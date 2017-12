PowToon 降低了行銷動畫影片製作的門檻 ,讓人人都能透過預設的圖示、劇本、動畫完成產品行銷,過程中完全免費,完成後可免費下載、分享到 FB、上傳至 Youtube 等,因為是免費的,小缺點就是完成後會有一個小小的浮水印在上頭,但也無傷大雅,介意的人想要解除只能付費囉。

△ 點擊 START NOW 開始製作△ 需要註冊才可使用,可用 Facebook、Google 快速登入△ 這邊有四個適合不同需求的選擇,第一個適合已經有完整的劇本,知道該怎麼做的人,第二是適合有一點點想法但不太完全的人,最後一個是已經設計好的範本,只要更改文字即可,這邊用最後一個來當範例。△ 選擇範本類別,共有 14 個分類,從 IT、自由工作者、行銷、產品相關、報告、公司簡介等都有。△ 這邊選擇產品相關,進來後往下滑還有好幾個不同的角色、故事、範本可以挑選。△ 選擇好範本後會先播放預覽影片,確定是符合自己需求的動畫後,點擊下方藍色 USE THIS TEMPLATE 開始編輯。△ 編輯介面,左邊是場景,跟 PPT 一樣的概念,右邊是投影片編輯處,直接點擊畫面即可編輯。△ 編輯文字,大小、顏色、動畫、移動路徑、排列、連結、字型都可調整。△ 下方的 Timeline 打開可以看到動畫時間軸,可自行調整。△ 預設的圖示如有違和,可以點擊上方的 Swap 圖示更換,可抽換的圖是在最右側,有基本的 BASIC FREE 可以挑選,如果要進階專業版的圖示就需要付費,文字和圖示偷完成編輯後,點擊上方 EXPORT 輸出。△ 輸出方式有三種,上傳到 Facebook或 Youtube、下載到電腦、分享到 Twitter、Google+等。

△ 完成動畫效果PowToon 線上動畫製作: https://www.powtoon.com