家庭閘道器等針對個人消費者的終端；而咪咕將重點 ... ...
Huawei prezentuje MatePad Pro 5G! | Tabletowo.pl
1 小時前 - Huawei prezentuje MatePad Pro 5G – pierwszy tablet z ładowaniem bezprzewodowym ...a także Huawei 5G CPE Pro 2 i Huawei WiFi AX3.
Huawei julkisti pienemmän ja suorituskykyisemmän 5G CPE ...
3 小時前 - Huawei julkistaa muiden uutuuksien ohella tänään uuden version myös 5G-reitittimestään sekä suorituskykyisen WiFi AX3 -reitittimen Huawein&nbsp;...
華為今年擬發表5G CPE Win、5G 隨行Wi-Fi 2 款5G 產品 ...
新浪科技報導，中國5G 商用牌照6 日正式發放，今年2 月的MWC，華為已推出基於巴龍5000 的第2 代5G 終端設備「華為5G CPE Pro」，除此之外，&nbsp;...
華為推出5G多模晶片組和5G CPE Pro - 科技產業資訊室 - 國家 ...
2020年2月23日(週日) 台灣時間：8:00:05am ... 關鍵字：華為；5G多模晶片組；5G CPE Pro；5G商用設備 ... 科技產業資訊室- May 發表於2019年1月25日 ... 華為5G CPE Pro採用全新的Wi-Fi 6技術，速度高達4.8 Gbps。這是華為第一款支持HiLink協議&nbsp;...
Compare Huawei B199 vs Huawei M228 vs Maxx AX3 - Huawei B199 vs Huawei M228 vs Maxx AX3 Comparison b
Huawei B199 vs Huawei M228 vs Maxx AX3 comparison on basis of price, specifications, features, performance, display &amp; camera, storage &amp; battery, reviews &amp; ratings and much more with full phone specifications at Gadgets Now. operating ...