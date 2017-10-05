Google 發表會除了有 DxOMark 98 分的 Google Pixel 2 與 Google Pixelbook 受到注目之外，還有小尺寸的 Google Home mini（定價 49 美元）與體積較大的 Google Home Max（定價 399 美元），主要用途為聽音樂、鬧鐘、詢問天氣、控制燈具與語音助理等等。Google Clips 則是一款迷你的隨身相機（定價 249 美元），支援 Moment IQ 的智能學習，人臉資料庫自動分類歸檔等等。Pixel Buds 是具備翻譯功能的藍牙耳機（定價 159 美元），還具備學習功能。
引用文章載入過慢請稍等^^
此次的 Google 發表會除了推出了 Pixel 2 系列手機以及 Pixelbook 筆電之外，其實還有不少新品亮相。 首先在 Google Home 部分，推出了小尺寸的 Google Home mini，基本功能比照原本的 Google Home，支援 Google Assistant 等聲控操作與多機連動，但因為體積較小，所以喇叭等部份能提供的效果可...
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
ASUS Zenbo 智慧機器人，與巧虎一起唱唱跳跳，居家生活好夥伴！
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取