Memoji

iPhone 中的 Memoji 頭像有什麼好玩的應用方式呢？iOS 系統中的 Memoji 是少數小編覺得質感和細節都製作的相當好的卡通人像，但除了用來傳訊息之外，還可以設定為來電大頭貼！今天小編要跟大家分享就是如何將好友、家人的 Memoji 設定為來電大頭貼，遠遠看手機螢幕就知道是誰打來的，趕快跟小編來看看如何製作吧。你也可以參考：ZEPETO 完整功能介紹知多少？如何合照、賺錢、角色雙開、自訂表情等等

來電卡通大頭貼

首先進入 iPhone 聯絡人位置，找到要設定的親朋好友之後按下編輯，接著按下「加入照片」。

Memoji

接著按下下方 Animoji 的 + 號，來開始製作朋友的 Memoji，從膚色、雀斑、髮型、眉毛、眼鏡等細節全部都可以調整，這裡大家就自己慢慢捏啦。

Memoji 設定為來電大頭貼

捏完之後，按下又上方的完成即可，這個步驟是最消耗時間的，因為你需要捏出一個自己一眼就認的出來這是哪位朋友的 Memoji，否則這個設定就失去意義囉~

iPhone來電照片設定

最幫的是，若你的 iPhone 有臉部辨識解鎖功能，你就可以擺出任何表情，作為 Memoji 的預設表情，設定好之後選擇大樓貼背景顏色就完成所有設定啦！

Memoji 怎麼玩

最後回到聯絡人位置，按下完成來結束這一回合。下次若朋友打電話來，就可以看到 Memoji 大頭貼囉，比起預設的一片漆黑是不是好多了呢～趕快動手設定起來吧。

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