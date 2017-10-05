Google 發表會還有 Google Home Mini / Max、Clips、Pixel Buds 與 Daydream View 改款

2017-10-05 22:33:46 ContentParty
Google 發表會還有 Google Home Mini / Max、Clips、Pixel Buds 與 Daydream View 改款

Google 發表會除了有 DxOMark 98 分的 Google Pixel 2 與 Google Pixelbook 受到注目之外，還有小尺寸的 Google Home mini（定價 49 美元）與體積較大的 Google Home Max（定價 399 美元），主要用途為聽音樂、鬧鐘、詢問天氣、控制燈具與語音助理等等。Google Clips 則是一款迷你的隨身相機（定價 249 美元），支援 Moment IQ 的智能學習，人臉資料庫自動分類歸檔等等。Pixel Buds 是具備翻譯功能的藍牙耳機（定價 159 美元），還具備學習功能。

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首圖

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