Resume　Builder

面試有些公司會要求英文履歷表，有沒有速成的「英文履歷表產生器」呢？今天要跟大家分享的是 Resume Builder 這個網站，有時候使用產生器並不是英文太差，而是生內容已經夠花力氣了，還要顧及設計、排版、美編不是更累人了～而這個 Resume Builder 有現成 4 種版型可以挑選，正是一個可以讓我們專心寫下履歷的輔助工具，完全免費使用、無須登入與註冊，有需要的各位，趕快收藏下來吧！你也可以參考：製作履歷表不求人，VisualCV 讓你十分鐘就能求職找工作

英文履歷表產生器

△ 進入 Resume Builder 首頁之後，點擊「Create Your Resume」開始製作英文履歷表。

英文履歷表模板

△ 接著會有兩個選項，一個是從現有模板選擇輸入履歷表，另一個是從 Linkedin 連結。台灣使用 Linkedin 的人不多，所以這邊我就用左邊的「模板」來做為示範啦。

英文履歷表

△ 現有的模板樣式有：Minimal 極簡風格、Elegant 典雅風格、Modern 現代風格及 Timeline 時間軸。有什麼不同？最主要就是排版，若不知道要選什麼，隨意選沒關係，因為中途還可以隨時更改。

履歷表產生器

△ 接著就是輸入你的履歷內容啦，這分內容只支援「英文」，但由於閱讀方便性，上方的欄位我都填入中文～大家可別學，因為填中文輸出之後會是亂碼喔。

履歷表模板

△ 輸入完基本資料之後，可以點擊上方的選項繼續輸入，包含：教育程度、經歷、技能、習慣、精通語言、介紹人等，當然這些都是履歷必備的，你也可以選擇 Custom 新增上面沒有的項目。

英文履歷表範本

△ 全部都編輯完畢之後，點擊下方的 Download 就可以下載做好的履歷表啦，下載下來的檔案格式是 PDF 檔。

Resume　Builder

△ 快速輸出一份英文履歷表沒有很困難，只要專心在自己的履歷內容，剩下的排版、格式等難題，就丟給 Resume Builder 的模板就好啦！趕快分享給身邊有需要的人吧！

製作英文履歷表：https://app.resumebuilder.com/

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