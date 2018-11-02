flickr 是許多人愛用的網路相簿，算是存活非常久的網路服務，很多精美的照片都可以在 flickr 被尋覓，當作者自己要備份相片時，可以使用 Flickr Downloader 專用的下載工具來進行打包；當你想要離線欣賞其他作者的作品時，也可以使用 Flickr Downloader 來批次下載；當你需要創意激盪的時候，也可以使用 Flickr Downloader 來下收藏喜愛的圖片！所以有需求的朋友們，就是這款工具囉！
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- 由多位藝術家的相簿中人工挑選相簿並下載相簿內全部相片。
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- 可以選擇下載的照片大小，以及登入授權帳號就可以透過程式下載私密群組(您已加入)的照片，或是下載您設為私密的相片。
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