台灣五大電信上網吃到飽資費，上次的 499 之亂還歷歷在目，連我自己都不小心解約換了資費，但是還有更殺的價格嗎？雙 11 成為台灣五大電信業者下一個廝殺的戰場，往年都只在雙 11 這一天推出快見底的超優惠資費，今年也不依外，因此這邊就幫大家順手整理 2018 年台灣五大電信，超狂優惠懶人包，大家準備好上車了嗎？
中華電信
（尚未公告優惠內容，持續更新中...）
|中華電信雙 11 限定資費
|月租費
|? 元
|限速
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|內容
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|網外
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|市話
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|申辦期限
|2018/11/11 11:11
|綁約
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|資格
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活動網址：中華電信官方網站
遠傳電信
|遠傳電信雙 11 限定資費 - 網路門市
|月租費
|398 元
|限速
|21Mbps
|內容
| 1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
|網外
|送 45 分鐘
|市話
|送 20 分鐘
|申辦期限
|即日起至 2018/11/12 23:59 止
|綁約
|24 個月
|資格
|新申辦、攜碼限定
活動網址：遠傳電信官方網站
台灣大哥大
|台灣大哥大雙 11 限定資費 - 網路門市
|月租費
|399 元
|限速
|21Mbps
|內容
| 1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
|網外
|送 45 分鐘
|市話
|送 20 分鐘
|申辦期限
|即日起至 2018/11/12 23:59 止
|綁約
|24 個月
|資格
|新申辦、攜碼限定
活動網址：台灣大哥大官方網站
亞太電信
△ 11/5 公佈雙 11 資費，推出預測資費活動，第一名可贏得 iPhone XS Max 512GB 一台！
（尚未公告優惠內容，持續更新中...）
|亞太電信雙 11 限定資費
|月租費
|? 元
|限速
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|內容
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|網外
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|市話
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|申辦期限
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|綁約
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|資格
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活動網址：亞太電信官方網站
台灣之星
△ 台灣之星今年要綁定 LINE 通知才能搶，沒綁定不能搶，但綁定了不一定要買，結論：無論你要不要搶，先去綁定台灣之星 LINE 通知就對了。
（尚未公告優惠內容，持續更新中...）
|台灣之星雙 11 限定資費 - 網路門市
|月租費
|? 元
|限速
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|內容
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|網外
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|市話
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|申辦期限
|2018/11/11 一日限定
|綁約
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|資格
|先進行 LINE 通知綁定，才可申請
台灣之星老客戶優惠：
台灣之星老客戶 188 元續約優惠，續約每個月 299 元不限速上網吃到飽！
台灣之星 LINE 綁定頁面：台灣之星官網