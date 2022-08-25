Pokémon Ga-Olé 傳說三彈準備要上市了！有那些讓人期待代的卡片呢？有超級進化的「超級烈空坐」、三種不同型態的傳說寶可夢「基格爾德」、四種型態（攻擊 / 防禦 / 速度 / 普通）的超能力屬性寶可夢「代歐奇希斯」、帝牙盧卡、帕路奇亞與伊布家族的葉伊布、冰伊布與仙子伊布等等，Lucky 卡有 Z 招式的「路卡利歐」與「皮卡丘」。依照目前三個月一彈的頻率來看，或許九月份大家就可以有機會來挑戰了！

超級進化的「超級烈空坐」

龍與飛行屬性的傳說寶可夢「烈空坐」超級進化後的模樣，專屬攻擊招式飛行屬性的「畫龍點睛」對於草、格鬥、蟲屬性的寶可夢十分有利。終於有一張飛行攻擊屬性的五星卡囉！

三種不同形態的傳說寶可夢「基格爾德」同時登場

「基格爾德」是由許多細胞聚集而成，會根據聚集的細胞多寡而改變姿態，完全體形態的「基格爾德」攻擊招式為「核心懲罰者」，對付龍屬性的寶可夢時，能帶給對手強大的傷害。

四種型態超能力屬性寶可夢「代歐奇希斯」

傳說三彈登場的超能力屬性 DNA 寶可夢「代歐奇希斯」，具備「攻擊」、「防禦」、「速度」與「普通」共四種型態，攻擊招式的超能力屬性「精神突進」在面對格鬥、毒屬性的寶可夢對手都十分有利喔！

傳說寶可夢「帝牙盧卡」與「帕路奇亞」

分別掌管「時間」的「帝牙盧卡」與掌管「空間」的「帕路奇亞」以五星卡的形態在 Pokemon GaOle 登場。兩者的 Z 招式為「究極巨龍震天地」對付龍屬性的寶可夢時能獲得絕佳的效果喔！

伊布家族「葉伊布」「冰伊布」「仙子伊布」新登場

於傳說三彈登場伊布的不同進化形態「葉伊布」、「冰伊布」、「仙子伊布」快來捕獲可愛又兼具實力的牠們吧！

超級幸運的 Lucky 卡

「路卡利歐」除了可以使用格鬥屬性的「真氣彈」攻擊招式外，還可以使用威力強大的 Z 招式「全力無雙激烈拳」。（與第一彈的 01-055TC 路卡利歐為同一角色，不同時使用）

「皮卡丘」的攻擊招式為電屬性的「電網」，對付水、飛行屬性的寶可夢十分有利喔！（與傳說一彈的 05-042TC 皮卡丘為同一角色，不同時使用）

傳說三彈有哪些五星卡？





基格爾德、超級烈空坐

代歐奇希斯（普通形態）、代歐奇希斯（攻擊形態）

代歐奇希斯（防禦形態）、代歐奇希斯（速度形態）

帝牙盧卡、帕路奇亞

鐵火輝夜、紙御劍（草攻擊屬性五星卡）

傳說三彈有哪些四星卡？

土台龜、烈焰猴

帝王拿波、葉伊布

冰伊布、仙子伊布

自爆磁怪、甜冷美后

爆焰龜獸、化石翼龍

大鋼蛇、暴鯉龍

龍捲雲（化身形態）、龍捲雲（靈獸形態）

雷電雲（化身形態）、雷電雲（靈獸形態）

土地雲（化身形態）、土地雲（靈獸形態）

基格爾德

傳說三彈有哪些三星卡？

土台龜、烈焰猴、帝王拿波、葉伊布

冰伊布、仙子伊布、魔牆人偶、蚊香蛙皇

大朝北鼻、水晶燈火靈、貓老大、自爆磁怪

甜冷美后、爆焰龜獸、化石翼龍、大鋼蛇

暴鯉龍、基格爾德

傳說三彈有哪些二星卡？

樹林龜、猛火猴、波皇子、魔牆人偶

蚊香君、大朝北鼻、燈火幽靈、貓老大

三合一磁怪、甜舞妮、大岩蛇

傳說三彈有哪一星卡？

草苗龜、小火焰猴、波加曼、魔尼尼

蚊香蝌蚪、朝北鼻、燈火靈、喵喵

小磁怪、甜竹竹

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