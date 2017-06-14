如何在 Word 跨頁表格中自動重複顯示標題？其實超簡單！

2017-06-14 08:54:19 麵爸
寫論文或是企劃書時，常常會在 word 裡插入表格，如果表格內容過長，就會出現跨頁的問題，如果表格複雜一點，常常拉到後面就會想表格第一頁標題到底是什麼？為了方便閱讀或是一些制式的規定，每一頁表格能出現欄位的標題是最好的，這時很多人會選擇在每一頁手動插入一個表格輸入標題，除了太費時外，萬一表格內容有異動，格式有變動，等於標題又要重新調整，其實一個步驟就可以解決這個問題。本篇將教您如何在word的跨頁表格中自動重複顯示標題。 （文末有範例下載）

Word 跨頁表格標題重複顯示

▽　將指標訂在表格的第一列，也就是標題列，於工具列【版面配置】中按下右側的【重複標題列】
Word 跨頁表格標題重複顯示

▽ 馬上就會發現第二頁開始，標題就會自動重複顯示

Word 跨頁表格標題重複顯示

▽ 此外，有些表格內容會跨頁跑到下一頁顯示（如下圖），造成閱讀上的困難，但這其實也是可以避免的

Word 跨頁表格標題重複顯示

▽ 表格內滑鼠右鍵中的【表格內容】

Word 跨頁表格標題重複顯示

▽ 工具列中【列】將【允許列超越頁分隔線】的勾取消

Word 跨頁表格標題重複顯示

▽ 就會發現原本跨頁的表格內容，自動跑到下一頁完整呈現了

Word 跨頁表格標題重複顯示

範例下載：
Word 跨頁表格標題重複顯示 CANON 相機對照表.docx（MediaFire下載）
Word 跨頁表格標題重複顯示 CANON 相機對照表.docx（Rapidgator下載）
Word 跨頁表格標題重複顯示 CANON 相機對照表.docx（ZippyShare下載）
Word 跨頁表格標題重複顯示 CANON 相機對照表.docx（YunFile下載）
Word 跨頁表格標題重複顯示 CANON 相機對照表.docx（本站下載）
檔案大小：32 KB


更多資訊請參考：
Samsung Galaxy S8+ 破框薰紫灰開箱評測看這裡
Samsung Galaxy S8+ 相機實拍評測
趨勢科技 PC-cillin 2017 雲端版全功能解析

如何在 Word 跨頁表格中自動重複顯示標題？其實超簡單！ 相關文章


訪客留言

如何在 Word 跨頁表格中自動重複顯示標題？其實超簡單！ 參考資料

WORD 2007 的跨頁標題重覆在哪裡? | Yahoo奇摩知識+
最佳解答: 那是要有表格才可以看得到的! 請先選擇或新增WORD的表格,並選取標題列(自訂),然後按滑鼠右鍵,再選擇「表格內容」,,按「列」,就可以看到「標題列在每頁頂端時重覆」的選項,打勾即可。
W2010重複標題列出不來?＠偉婕教學網｜PChome 個人新聞台
網友問到，他設了[重複標題列]，可是第二頁都不會顯示出來 關於這個問題，是[文繞圖]的設定造成的，下面告訴您怎麼解決囉! 1.於表格上按滑鼠右鍵，選擇[表格內容] 2.出現[表格內容]視窗，選[表格]頁 3.於[文繞圖]中選擇[無]
Excel 2013_a08_word表格跨頁重複顯示標題項目 - YouTube
Excel 2013 試算表軟體是功能非常強大的軟體 是必學的Office工具軟體項目之一 a08_word表格跨頁重複顯示標題項目
如何使表格之標題列在每頁頂端時重複？
如何使表格之標題列在每頁頂端時重複？ 步驟： 1. 在「表格（ A ）」中的「插入（ I ）」中的「表格（ T ）」繪製一個跨頁的表格 插入的表格把「列」的數字調大一點 ...
[Office] 在Word文件建立表格重複標題列 | 不務正業紀實
表格的上方會有合併儲存格的標題列及各列小標題。（如下圖）那我應該如何讓這個表格在跨頁之後，依然重複顯示 ... [Office] 在Word文件建立表格重複標題 列 有 1 則回應 通告： [Office] 如何在Excel列印時重複標題欄、標題列 | 墨嗓的資訊筆記 ...
Word 2010標題列在每頁頂端時重複@ 軟體使用教學:: 隨意窩Xuite日誌
2015年3月2日 - Word 2010製作的表格，「標題列」只會出現在第一頁，如果希望每一頁都出現「標題列」，應該如何設定呢？說明如下： 1.以Word 2010製作的表格，&nbsp;...
excel表格可否設定跨頁標題重複 | Yahoo奇摩知識+
請問各位專家： excel表格是否有像word檔可設定跨頁標題重複之功能 煩請指教 謝謝 ... 上傳失敗。 請上傳大於 100x100 像素的檔案 目前發生問題，請再試一次。 您只能上傳 PNG、JPG 或 JPEG 等類型的檔案。
憶塵居: 讓word表格跨頁自動重複標題列
2010年7月18日 - 在word 2007中，先將游標移至表格內的標題列，然後點選「表格工具」＞「 ... 都可以讓word中的表格在跨頁時自動重複標題列，是十分實用的功能。
格式化表格 - Office 支援
附註: Word 會自動重複產生自動分頁線的每一新頁面上的表格標題。如果您插入表格中的手動分頁符號，Word 不重複的標題。 頁面頂端 控制表格的分割的位置 當您使用很長的資料表時，必須分割分頁符號 ，就會發生的地方。根據預設，如果大型資料列中 ...
WORD表格跨頁問題？- 藍色小舖 BlueShop
十分不美觀，可否有什麼樣的設定，可以讓第二列的前1/3在第一頁接續於第一列後面顯示，另外1/3再自動延伸到第二頁前1/3 ... 在使用表格功能表中的[跨頁標題重複] 功能時，請務必注意。1.請先選擇第一頁之表格標題(僅選取標題) 2.在點選[表格 ...