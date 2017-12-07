▽ 本篇以出席費做為範例，將滑鼠移至出席費後方，工具列【插入】的【快速組件】中的【功能變數】。
▽ 找到【Fill-in】，提示可填可不填，按下確認。
▽ 視窗跳出後，輪入金額。
▽ 反白剛剛輸入的金額，【工具列】的【書籤】中任何輸入一個名稱，建議不要太複雜，與後面設定公式有關。
▽ 反白稅率（如範例中的1.91%），一樣設定一個書籤名 tax。
▽ 滑鼠移至最後方後插入一個【功能變數】。
▽ 點選【公式】。
▽ 在公式中輸入「=money*(1-tax)」，money跟tax即是剛剛設定的書籤名，若忘記可以從右下角的加入書籤下拉式選單中找到。
小提醒：加入稅後數字可能會出現小數點，可以從數字格式的下拉式選單中選取合適的格式。
▽ 按下確認後，金額即會自動計算。
▽ 金額若需要調整，只要將滑鼠移至前面的金額後右鍵【更新功能變數】或按下 F9 功能鍵。
▽ 更新金額。
▽ 接著移動滑鼠到後方金額處，右鍵【更新功能變數】或按 F9 功能鍵。
▽ 數字就會自動更新。
▽ 一份簡單又不會出錯的出席費明細表就完成了。
▽ 當然也可以運用在像是中獎金額或是商品明細單上。
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