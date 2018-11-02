Flickr Downloader 1.1.9.8 備份收藏批次下載 flick 相簿

2018-11-02 14:10:55 哇哇


flickr 是許多人愛用的網路相簿，算是存活非常久的網路服務，很多精美的照片都可以在 flickr 被尋覓，當作者自己要備份相片時，可以使用 Flickr Downloader 專用的下載工具來進行打包；當你想要離線欣賞其他作者的作品時，也可以使用 Flickr Downloader 來批次下載；當你需要創意激盪的時候，也可以使用 Flickr Downloader 來下收藏喜愛的圖片！所以有需求的朋友們，就是這款工具囉！


使用方式很簡單，貼上 flickr 的網址，選擇要下載的模式，點選下載 Download 就可以開始下載。主要功能如下：

  • 批量下載多個相簿內的所有照片。
  • 批量下載多張相片。
  • 批量下載多位藝術家的全部相簿裡的圖片。
  • 由多位藝術家的相簿中人工挑選相簿並下載相簿內全部相片。
  • 由多位藝術家的相簿中人工挑選相片並下載。
  • 批量下載多個群組的所有相片。
  • 批量下載多個藝術家的所有最愛的相片。
  • 批量下載多個藝術家的所有上傳的相片。
  • 可以選擇下載的照片大小，以及登入授權帳號就可以透過程式下載私密群組(您已加入)的照片，或是下載您設為私密的相片。

http://web.wbftw.org/product/flickrdownloader

免安裝版：
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