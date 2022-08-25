Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

Pokémon Ga-Olé 傳說三彈準備要上市了！有那些讓人期待代的卡片呢？有超級進化的「超級烈空坐」、三種不同型態的傳說寶可夢「基格爾德」、四種型態（攻擊 / 防禦 / 速度 / 普通）的超能力屬性寶可夢「代歐奇希斯」、帝牙盧卡、帕路奇亞與伊布家族的葉伊布、冰伊布與仙子伊布等等，Lucky 卡有 Z 招式的「路卡利歐」與「皮卡丘」。依照目前三個月一彈的頻率來看，或許九月份大家就可以有機會來挑戰了！

超級進化的「超級烈空坐」

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

龍與飛行屬性的傳說寶可夢「烈空坐」超級進化後的模樣，專屬攻擊招式飛行屬性的「畫龍點睛」對於草、格鬥、蟲屬性的寶可夢十分有利。終於有一張飛行攻擊屬性的五星卡囉！

三種不同形態的傳說寶可夢「基格爾德」同時登場

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

「基格爾德」是由許多細胞聚集而成，會根據聚集的細胞多寡而改變姿態，完全體形態的「基格爾德」攻擊招式為「核心懲罰者」，對付龍屬性的寶可夢時，能帶給對手強大的傷害。

四種型態超能力屬性寶可夢「代歐奇希斯」

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

傳說三彈登場的超能力屬性 DNA 寶可夢「代歐奇希斯」，具備「攻擊」、「防禦」、「速度」與「普通」共四種型態，攻擊招式的超能力屬性「精神突進」在面對格鬥、毒屬性的寶可夢對手都十分有利喔！

傳說寶可夢「帝牙盧卡」與「帕路奇亞」

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

分別掌管「時間」的「帝牙盧卡」與掌管「空間」的「帕路奇亞」以五星卡的形態在 Pokemon GaOle 登場。兩者的 Z 招式為「究極巨龍震天地」對付龍屬性的寶可夢時能獲得絕佳的效果喔！

伊布家族「葉伊布」「冰伊布」「仙子伊布」新登場

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

於傳說三彈登場伊布的不同進化形態「葉伊布」、「冰伊布」、「仙子伊布」快來捕獲可愛又兼具實力的牠們吧！

超級幸運的 Lucky 卡

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

「路卡利歐」除了可以使用格鬥屬性的「真氣彈」攻擊招式外，還可以使用威力強大的 Z 招式「全力無雙激烈拳」。（與第一彈的 01-055TC 路卡利歐為同一角色，不同時使用）

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

「皮卡丘」的攻擊招式為電屬性的「電網」，對付水、飛行屬性的寶可夢十分有利喔！（與傳說一彈的 05-042TC 皮卡丘為同一角色，不同時使用）

傳說三彈有哪些五星卡？


Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

基格爾德、超級烈空坐

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

代歐奇希斯（普通形態）、代歐奇希斯（攻擊形態）

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

代歐奇希斯（防禦形態）、代歐奇希斯（速度形態）

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

帝牙盧卡、帕路奇亞

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

鐵火輝夜、紙御劍（草攻擊屬性五星卡）

傳說三彈有哪些四星卡？

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

土台龜、烈焰猴

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

帝王拿波、葉伊布

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

 冰伊布、仙子伊布

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

自爆磁怪、甜冷美后

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

爆焰龜獸、化石翼龍

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

大鋼蛇、暴鯉龍

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

龍捲雲（化身形態）、龍捲雲（靈獸形態）

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

雷電雲（化身形態）、雷電雲（靈獸形態）

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

土地雲（化身形態）、土地雲（靈獸形態）

 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

基格爾德

傳說三彈有哪些三星卡？

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

土台龜、烈焰猴、帝王拿波、葉伊布

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

冰伊布、仙子伊布、魔牆人偶、蚊香蛙皇

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

大朝北鼻、水晶燈火靈、貓老大、自爆磁怪

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

甜冷美后、爆焰龜獸、化石翼龍、大鋼蛇

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

暴鯉龍、基格爾德

傳說三彈有哪些二星卡？

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

樹林龜、猛火猴、波皇子、魔牆人偶

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

蚊香君、大朝北鼻、燈火幽靈、貓老大

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

三合一磁怪、甜舞妮、大岩蛇

傳說三彈有哪一星卡？

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

草苗龜、小火焰猴、波加曼、魔尼尼

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

蚊香蝌蚪、朝北鼻、燈火靈、喵喵

Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡 Pokemon GaOle Legend 3 彈 傳說3彈 五星卡,四星卡,三星卡,二星卡,一星卡

小磁怪、甜竹竹

以上所有圖片文字資訊來自：https://pokemongaole.com.tw/cards/2914

Pokemon GaOle Legend 3 傳說三彈有哪些五星卡？四星卡？基格爾德、代歐奇希斯都來了！ 相關文章

訪客留言

Pokemon GaOle Legend 3 傳說三彈有哪些五星卡？四星卡？基格爾德、代歐奇希斯都來了！ 參考資料

Pokemon gaole - 第三彈4星5星詳細分析打法必備卡片簡單上手 ...
【密技】Pokemon Gaole 三彈卡序 @神奇寶貝（精靈寶可夢）系列 ...
先看四星再對三星，一台機台可放兩條卡夾最多各100張共兩百張，然後對有出現哪些怪就知道五星是哪隻了，這個要多看就會了。. R2好棒棒~!! 準啊，超準的!你就拿這個在旁邊等然後你旁邊也一堆人都在等，給那些沒有卡序的先玩，算好時機排下去，4、5星有如 ...
3 彈五星正版的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo
「3 彈五星正版」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價，最低價格都在BigGo！ ... 【保證正版卡片】寶可夢Pokemon Gaole 台版第3彈五星卡幻胡帕異次元猛攻. 天天省運！
pokemon寶可夢gaole 五星卡- 卡、票優惠推薦- 娛樂 - 蝦皮購物
跳蚤豬 #Gaole超擬真5星卡、五星卡，傳說一二彈，四彈三彈，寶可夢體驗卡，夢幻超 ... 街機寶可夢加傲樂臺灣3彈4彈五星卡合體納克洛茲瑪日月神烈空坐蓋歐卡遊戲體驗卡.
Gaole 四星第三彈的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo
還有gaole 二彈、gaole 第三彈五星卡謎擬q、gaole 第五彈五星超夢、gaole 第二 ... 神奇寶貝寶可夢Pokémon Gaole 第三彈四星4星謎擬Q 胡帕耿鬼班基拉斯蒂安希卡匣卡片.
寶可夢Gaole 五星卡烈空的價格推薦- 2022年8月 - BigGo
Gaole第四彈烈空坐寶可夢gaole卡烈空坐五星卡5星卡第四彈5星gaole卡台灣機台專用! $1,380. 價格持平. Yahoo拍賣 Y558106769(187). 新北市. [現貨] 神奇寶貝寶可 ...
寶可夢Pokemon Gaole 正版第3彈4星卡全套拆售 - 蝦皮購物
台灣機台正版卡※注意事項卡片皆從台灣機台掉落，掉卡入套保存，出卡過程中或許會有些微損傷，基本上無損居多，若介意者請三思。 Gaole卡匣因有被盜印問題故售出一律無 ...
Gaole 卡基格爾德的價格推薦- 2022年8月| 比價比個夠BigGo
神奇寶貝gaole 鳳王冠軍P卡最新機台超夢烈空座阿爾宙斯胡帕基格爾德酋雷姆夢幻非tretta. $800. 價格持平. Yahoo拍賣 Pokemon fa(1027). P卡專區購買前請看商品描述神奇 ...
POKEMON Gaole五星的價格推薦第8 頁- 2022年8月 - BigGo
POKEMON gaole五星價格第8 頁推薦共1111筆商品。包含1110筆拍賣、1筆商城.「POKEMON gaole五星」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價，最低價格都在BigGo！
Gaole 烈空座的價格推薦- 2022年8月| 比價比個夠BigGo
神奇寶貝寶可夢Pokémon Gaole 第四彈五星5星卡烈空坐四顎針龍甲賀忍蛙鬃岩狼人 ... 神奇寶貝gaole 五星胡帕最新機台超夢烈空座阿爾宙斯胡帕基格爾德酋雷姆夢幻非tretta.