PowToon 免費動畫製作，圖片素材、字型、音效、劇情都幫你準備好了

2017-12-07 03:40:15 9M87
PowToon 動畫製作 行銷影片 免費資源

PowToon 降低了行銷動畫影片製作的門檻，讓人人都能透過預設的圖示、劇本、動畫完成產品行銷，過程中完全免費，完成後可免費下載、分享到 FB、上傳至 Youtube 等，因為是免費的，小缺點就是完成後會有一個小小的浮水印在上頭，但也無傷大雅，介意的人想要解除只能付費囉。

PowToon 線上動畫製作：https://www.powtoon.com
PowToon 動畫製作 行銷影片 免費資源

△ 點擊 START NOW 開始製作

PowToon 開始製作 註冊 登入

△ 需要註冊才可使用，可用 Facebook、Google 快速登入

行銷故事 行銷靈感 行銷素材 行銷影片 行銷劇本

△ 這邊有四個適合不同需求的選擇，第一個適合已經有完整的劇本，知道該怎麼做的人，第二是適合有一點點想法但不太完全的人，最後一個是已經設計好的範本，只要更改文字即可，這邊用最後一個來當範例。

IT 自由工作者 行銷 商業 產品 公司簡介 影片分類

△ 選擇範本類別，共有 14 個分類，從 IT、自由工作者、行銷、產品相關、報告、公司簡介等都有。

故事 靈感 素材 劇本 角色 PowToon

△ 這邊選擇產品相關，進來後往下滑還有好幾個不同的角色、故事、範本可以挑選。

動畫製作 動畫素材 免費資源

△ 選擇好範本後會先播放預覽影片，確定是符合自己需求的動畫後，點擊下方藍色 USE THIS TEMPLATE  開始編輯。

場景 PPT 投影片 動畫 編輯

△ 編輯介面，左邊是場景，跟 PPT 一樣的概念，右邊是投影片編輯處，直接點擊畫面即可編輯。

PowToon 編輯 文字大小 顏色 動畫 路徑 排列 連結 字型

△ 編輯文字，大小、顏色、動畫、移動路徑、排列、連結、字型都可調整。

PowToon 動畫製作 行銷影片 時間軸 動畫效果

△ 下方的 Timeline 打開可以看到動畫時間軸，可自行調整。

PowToon 動畫製作 行銷影片 免費資源

△ 預設的圖示如有違和，可以點擊上方的 Swap 圖示更換，可抽換的圖是在最右側，有基本的 BASIC FREE 可以挑選，如果要進階專業版的圖示就需要付費，文字和圖示偷完成編輯後，點擊上方 EXPORT 輸出。



PowToon 動畫製作 行銷影片 免費資源

△ 輸出方式有三種，上傳到 Facebook或 Youtube、下載到電腦、分享到 Twitter、Google+等。


△ 完成動畫效果

PowToon 線上動畫製作：https://www.powtoon.com
更多資訊請參考：
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

PowToon 免費動畫製作，圖片素材、字型、音效、劇情都幫你準備好了 相關文章


訪客留言

PowToon 免費動畫製作，圖片素材、字型、音效、劇情都幫你準備好了 參考資料

PowToon－動畫影片製作教學 - YouTube
目前有越來越多類似的軟體提供製作動畫影片的服務，這讓一般人也可以很容易地創建自己的動畫影片，今天我將揭示一款我一直非常喜歡的動畫影片製作程式－PowToon。這讓一般人也可以很容易地創建自己的動畫影片，你會很開心擁有了 PowToon。
Julia says: [週二簡報日] 丟開 Powerpoint，我用 Powtoon 把報 ...
選好版面樣式，並命名好簡報名稱，Powtoon 將帶你進入動畫製作的應許 ... 首先你一定要擺脫被 Powerpoint 制約的束縛，試用線上簡報工具，突破框架侷限，製作能讓人眼睛一亮的內容，除了 幾種熱門網路服務 Prezi、SlideRocket，現在多了一款動畫簡報 ...
8 最好的動畫的電影製作者 - Wondershare 軟體官方網站-多媒體、 ...
要創建您自己的動畫的電影?這裡介紹了 8 最廣泛採用的最好的動畫的電影製作者。 ... 5.夠了吧 夠了吧是最好的和方便使用的線上視頻應用用於生產動畫的視頻之一。創作的動畫視頻，同時你也可以分享他們在 Facebook 和 Twitter 或嵌入到你的博客上。
2015動畫推薦|討論2015動畫推薦推薦動畫線上看與動畫推薦(共44筆 ...
PowToon－充滿驚奇的動畫影片製作程式 | 網路行銷創億學堂外傳 iPhone 8 即將於今年 9 月或 10 月正式發表亮相，各種外觀諜照也在網路上傳得沸沸揚揚，而稍早國外網站 PhoneArena 也做了一份相關報導，表示 iPhone 8 的螢幕保護貼已悄悄在網路上曝光。
公告：【系所】105年5月19日(四)教學卓越計畫「PowToon 動態影片 ...
三、活動簡介：PowToon是一套非常簡單好用的線上短片製作軟體，它的操作介面與我們熟悉的PowerPoint非常類似，但多了PowerPoint沒有的文字與影像動畫。PowToon 結合了動畫和漫畫的特色，並以類似Power Point 的方式來進行製作。
Tutorial_PowToon Tutorial線上影片DIY教學 | My Lazy Cocoon ...
PowToo提供線上DIY卡通風格的影片(或投影片)的服務，又很容易上手，目前國外非常流行，雖然現在只支持一種中文字型，有點受限，但製作的影片還是比Powerpoint的有意思的多，觀眾應該會晚一些打磕睡吧! 日前教Tina用PowToo做動畫，她很快就學會了簡單影片 ...
動畫懶人包課程教學─網路行銷講師PG蔡沛君
動畫製作軟體教學powtoon 旁白錄製 音樂匯入 線上 報名： 10人小班制 2~3人好友方案 一對一個人方案 網路影片是目前最有效果的廣告形式，72%的廣告商指出，網路影片比起電視廣告更有效果，而且還能更精確的投放廣告 ...
如何製作動畫影片|討論如何製作動畫影片推薦如何製作茶花盆栽與 ...
想找如何製作動畫影片都在【愛順發分享文】提供有如何製作茶花盆栽 67筆1頁,如何製作gif動畫高人氣排行,好吧~老實說 影片製作一點都不輕鬆(標題騙人...哈哈)~~ 影片的部份花了辛西亞&quot;非常多&quot;的時間~囧 因為畢竟從沒用過剪輯軟體，光摸索就要花一大部 ...
動畫影片製作|關注動畫影片製作介紹動畫圖片製作與動畫影片(共80 ...
搜尋動畫影片製作以由【點子生活愛順發】分享有關動畫圖片製作 80筆3頁,動畫影片社群熱門話題,除了 Imgur 外，還有沒有哪些好用「有特色」的免費線上 GIF 圖製作服務呢？今天這篇文章幫大家整理了 GIF 動畫圖製作的網站懶人包,包括逼真的圖片效果 ...
丟開 Powerpoint，我用 Powtoon 把報告變有趣了 - Yahoo奇摩新聞 ...
選好版面樣式，並命名好簡報名稱，Powtoon 將帶你進入動畫製作的應許 ... 首先你一定要擺脫被 Powerpoint 制約的束縛，試用線上簡報工具，突破框架侷限，製作能讓人眼睛一亮的內容，除了 幾種熱門網路服務 Prezi、SlideRocket，現在多了一款 ...