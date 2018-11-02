2018 台灣雙 11 五大電信優惠懶人包出爐！

2018-11-02 15:12:20 9M87
1111電信優惠方案整理

台灣五大電信上網吃到飽資費，上次的 499 之亂還歷歷在目，連我自己都不小心解約換了資費，但是還有更殺的價格嗎？雙 11 成為台灣五大電信業者下一個廝殺的戰場，往年都只在雙 11 這一天推出快見底的超優惠資費，今年也不依外，因此這邊就幫大家順手整理 2018 年台灣五大電信，超狂優惠懶人包，大家準備好上車了嗎？



中華電信
1111電信優惠方案整理

（尚未公告優惠內容，持續更新中...）

中華電信雙 11 限定資費
月租費  ? 元
限速  -
內容  -
網外  -
市話  -
申辦期限  2018/11/11 11:11
綁約  -
資格  -

活動網址：中華電信官方網站

遠傳電信

1111

遠傳電信雙 11 限定資費 - 網路門市
月租費  398 元
限速  21Mbps
內容  1. 上網吃到飽
 2. 網內通話免費講到飽
網外  送 45 分鐘
市話  送 20 分鐘
申辦期限  即日起至 2018/11/12 23:59 止
綁約  24 個月
資格  新申辦、攜碼限定

活動網址：遠傳電信官方網站

台灣大哥大

遠傳電信雙 11 限定資費


台灣大哥大雙 11 限定資費 - 網路門市
月租費  399 元
限速  21Mbps
內容  1. 上網吃到飽
 2. 網內通話免費講到飽
網外  送 45 分鐘
市話  送 20 分鐘
申辦期限  即日起至 2018/11/12 23:59 止
綁約  24 個月
資格  新申辦、攜碼限定

活動網址：台灣大哥大官方網站

亞太電信

亞太電信雙 11 限定資費

△ 11/5 公佈雙 11 資費，推出預測資費活動，第一名可贏得 iPhone XS Max 512GB 一台！

（尚未公告優惠內容，持續更新中...）

亞太電信雙 11 限定資費
月租費  ? 元
限速  -
內容  -
網外  -
市話  -
申辦期限  -
綁約  -
資格  -

活動網址：亞太電信官方網站

台灣之星

台灣之星雙 11 資費方案

△ 台灣之星今年要綁定 LINE 通知才能搶，沒綁定不能搶，但綁定了不一定要買，結論：無論你要不要搶，先去綁定台灣之星 LINE 通知就對了。

（尚未公告優惠內容，持續更新中...）

台灣之星雙 11 限定資費 - 網路門市
月租費  ? 元
限速  -
內容  -
網外  -
市話  -
申辦期限  2018/11/11 一日限定
綁約  -
資格 先進行 LINE 通知綁定，才可申請

台灣之星老客戶優惠：

台灣之星雙 11 資費方案

台灣之星老客戶 188 元續約優惠，續約每個月 299 元不限速上網吃到飽！

台灣之星 LINE 綁定頁面：台灣之星官網

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