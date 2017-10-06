Jump 官方漫畫製作軟體 JUMP PAINT，漫畫競賽獎金 135 萬日幣給有熱誠的你

2017-10-06 10:22:27 哇哇
JUMP PAINT 漫畫繪製軟體，筆刷及網點全部免費，每週更新免費漫畫講座，學習來自編輯部的漫畫技巧講座！從小我因為愛看漫畫，所以我也愛畫畫，甚至也夢想成為一名滿畫家，也還買過漫畫專用的筆與網點，然後課本上總是滿滿的漫畫塗鴉，這是年輕不能抹滅的記憶，你是否和我一樣曾經有漫畫夢呢？現在科技進步了，漫畫筆變成觸控筆，白紙變成觸控板，數位創作讓你與世界快速接軌，你隨時都有爆紅的可能性！

Jump Paint 官方漫畫製作軟體，給有漫畫熱誠的你

愛看漫畫的你，還是想畫漫畫的他，都曾經嘗試過自己創作，下載了市面上的繪圖軟體，卻不知該如何下筆，又或者故事情節想好了，卻沒有繪畫天分？先別難過，所謂工欲善其事，必先利其器！JUMP PAINT 就是這次要推薦的繪製漫畫神器！
JUMP PAINT 帶領大家從零開始建立漫畫觀念，跟其他軟體比起來，其實 JUMP PAINT 沒有那麼難操作，點開後其實蠻好玩的！有看漫畫的應該都知道寶島少年吧！Jump 少年在台灣別稱就是寶島少年，讓我回想起當年本本都買的日子，還在班級上輪流傳閱，現在有名的漫畫像海賊王、火影忍者、銀魂、Bleach 都是由「週刊少年 Jump 少年」連載的，可以說是日本漫畫界的第一把交椅，這次要分享的 JUMP PAINT 就是由 Jump 少年與漫畫軟體 MediBang Paint 合作的，可以在 iOS、Android、Windows、Mac 上免費下載使用。

五種適合使用 JUMP PAINT 的人
  • 漫畫初學者，跟著講座打基礎。
  • 想畫漫畫卻沒有頭緒的人，透過軟體看更多免費課程。
  • 漫畫神手，快參加比賽賺 135 萬日幣。
  • 不希望受到系統限制，跨系統（Windows、Mac、iOS、Android）皆可使用。
  • 漫畫老師，適合用來創作與免費公開教學。

JUMP PAINT 操作前必下載工具

手邊沒有電腦的話可以下載手機版，不管是 iOS 或 Android 都可以使用，建議下載 iOS、Android 可以使用平板大小的螢幕，一來螢幕大比較看得清楚，二來操作上也比較直覺！

JUMP PAINT 全平台下載：https://medibangpaint.com/download-jumppaint/?ez3c=001

JUMP PAINT 操作介紹

開啟 JUMP PAINT 軟體介面，以 Mac 系統為例

Jump Paint 官方漫畫製作軟體，給有漫畫熱誠的你

△ 雖然是日本開發的軟體，但也有支援繁體中文（還有英文、法文德文等其他 11 種語言），點選橘色方塊進入「新會員註冊」，不註冊的話沒辦法下載軟體的筆刷、網點或使用雲端儲存。

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△ 可用臉書登入註冊，填寫 E-mail、使用者名稱後，下方打勾同意條款後點選綠色方塊註冊。

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△ 註冊後，開信箱點選確認信，回到 JUMP PAINT 主畫面，直接是已登入的狀態。

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△ 點擊左上方 Challenge Jump 方塊，這一區可以用 Jump 作者的原創稿來練習，正版授權的手稿當練習，絕對是 JUMP PAINT 的最大特色，從零開始建立畫漫畫的觀念，由畫分鏡、打草稿、人物線稿、效果線、網點等，由淺入深的教學。

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△ 從第一課畫分鏡的練習開始，跟著漫畫<磯部磯兵衛>仲間亮大師的手稿，練習畫分鏡吧！分鏡目的是擬出故事順序，讀者是由右至左、從上至下看漫畫，畫錯順序讀者可能會看龍無分鏡格子數量大約在 8~9 格內，分太多格可能會不好閱讀，主角盡量用大格子表現，效果會更好

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△ 開啟後，可點擊右上方的海賊旗進入技巧說明！

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△ 技巧說明頁有圖文解析，有像在看漫畫的風格，不得不說編輯部好用心！

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△ 臨摹仲間亮大師的手稿，描出來後，感覺自己的手可以剁掉了......連描圖的基本功都還沒練好，要當漫畫家助手第一件事就是要學會描圖，看來這也需要一點真功夫才有辦法，不過若你本身就是創作者，這些對你來說也不是太重要了^^。

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△ 漫畫最常用的 G 筆尖測試，左邊參數值較小，右邊的參數值較大，有感壓筆的話，它會隨著落筆力度的不同，勾畫出不同的線條感，G 筆尖可以說是最適合用來畫草稿的筆刷。這時候不得不推薦最近剛上手的 Galaxy Note8 囉！

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△ 最左邊的兩條是藍色的中空筆邊緣寬度試畫，可以拿來勾勒邊線、空氣感髮型。

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△ 上方類似對話框的圖示可以叫出網點，官方提供有 800 種以上的網點可以免費使用！再搭配將近 100 種筆刷，根本就是要讓愛畫畫的人就黏在這款軟體上，畫畫會更加愛不釋手，一不小心可能就要畫通宵了！

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△ 網點動手玩，網點圖庫點擊一下，下方可以預覽樣式，看到喜歡的網點後，直接拖曳到漫畫中就可以放進去囉！（網點隨意放的，看起來像印刷輸出有 BUG 的漫畫）

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△ 填色測試，跟小畫家一樣，點選左側功能表的油漆桶圖示，可以填上各式的顏色！

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△ 橡皮擦測試，點選後可在參數調整處，調整橡皮擦大小。

Jump 編輯部漫畫講座技巧

看完 Challenge Jump 這一個區塊後，分鏡、筆刷、網點的概念應該都有一點了，接下來可以看一下來自 Jump 編輯部漫畫講座技巧，都是由知名漫畫家授課，竟然每週都還會有新的課程更新！

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△ 最近一週的更新是由漫畫<銀魂>的創作大師空知英秋老師授課，每週課程都會有不同主題，主題詳細到連「笑點的技巧」都有，還有各種人物、對話的描繪技巧，對漫畫有憧憬、有興趣的朋友，這根本是超級大放送！

Jump Paint 官方漫畫製作軟體，給有漫畫熱誠的你
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△ 點擊每週漫畫技巧講座，有常見問答、技巧範例和小總結，寫的其實算是詳細，看起來是沒有藏私，不害怕你知道，因為知道技巧後還是要各憑實力加上不斷的練習才是正道啊！

JUMP PAINT 動手畫畫看與投稿

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△ 看了這麼多關於漫畫的技巧，該動手畫一畫了，因為功能強大到傻眼，就話傻眼貓咪好了。用了剛剛 Jump 編輯部教的的網點、填充技巧、筆刷應用，畫出來的成品好像真的是傻眼貓咪。

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△ 登愣～大家不要嫌棄，畫痴畫出來的傻眼貓咪，哈哈哈哈～太久沒有畫圖實在很生疏，這裡請大家多多見諒啦！

Jump Paint 官方漫畫製作軟體，給有漫畫熱誠的你
Jump Paint 官方漫畫製作軟體，給有漫畫熱誠的你

△ 畫完自己的作品後，可以點選起始畫面的下方「投稿至 MediBang」，就能投稿到 MediBang。若是要參加 Jump 競賽，在編輯頁面添加標籤即可，MediBang 和 Jump 雖然在同一個網站，但是屬於不同的頁面唷！

Jump 全球漫畫比競賽

Jump Paint 官方漫畫製作軟體，給有漫畫熱誠的你

△ 回到起始畫面，點選最下方的「比賽消息」，MediBang 和 Jump 剛好有合作舉辦漫畫比賽，可以透過 JUMP PAINT 繪製而投稿。總獎金135萬日幣！比賽日期從 2017/06/22～2017/01/05 到明年初截止，大家趕快來當賞金獵人！

Jump Paint 官方漫畫製作軟體，給有漫畫熱誠的你

獎金：
  • 入圍 100 萬日幣＆少年 Jump 刊載（紙本或電子）
  • 準入圍 30 萬日幣＆少年 Jump+亦 或 Jump 增刊號上刊載
  • 最終候補 5 萬日幣

作品限制：
  • 題材不拘，頁數於 55 頁以內的原創完結作品
  • 商業雜誌，商業網站未曾發表過的作品
  • 黑白，橫向閱讀，右翻頁

參賽語言：日文、英文、韓文、中文（簡體字）、中文（繁體字）、俄文、法文、西班牙文

比賽作品上限最多只能 5 部，大家別偷吃步，投越多中獎機率不會越高歐！有報有機會，除了總獎金 135 萬日圓以外，作品還有被刊登在Jump的機會！

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△ 報名步驟超簡單，只有三步驟，畫完後直接新增「追加標籤」，按下投稿就完成了！！！！

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△ 比賽的評審長是<火影忍者>的岸本齊史大師！！！自己的作品可以被他看到也算是三生有幸，沒有得獎也值得了！

JUMP PAINT 總結

JUMP PAINT 很快就可以上手，就算沒有基礎，看完官方提供最專業的免費課程後，腦子對基本的漫畫技巧會逐漸有印象，系統化、結構性的每週漫畫講座是其他繪圖軟體無法提供的，初學漫畫者可以循序漸進，跟著漫畫大師們的腳步，一定可以有收穫！漫畫高手則可以參加 Jump 的比賽，獲得高額日圓得獎金，最重要的是作品還有機會在 Jump 曝光。我覺得最值得的不是軟體本身免費，而是每週的漫畫技巧講座，JUMP PAINT 絕對是大家畫漫畫、學漫畫的超級神器！

五個一定要使用 JUMP PAINT 的理由

  • 支援繁體中文，容易上手。
  • 跨平台、跨系統，設備門檻低，人人皆可免費下載使用。
  • 每週來自編輯部的專業課程，吸收作家的繪畫精華，下載就能看。
  • 漫畫最麻煩的網格，官方一點也沒保留，800 種以上網點直接免費開放下載。
  • 創作可儲存雲端，不佔電腦空間。

JUMP PAINT 全平台下載：https://medibangpaint.com/download-jumppaint/?ez3c=001

最新版本更新：
【新功能】
追加Jump人氣作品中使用的對話框及繪畫文字等Jump專用素材。
追加新式圖層混合。
【改善部分】
防手震校正最大值可調至40。
改善防手震校正，能夠滑順地進行描線。
選擇範圍的擴張/収縮，能夠以圓角折角呈現。
更多請查看：https://medibangpaint.com/zh_TW/jumppaint/about/

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