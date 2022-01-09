你在尋找永遠不會刪檔的「免費空間」嗎？一般的免費空間頂多放 7 天就會被砍檔案了，要放更長的時間就必須付費，最近小編發現 TransferKit 免費空間，它是區塊鏈儲存板塊的實際應用，是一款去中心化的免費上傳檔案空間，最高支援 32GB 檔案、無檔案類型、上傳與下載流量限制，而且檔案永久保存下載網址永不失效，有提供常態性下載點的朋友，可以試試看這款工具唷。如果你的檔案超過 32GB 的話，請用 Smash 這款就沒有檔案大小的限制囉。

進入 TransferKit 首頁後，直接把要上傳的檔案丟上去，支援各式類型的文件，像是圖片、音樂、文書文件通通沒問題。單一檔案大小上限是 32GB。

可以選擇產生連結，或是以 Email 傳送檔案，透過勾選/取消勾選 I want to send files 就可以囉。上傳完畢後點選下方藍色 Upload Files 開始上傳檔案。

小編這邊是以「產生分享連結」的方式上傳的，檔案上傳好之後，點擊下方 Copy Link 來複製網址就可以啦。

連結點開後就會開啟檔案頁面，就可以直接前往下載啦，不過它沒有設定密碼保護的功能，也沒辦法手動刪除已經上傳的檔案，但 TransferKit 最大的好處就是上傳的檔案能夠「永久保存」，也就是說永遠不會失效，有需要的朋友小編將連結放在下方，趕快收藏起來吧。

傳送門：TransferKit