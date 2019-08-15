GetVideo.Download 下載 YouTube / IG / FB 等影片，最高支援 4K 畫質

2019-08-15 08:49:12 9M87

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網路影片下載，要勇哪一款工具？今天小編要來跟大家分享這款優質線上影片下載工具「GetVideo.Download」，支援的平台有：YouTube、Instagram、Facebook、vimeo、tumblr、Twitter、TED、9GAG、SoundCloud 等常見平台，最重要的是支援 4K 影片下載，完全免註冊、免登入、免下載任何 APP，只要複製好影片網址並貼上，就能隨時下載喜愛的影片！影片下載你也可以參考：Moo0 VideoDownloader 1.12 線上影音下載工具，支援超過 1000 個影音網站

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△ 進入 「GetVideo.Download」首頁就可以看到大大的輸入欄位，直接貼上你要下載的影片網址，按下右邊的下載鈕就可以啦！操作簡單到不能再簡單，只能說超簡單啦~

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△ 「GetVideo.Download」所有支援的網站有：Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ESPN, IMDb, Vimeo, Dailymotion, Izlesene, Imgur, Tumblr, Bandcamp, TED, Flickr, Mashable, Soundcloud, 9GAG, Break, TV.com, Tiktok, Odnoklassniki, Udemy, LiveLeak 等 22 個網站。

GetVideo.Download

△ 出現影片縮圖後，就可以在右方找到你要下載的格式啦，支援 MP4、M4A、WEBM，畫質從 48 KBPS 到 1080P 60FPS 都有，當然還是以來源有支援的畫質為主。

YouTube 4K 影片下載

△ 我這邊就拿 YouTube 來作示範，最高支援到 4K 畫質，直接點擊畫質按鈕，下載就會馬上開始啦。

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△ 以 YouTube 4K 影片下載為例，速度為 3.2 MB/秒，算是還可以接受的速度啦，至少不是慢到一秒連 1M 都沒有，以免費的線上下載工具來說，「GetVideo.Download」還支援到 4K 畫質，算是相當不錯又優質的服務，而且它支援的網站還相當多，基本上只要記得這一款，日後要下載影片就都很足夠啦。

GetVideo.Download 線上影片下載：https://www.getvideo.download/

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