▽ 將指標訂在表格的第一列，也就是標題列，於工具列【版面配置】中按下右側的【重複標題列】
▽ 馬上就會發現第二頁開始，標題就會自動重複顯示
▽ 此外，有些表格內容會跨頁跑到下一頁顯示（如下圖），造成閱讀上的困難，但這其實也是可以避免的
▽ 表格內滑鼠右鍵中的【表格內容】
▽ 工具列中【列】將【允許列超越頁分隔線】的勾取消
▽ 就會發現原本跨頁的表格內容，自動跑到下一頁完整呈現了
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