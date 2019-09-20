HUWAEI 在德國慕尼黑發表 Mate 30 系列手機，共發表 6 款新產品，每次華為發表會都為大家帶來驚喜，這次也不例外，究竟發表會發表了什麼驚人的黑科技？這邊先賣賣關子，請看小編位大家整理的 HUAWEI 發表會重點懶人包：

△ 先來看看發表哪 6 款產品好了，分別是 HUAWEI Mate 30、Mate 30 Pro、Mate 30 RS 保時捷設計款、HUAWEI FreeBuds 3 真無線藍牙耳機、HUAWE Watch GT 2 及 HUAWEI Vision，這邊我們要先從 Mate 30 系列手機談起。

外型

△ 首先是外型的部分，這次 Mate 30 系列共有 6 種顏色。有 2 種皮革材質顏色、4 種玻璃材質配色。

△ HUAWEI Mate 30 Pro 採用 6.53 吋曲面屏 OLED 螢幕 ( 2400x1176 )，18.4：9 螢幕比例，降低藍光 25%、DCI-P3 HDR 高解析及對比。

△ HUAWEI Mate 30 Pro 的螢幕覆蓋機身角度近 90 度 ( 88 度 )，比起 Note 10+ 更加廣泛。

△ 因為曲面螢幕 88 度彎曲的關係，取消了側邊的實體按鍵，包含音量建、電源建。

△ 音量控制改為上下滑動螢幕，手勢觸控控制。

△ 拍照時，按下螢幕側邊，就可以控制快門鍵。

△ 背面四鏡頭為圓形設計，靈感致敬經典 LEICA 相機。

△ 機身的圓形弧度，同樣致敬經典。

△ 用不習慣曲面屏的人，也有平面螢幕可以選擇，HUAWEI Mate 30 採用 6.62 吋平面螢幕，螢幕比例 19.5 : 9、解析度 2340 x 1080。

△ 不管是平面螢幕還是曲面螢幕，照慣例都要跟 iPhone 比一下，兩邊相較之下都更窄，Mate 30 Pro 甚至是無邊際。

效能

△ HUAWEI Mate 30 系列搭載 Kirin 990 處理器，搭載 2 個 Cortex-A76 高時脈 + 2 個 Cortex-A76 低時脈 + 4 個 Cortex-A55，共 8 核心平台。GPU 為 MP16 的 Mali-G76。

△ 在效能上 CPU 提升 23%、GPU 提升 39%，NPU 更是提升 460%。

△ 5G 版本全機身高達 21 組天線，其中有 14 支都是 5G 天線。

△ 5G 頻譜方面，支援 n79、n78、n77、n41、n38、n28、n3、n1，並且支援 5G NSA 及5G SA、5G SoC，是目前業界支援 5G 頻段最完整的智慧型手機。

△ 5G 到底有多快？用 SpeedTest 測試，一樣是 5G 華為 Mate 30 Pro 速度達 1.516 Mbps，比起目前的速度快 25 倍。

△ HUAWEI Mate 30 Pro 5G 支援 5G + 4G 雙卡雙待，或是可以選擇 Nano SIM + NM 卡當作擴充使用。

△ HUAWEI Mate 30 Pro 搭載 4500 mAh 電池容量，並且支援 40W 快充、27W 無線充電，新一代的無線反向充電，充電速度比起過去快 3 倍。

△ Mate 30 系列手機電池容量都標榜超過 4000 mAa 的大量，相較於 iPhone 11 Pro Max 除了有更大的電池容量外，還有更輕巧的機身重量。

相機

△ Mate 30 相機規格，四鏡頭配置：超廣角＋超感光廣角＋長焦＋雷射對焦。最高 ISO 可達 204800，超廣角鏡頭可達 3 倍光學變焦及 30 倍數位變焦。另外也支援 2.5 公分微距攝影、OIS+AIS 防手震。

△ Mate 30 Pro 四鏡頭分別為：超廣角鏡頭＋超感光廣角鏡頭＋長焦鏡頭＋3D 深度感測鏡頭，最高 ISO 可達 409600，具備專業人像模式。

△ Mate 30 Pro 甚至還搭載了兩個感光元件，而且其中一個還是使用了 1/1.54 吋 RGGB 3:2 的大感光元件，還有一個 1/1.7 吋 的 RYYB 感光元件，不論是哪一個都比對手的感光元件大上許多！以下是 Mate 30 Pro 拍攝樣張：

△ 歸功於 Mate 30 Pro 的 3D 深度感測鏡頭，讓人像模式背後的虛化景色更加精準。

△ 瀏海的部分，Mate 30 採用 24MP 自拍鏡頭、Mate 30 Pro 則是使用 32MP 自拍鏡頭之外，還多了 3D 深度感測鏡頭。所以在自拍時，也可以精準呈現出專業的人像模式。

△ 錄影是這次 Mate 30 系列的重點，支援 4K 60 fps 錄影、即時虛化背景、4K HDR、7680 fps 逆天超級慢動作

系統

△ 這次 Mate 30 系列搭載基於 Android 10 的 EMUI 10，具備的新功能包括：可替換時鐘樣式的 Always-on Display、可以讓更多 App 套用的黑暗模式、隔空操作手機、全新操作手勢、更直覺的設計介面等。

△ 在最後提到 HMS 生態圈，似乎是為了彌補手機內沒有 Google 相關服務的不足，表示 HMS 開放業界開發 App，可以替代一些 Google 的軟體，例如 Google Map、Gmail、Google Play 等，對於 HUAWEI 來說這或許是一大挑戰。

售價

HUAWEI Mate 30 - 8GB + 128GB 售價 799 歐元，換算台幣約 27000 元。

HUAWEI Mate 30 Pro - 8GB + 256GB 售價 1099 歐元，換算台幣約 37000 元。

HUAWEI Mate 30 Pro 5G - 8GB + 256GB 售價 1199 歐元，換算台幣約 41000 元。

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