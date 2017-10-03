王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero 電競筆電磅礡登場

2017-10-03 23:57:38 哇哇
王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場

華碩ROG玩家共和國今日宣布推出三款兼具創新、高效與高穩定的電競終極神武，包括：今年八月底才在柏林消費電子展 IFA 2017 中初次登台亮相的「ROG Chimera」，同時也是全球首款配備超高 144Hz更新率 IPS 面板的電競筆電，還有分別針對第一人稱射擊（FPS）遊戲、多人線上戰鬥競技（MOBA）遊戲量身打造的「ROG Strix SCAR」與「ROG Strix Hero」；三款旗下全新代表作均完美結合 Intel® Core™ i7 處理器、NVIDIA® GeForce® GTX10 系列顯示卡蘊藏的強大性能，以及 ROG 成軍十多年來所累積的卓越設計與研發實力，不僅可充分滿足各類玩家嚴苛需求，為其帶來無可挑剔的解決方案，亦能讓各路驍勇善戰的頂尖好手更無所顧忌地縱橫沙場，坐享精彩絕倫的電競娛樂體驗！


ROG Chimera
ROG Chimera 猛獸出閘 ‧ 勢不可擋---預計10月底震撼上市！
王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場

17.3 吋的 ROG Chimera 正如其名，擁有神話中猛獸般令人不寒而慄的剽悍效能，同時更是全球首款具備原生 144Hz 畫面更新率的電競筆電，其採用 Full HD(1920 X 1080) IPS 顯示螢幕，搭配 7ms 灰階至灰階反應時間(GTG)與 NVIDIA® G-SYNC™ 顯示技術，可避免影像撕裂、減少輸入延遲所造成的遊戲卡頓，呈現令人嘆為觀止的視覺感官，再加上可超頻至 4.3GHz 的 Intel® Core™ i7-7820HK 不鎖頻處理器、超頻後時脈上看 1974MHz 的 NVIDIA® GeForce® GTX 1080 顯示卡，以及 8GB GDDR5 繪圖記憶體(VRAM)和 32GB DDR4 超頻記憶體(DRAM)，可全力助攻玩家發揮極限潛能，在失之毫釐，差之千里的激烈征戰中，常立不敗之地！

王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場

ROG Chimera 採用革命性的 Anti-Dust Cooling (ADC)防塵散熱系統，可藉由兩組專用散熱通道將有害的灰塵或微粒排出，避免其累積於散熱風扇，提高系統穩定度及使用壽命；而厚度僅 0.01mm 的散熱鰭片與 12V 雙風扇，不僅可增加 16% 總體散熱表面積、降低 7% 空氣阻力，亦可較一般 5V 風扇提升 20% 轉速、42.5% 通風效果；再搭配獨家雙銅散熱設計，還能分別冷卻 CPU 與 GPU，使晶片組、電源組件溫度有效控制於 80°C 以下，玩家就算是長時間執行高負載遊戲，也完全不是問題。

全新 ROG Chimera 另內建 ESS® Sabre 耳機數位音訊轉換器(DAC)與擴大器，可提供驚人的 384Hz/32 位元音效輸出與 8 倍 CD 音質，即使戴上耳機，也能享有渾厚低音與細緻的遊戲音效；此外，還兼蓄筆記型電腦與遊戲主機的各自優點，使用者只要透過內建的 Xbox Wireless 功能，不必額外加裝 USB 轉接器，即可支援多達 8 組 Xbox One 控制器，且在遊戲主機與電腦之間切換時，也無需更換控制器就能直覺操作，更方便好上手！

※ 瞭解更多詳細產品規格，請參考：
https://www.asus.com/tw/Laptops/ROG-Chimera-G703/


ROG Strix SCAR
ROG Strix SCAR  天生無懼 ‧ 絕對精準

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精英狙擊手不容錯過的 ROG Strix SCAR，名稱及設計均源自特種部隊於戰場使用的突擊步槍，其金屬灰率性機身搭配宛如 KEVLAR®防彈纖維般的冷酷格紋，不僅俐落有型，更完美體現頂尖槍手所擁有的冷靜自持和專注態度；除了出色搶眼的酷炫外觀，ROG Strix SCAR 內裝、效能亦無可挑剔，最高搭載第七代 Intel® Core™ i7-7700HQ 四核心處理器、NVIDIA® GeForce® GTX1070 顯示卡，再加上 16GB DDR4 2400MHz 記憶體，以及 256GB M.2 NVMe® PCIe® 3.0 x4 固態硬碟(SSD)與 2TB 一般硬碟(HDD)，玩家無時無刻都能保持最佳狀態，勁勢出擊！

王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場
王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場

針對第一人稱射擊類型(FPS)遊戲進行嚴密調校的 ROG Strix SCAR，採用 15 吋 / 17 吋 120Hz 更新率、5ms 反應時間的廣視角顯示螢幕，可降低動態模糊，呈現令人屏息的視覺效果；底座兩側還內建由智慧擴大器驅動的揚聲器，能傳遞清晰宏亮的高保真音質，以及「聲」歷其境的立體聲環繞音效，玩家將不再錯過遊戲中的任何風吹草動；此外，為成就更無與倫比的娛樂體驗，ROG Strix SCAR 配備全尺寸背光鍵盤，並特別設置四區獨家 Aura RGB 全彩燈光區域，玩家可依喜好自訂背光顏色，營造繽紛絢麗的遊戲氛圍；而符合人體工學的 0.25mm 下凹鍵帽，則能貼合手指輪廓與弧度，使用更舒適自在，再搭配四組快捷鍵、醒目標記的 WASD 鍵與多鍵指令不相衝(NKRO)功能，還可提供卓越戰略優勢與酣暢淋漓的殺敵快感，令玩家於排行榜上常駐前茅！未來 ROG Strix SCAR 另規劃推出 144Hz、7ms 的進階機種，敬請玩家拭目以待！建議售價：NT$ 59,900 起，隨貨再附贈 ROG 電競滑鼠、電競後背包。

王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場
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王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場

※ 瞭解更多詳細產品規格，請參考：
https://www.asus.com/tw/Laptops/ROG-Strix-SCAR-Edition/


ROG Strix Hero
ROG Strix Hero  天生無懼 ‧ 打野英雄

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為多人線上戰鬥競技(MOBA)遊戲而生的 ROG Strix Hero，其剛柔並濟的機身線條搭配經典馬雅圖騰、沉穩簡約的深藍配色，以及大膽前衛的工藝設計，處處彰顯永不妥協追求挑戰與勝利的玩家精神；不僅如此，它還集結玩家所需的強大性能，最高搭載 Intel® Core™ i7 處理器、8GB DDR4 2400MHz 記憶體、NVIDIA® GeForce® GTX1060 顯示卡，另配備 256GB 的 M.2 NVMe® PCIe® 3.0 x4 固態硬碟與1TB Seagate® FireCuda™ 混合硬碟，可提供極致順暢的運算表現與無懈可擊的遊戲特效，再加上 100% sRGB 廣色域、120Hz 更新率的IPS顯示螢幕，還可大幅提升對比、減少延遲和畫面色偏，玩家於任何角度皆能徹底感受栩栩如生的視覺饗宴，讓敵蹤無所遁形、輕鬆制霸！

王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場
王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場

ROG Strix Hero 採用全新鍵盤配置，其精準模擬桌上型電腦的使用設計，具備 1.8mm 鍵程、0.25mm 鍵帽弧度，可增加觸覺反饋，讓玩家更專注於每次操作，不斷旗開得勝，同時還能承受高達 2,000 萬次按鍵敲擊，更經久耐用；而特別標記的 QWER 鍵搭配多鍵指令不相衝功能，則可避開鍵位衝突、提供敏捷鍵擊，玩家就算是一次按下多顆按鍵，也能正確記錄多重鍵擊指令，觸發最多攻擊與技能，無論在大小征戰中都將占盡上風，化身遊戲世界的新主宰；此外，ROG Strix Hero 鍵盤同樣配備四區可自訂的獨家 Aura RGB 背光區域，當玩家在一面捉對廝殺之際，也能盡情揮灑創意、展現個人獨樹一幟的電競主張，是其攻城掠地時的不二首選！建議售價：NT$ 46,900起，隨貨再附贈 ROG 電競滑鼠、電競後背包。

王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場

※ 瞭解更多詳細產品規格，請參考：
https://www.asus.com/tw/Laptops/ROG-Strix-Hero-Edition/

王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero電競筆電磅礡登場

ROG ZEPHYRUS 是我很中意的型號，特殊的鍵盤設計讓我非常有興趣啊！在現場也有展出^^。

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【同場加映】全新ROG Strix GL503 / GL703經典版 今同步開賣！

除了 SCAR、Hero 版本，ROG Strix 系列電競筆電還有兩款全新經典版，包括：15.6 吋的 ROG Strix GL503，以及 17.3 吋 ROG Strix GL703，其 2.3kg、2.3cm 的輕薄機身搭載最新 Intel® Core™ i7 處理器，以及 NVIDIA® GeForce® GTX10 系列顯示卡，並可支援最高 32GB 的高速 DDR4 2400MHz 記憶體，玩家隨時隨地都能展開熱血沸騰的頂尖對決；再搭配內建 Aura RGB 燈效的背光鍵盤、顯著的WASD 鍵與多鍵指令不相衝等貼心設計，是所有重視美感、渴望效能玩家們的必備重裝！建議售價：NT$ 45,900起，隨貨再附贈 ROG 電競滑鼠、電競後背包。

※ 瞭解更多詳細產品規格，請參考：
https://www.asus.com/tw/Laptops/ROG-Strix-GL503/
https://www.asus.com/tw/Laptops/ROG-Strix-GL703/

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