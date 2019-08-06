2019 父親節全台 6 大電信優惠方案懶人包

2019-08-06 13:12:18 9M87

2019父親節電信優惠方案

一年一度的父親節又來啦，電信業者每年都會藉此推出超殺優惠，今天小編幫大家整理了中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星、 LINE Mobile 等 6 大電信父親節優惠，到底哪家最便宜？看完文章後如果有合約到期的，可以趕快衝到服務門市換約啦！

中華電信父親節優惠活動

2019父親節中華電信優惠方案

活動名稱：愛老爸，動起來

活動時間：即日起至 2019 / 8 / 31 止

月租：大 4G 購機方案 $999  (含) 以上方案

綁約：24 個月起

活動內容：
1. 4G 吃到飽不降速
2. 網內免費
2. 指定機型不限品牌 0 元起（ASUS Zenfone 6、Samsung A80...）
3. 網外免費 50  分鐘起、市話免費 60 分鐘起
4. 全台 World Gym 門市兌換免費體驗一個月 (一證限兌換乙次)

活動網頁：https://www.cht.com.tw/home/campaign/big4g/index.html

台灣大哥大父親節優惠活動

2019父親節台哥大優惠方案

活動名稱：自由選，爸氣來襲

活動時間：-

月租： $999 以上方案

綁約：24 個月 / 30 個月

活動內容：
1. 4G 吃到飽不降速
2. 網內免費
2. 德國百靈刮鬍刀、Switch、Philips 50 吋電視等熱門商品 0 元起
3. 網外免費 950  分鐘起（不含市話）
4. 送家樂福禮券 1000 元

活動網頁：https://www.taiwanmobile.com/content/event/freestyle/index.html#freestyle-01

遠傳電信父親節優惠活動

2019父親節遠傳優惠方案

活動時間：即日起至 2019 / 8 / 31 止

月租： $499

綁約：12 個月

活動內容：
1. 4G 吃到飽不降速
2. 網內每通前 5 分鐘免費
3. 網外免費 30 分鐘
4. 一年約送 500 元遠東百貨禮券、兩年約送 1000 元遠東百貨禮券＋1000 遠傳網路門市購物金＋888 元通話金

註：限網路門市申辦

活動網頁：http://www.fetnet.net/estore/shopping/act.do?cmd=initPromo&WTshort_k=M1sVv505II

亞太電信父親節優惠活動

2019父親節亞太優惠方案

活動名稱：爸氣升級

活動時間：即日起至 2019 / 8 / 18 止

月租： $88 / $138 / $288

綁約：12 個月

設定費：$300 元

活動內容：
1. 免費 8GB 後降速 / 免費 10GB 後降速 / 4G 吃到飽不降速
2. 網內免費
3. 網外＋市話免費 20 / 200 / 288 分鐘

註：限網路門市申辦

活動網頁：https://www.aptg.com.tw/event/ESHOP/love88/

台灣之星父親節優惠活動

2019父親節台灣之星優惠方案

活動名稱：88 節網路門市特別企劃

活動時間：限量 2 萬門號，8/6 12 點開始登記

月租： $139 / $299

綁約：24 個月

活動內容：
1. 免費 10GB 後降速 / 4G 吃到飽不降速
2. 網內免費
3. 網外＋市話免費 20 / 299 分鐘

註：限網路門市申辦

活動網頁：https://event.tstartel.com/CWS/evt_August2019.html#m10

LINE Mobile父親節優惠活動

2019父親節 LINE MOBILE 優惠方案

活動內容：申辦 299 以上資費，回饋 LINE Points 8%

活動網頁：https://tw.linemobile.com/sale/promotion

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