HUAWEI Mate 30 / 30 Pro 發表會重點懶人包，這次又有什麼黑科技？

2019-09-19 22:29:31 9M87

HUAWEI 發表會重點懶人包

HUWAEI 在德國慕尼黑發表 Mate 30 系列手機，共發表 6 款新產品，每次華為發表會都為大家帶來驚喜，這次也不例外，究竟發表會發表了什麼驚人的黑科技？這邊先賣賣關子，請看小編位大家整理的 HUAWEI 發表會重點懶人包：

HUAWEI 發表會重點懶人包

△ 先來看看發表哪 6 款產品好了，分別是 HUAWEI Mate 30、Mate 30 Pro、Mate 30 RS 保時捷設計款、HUAWEI FreeBuds 3 真無線藍牙耳機、HUAWE Watch GT 2 及 HUAWEI Vision，這邊我們要先從 Mate 30 系列手機談起。

外型

HUAWEI Mate 30 Pro 螢幕

△ 首先是外型的部分，這次 Mate 30 系列共有 6 種顏色。有 2 種皮革材質顏色、4 種玻璃材質配色。

HUAWEI Mate 30螢幕

△ HUAWEI Mate 30 Pro 採用 6.53 吋曲面屏 OLED 螢幕 (  2400x1176 )，18.4：9 螢幕比例，降低藍光 25%、DCI-P3 HDR 高解析及對比。

HUAWEI Mate 30螢幕

△ HUAWEI Mate 30 Pro 的螢幕覆蓋機身角度近 90 度 ( 88 度 )，比起 Note 10+ 更加廣泛。

HUAWEI Mate 30螢幕

△ 因為曲面螢幕 88 度彎曲的關係，取消了側邊的實體按鍵，包含音量建、電源建。

HUAWEI Mate 30螢幕

△ 音量控制改為上下滑動螢幕，手勢觸控控制。

HUAWEI Mate 30螢幕

△ 拍照時，按下螢幕側邊，就可以控制快門鍵。

HUAWEI Mate 30鏡頭

△ 背面四鏡頭為圓形設計，靈感致敬經典 LEICA 相機。

HUAWEI Mate 30鏡頭

△ 機身的圓形弧度，同樣致敬經典。

HUAWEI Mate 螢幕

△ 用不習慣曲面屏的人，也有平面螢幕可以選擇，HUAWEI Mate 30 採用 6.62 吋平面螢幕，螢幕比例 19.5 : 9、解析度 2340 x 1080。

HUAWEI Mate 30 螢幕

△ 不管是平面螢幕還是曲面螢幕，照慣例都要跟 iPhone 比一下，兩邊相較之下都更窄，Mate 30 Pro 甚至是無邊際。

效能

HUAWEI Mate 30 處理器

△ HUAWEI Mate 30 系列搭載 Kirin 990 處理器，搭載 2 個 Cortex-A76 高時脈 + 2 個 Cortex-A76 低時脈 + 4 個 Cortex-A55，共 8 核心平台。GPU 為 MP16 的 Mali-G76。

HUAWEI Mate 30 處理器

△ 在效能上 CPU 提升 23%、GPU 提升 39%，NPU 更是提升 460%。

HUAWEI Mate 30 處理器

△ 5G 版本全機身高達 21 組天線，其中有 14 支都是 5G 天線。

HUAWEI Mate 30 5G頻段

HUAWEI Mate 30 5G頻段

△ 5G 頻譜方面，支援 n79、n78、n77、n41、n38、n28、n3、n1，並且支援 5G NSA 及5G SA、5G SoC，是目前業界支援 5G 頻段最完整的智慧型手機。

HUAWEI Mate 30 5G頻段

△ 5G 到底有多快？用 SpeedTest 測試，一樣是 5G 華為 Mate 30 Pro 速度達 1.516 Mbps，比起目前的速度快 25 倍。

HUAWEI Mate 30 5G頻段

△ HUAWEI Mate 30 Pro 5G 支援 5G + 4G 雙卡雙待，或是可以選擇 Nano SIM + NM 卡當作擴充使用。

HUAWEI Mate 30 快充

△ HUAWEI Mate 30 Pro 搭載 4500 mAh 電池容量，並且支援 40W 快充、27W 無線充電，新一代的無線反向充電，充電速度比起過去快 3 倍。

HUAWEI Mate 30 電池容量

△ Mate 30 系列手機電池容量都標榜超過 4000 mAa 的大量，相較於 iPhone 11 Pro Max 除了有更大的電池容量外，還有更輕巧的機身重量。

相機

HUAWEI Mate 30 相機規格

△ Mate 30 相機規格，四鏡頭配置：超廣角＋超感光廣角＋長焦＋雷射對焦。最高 ISO 可達 204800，超廣角鏡頭可達 3 倍光學變焦及 30 倍數位變焦。另外也支援 2.5 公分微距攝影、OIS+AIS 防手震。

HUAWEI Mate 30 Pro 相機規格

△ Mate 30 Pro 四鏡頭分別為：超廣角鏡頭＋超感光廣角鏡頭＋長焦鏡頭＋3D 深度感測鏡頭，最高 ISO 可達 409600，具備專業人像模式。

HUAWEI Mate 30 Pro 相機規格

△ Mate 30 Pro 甚至還搭載了兩個感光元件，而且其中一個還是使用了 1/1.54 吋 RGGB 3:2 的大感光元件，還有一個 1/1.7 吋 的 RYYB 感光元件，不論是哪一個都比對手的感光元件大上許多！以下是 Mate 30 Pro 拍攝樣張：

HUAWEI Mate 30 Pro 相機規格

HUAWEI Mate 30 Pro 相機規格

HUAWEI Mate 30 Pro 相機規格

HUAWEI Mate 30 Pro 相機規格

△ 歸功於 Mate 30 Pro 的 3D 深度感測鏡頭，讓人像模式背後的虛化景色更加精準。

HUAWEI Mate 30 Pro 自拍鏡頭

HUAWEI Mate 30 Pro 自拍鏡頭

△ 瀏海的部分，Mate 30 採用 24MP 自拍鏡頭、Mate 30 Pro 則是使用 32MP 自拍鏡頭之外，還多了 3D 深度感測鏡頭。所以在自拍時，也可以精準呈現出專業的人像模式。

HUAWEI Mate 30 Pro錄影

HUAWEI Mate 30 Pro錄影

△ 錄影是這次 Mate 30 系列的重點，支援 4K 60 fps 錄影、即時虛化背景、4K HDR、7680 fps 逆天超級慢動作

HUAWEI Mate 30 Pro超級慢動作

HUAWEI Mate 30 Pro超級慢動作

系統

HUAWEI Mate 30 Pro超級慢動作

△ 這次 Mate 30 系列搭載基於 Android 10 的 EMUI 10，具備的新功能包括：可替換時鐘樣式的 Always-on Display、可以讓更多 App 套用的黑暗模式、隔空操作手機、全新操作手勢、更直覺的設計介面等。

HUAWEI Mate 30 Pro安卓10

△ 在最後提到 HMS 生態圈，似乎是為了彌補手機內沒有 Google 相關服務的不足，表示 HMS 開放業界開發 App，可以替代一些 Google 的軟體，例如 Google Map、Gmail、Google Play 等，對於 HUAWEI 來說這或許是一大挑戰。

售價

HUAWEI Mate 30 Pro 售價

HUAWEI Mate 30 - 8GB + 128GB 售價 799 歐元，換算台幣約 27000 元。
HUAWEI Mate 30 Pro - 8GB + 256GB 售價 1099 歐元，換算台幣約 37000 元。
HUAWEI Mate 30 Pro 5G - 8GB + 256GB 售價 1199 歐元，換算台幣約 41000 元。

https://consumer.huawei.com/tw/

HUAWEI Mate 30 / 30 Pro 發表會重點懶人包，這次又有什麼黑科技？ 相關文章

訪客留言

HUAWEI Mate 30 / 30 Pro 發表會重點懶人包，這次又有什麼黑科技？ 參考資料

[Mobile] 集華為黑科技，大秀肌肉之作：HUAWEI Mate 20 、Mate ...
發表時間: 2018.10.29 文章分類: 學習． ... 圖：HUAWEI Mate20 與Mate 20 Pro 宣佈在台上市，10/30 正式開賣。 ... 終端體驗的開拓與創新，2018 年陸續推出旗艦機款HUAWEI P20 系列及 ... 廣角、微距攝影及AI 攝影需求，讓消費者可以感受最極致的產品體驗。 .... 全系列規格比一比，不可錯過的重點特色深入解析！
智慧手機 Archives - Saydigi-Tech | 點子科技
果然越接近發表會，爆料的資訊也就越多！距離 9 月 19 日發表的華為 Mate30 剩下不到 10 天，現在 ... Apple iPhone 11 系列 規格比較 與 特色影片 整理 看完了全新的 iPhone 11 發表會和台灣售價後，不知道大家對於 iPhone 11、iPhone 11 Candice 2019-09-11 ... ...
華為Mate 30宣傳片藏特色Google應用可能讓用戶自己裝
華為新一代旗艦手機HUAWEI Mate 30 系列將於9/19 在德國慕尼黑發表。 ... 網路，以及EMUI 10 介面的暗黑模式等特色；影片甚至提到Go fast、Go Large 字樣，可能是指快速拍攝能力與大螢幕體驗。 ... 還透露，HUAWEI Mate 30 系列有在嘗試「皮革」機身設計，可能也會在9/19 當天亮相； ..... 全球哪些機場比較好買？
華為Mate 30 發表會的新品都被提前劇透了 - Engadget 中文版
1 天前 - 之前已經被曝光過好幾次的華為Mate 30 系列，在發表會前一天，又被 ... 根據諜照來看，其底部還會裝有sound bar，在音質上可能會有更強的表現。
小米 9T Pro 正式在台上市！搭載 SnapDragon 855 ( 8GB RAM + 256GB )、4000mAh 電池並支援 27W 快充 » IWAISHIN 愛威信3C科技生活
一切都 Pro！ iPhone 11 Pro 正式登場 （Apple 2019 發表會 iPhone11 Pro Max 懶人包總整理,三鏡頭,Super Retina XDR ... 5 ，在規格上幾乎繼承 Xperia 1 的各項硬體優勢，並持續優化今年新登場的專業攝影 Cinema Pro 等影像創作功能。 ...
華為Mate 30新機發表不會在歐美開賣 - UDN.com
9 小時前 - 中國大陸電信巨擘華為公司今天在德國慕尼黑舉辦發表會，隆重揭曉最新一代 ... Mate 30全系列產品的外型和規格被大量外洩，贏得全球3C迷的驚呼讚歎。先前的報導說，華為計畫一口氣推出四款新機：Mate 30 Pro、黑色皮革機身&nbsp;...
iPhone - Mobile01
iPhone 11 Pro、Apple Watch 5 登場！Apple 2019 秋季發表會重點 總整理... 191 192 193 Bryan.S 2019-09-11 1:42 iamlee1021 2019-09-15 13:51 1926 置頂 iPhone XS 借屍還魂起死回生記... 5 6 7 大尾王 2019-08-26 4:17 D214002001 2019-09-14 0:56 64 ... ...
華為 Mate20 X 開箱 評測 評價：超大螢幕平板手機的最高標 - Yahoo奇摩新聞
氣質大螢幕旗艦 Mate20 X 看完了盒裝配件，接下來終於輪到超美的 Mate20 X 手機本體啦！背殼上最明顯的，是猶如跑車日行燈一樣的 Leica 三鏡頭模組，在徠卡加持之下可達到等效 16-80mm，光圈高達 F1.8 – 2.4 的拍攝能力。
華為Mate 30號稱當前最強5G智機誰有勇氣買？ | 3C生活| 數位 ...
11 小時前 - 華為預定19日發表號稱當前功能最強的5G智慧手機，但他們的旗艦機種在 ... 華為將在慕尼黑發表Mate 30系列（台灣時間19日晚間8點），這是美國總統川普 ... 華為選在歐洲舉行新機發表會，凸顯該地區5億名消費者對華為的重要性。 ... Google已證實，華為旗艦新機Mate 30 Pro，將不會搭載Google ... 好康等你拿！
Mate 20 Pro 終極功能曝光：變身無線充電板？ - 每日頭條
2018-09-27 由 行走的科技狂 發表于3C. 雖然距離HUAWEI 的倫敦發布會還有一段時間，但旗艦機Mate 20 及Mate 20 ... 此外Mate 20 Pro 在配備6.3 吋曲面OLED 熒幕的同時，亦會 ... 因此在推出Mate20之前，華為再加碼、一口氣幫P20系列推出四款新色。 ... 雖然LG今年已經先後推出V30ThinQ、V35ThinQ兩款V系手機，但講到真正&nbsp;...