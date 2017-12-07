PowToon 降低了行銷動畫影片製作的門檻，讓人人都能透過預設的圖示、劇本、動畫完成產品行銷，過程中完全免費，完成後可免費下載、分享到 FB、上傳至 Youtube 等，因為是免費的，小缺點就是完成後會有一個小小的浮水印在上頭，但也無傷大雅，介意的人想要解除只能付費囉。
PowToon 線上動畫製作：https://www.powtoon.com
△ 點擊 START NOW 開始製作
△ 需要註冊才可使用，可用 Facebook、Google 快速登入
△ 這邊有四個適合不同需求的選擇，第一個適合已經有完整的劇本，知道該怎麼做的人，第二是適合有一點點想法但不太完全的人，最後一個是已經設計好的範本，只要更改文字即可，這邊用最後一個來當範例。
△ 選擇範本類別，共有 14 個分類，從 IT、自由工作者、行銷、產品相關、報告、公司簡介等都有。
△ 這邊選擇產品相關，進來後往下滑還有好幾個不同的角色、故事、範本可以挑選。
△ 選擇好範本後會先播放預覽影片，確定是符合自己需求的動畫後，點擊下方藍色 USE THIS TEMPLATE 開始編輯。
△ 編輯介面，左邊是場景，跟 PPT 一樣的概念，右邊是投影片編輯處，直接點擊畫面即可編輯。
△ 編輯文字，大小、顏色、動畫、移動路徑、排列、連結、字型都可調整。
△ 下方的 Timeline 打開可以看到動畫時間軸，可自行調整。
△ 預設的圖示如有違和，可以點擊上方的 Swap 圖示更換，可抽換的圖是在最右側，有基本的 BASIC FREE 可以挑選，如果要進階專業版的圖示就需要付費，文字和圖示偷完成編輯後，點擊上方 EXPORT 輸出。
△ 輸出方式有三種，上傳到 Facebook或 Youtube、下載到電腦、分享到 Twitter、Google+等。
△ 完成動畫效果
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