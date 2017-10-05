此次的 Google 發表會除了推出了 Pixel 2 系列手機以及 Pixelbook 筆電之外，其實還有不少新品亮相。 首先在 Google Home 部分，推出了小尺寸的 Google Home mini，基本功能比照原本的 Google Home，支援 Google Assistant 等聲控操作與多機連動，但因為體積較小，所以喇叭等部份能提供的效果可...