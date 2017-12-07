Word 使用功能變數與書籤，自動加總計算

2017-12-07 04:41:19 麵爸
不管是辦活動或是買賣商品，有時候會需要打一份明細給對方說明金額，如果牽扯到健保保險費、營業稅等，稅前稅後一堆數字，如果搞錯了可就不好了，最好的方式就是讓word自動加總，本篇將教你如何運用功能變數與書籤，讓數字自動加總，保證不會錯！

Word 使用功能變數與書籤，自動加總計算

▽ 本篇以出席費做為範例，將滑鼠移至出席費後方，工具列【插入】的【快速組件】中的【功能變數】。
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▽ 找到【Fill-in】，提示可填可不填，按下確認。

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▽ 視窗跳出後，輪入金額。

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▽ 反白剛剛輸入的金額，【工具列】的【書籤】中任何輸入一個名稱，建議不要太複雜，與後面設定公式有關。

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▽ 反白稅率（如範例中的1.91%），一樣設定一個書籤名 tax。

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▽ 滑鼠移至最後方後插入一個【功能變數】。

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▽ 點選【公式】。

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▽ 在公式中輸入「=money*(1-tax)」，money跟tax即是剛剛設定的書籤名，若忘記可以從右下角的加入書籤下拉式選單中找到。

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小提醒：加入稅後數字可能會出現小數點，可以從數字格式的下拉式選單中選取合適的格式。

▽ 按下確認後，金額即會自動計算。

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▽ 金額若需要調整，只要將滑鼠移至前面的金額後右鍵【更新功能變數】或按下 F9 功能鍵。

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▽ 更新金額。

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▽ 接著移動滑鼠到後方金額處，右鍵【更新功能變數】或按 F9 功能鍵。

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▽ 數字就會自動更新。

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▽ 一份簡單又不會出錯的出席費明細表就完成了。

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▽ 當然也可以運用在像是中獎金額或是商品明細單上。

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範例下載：
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