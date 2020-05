免費空間的使用實在是很方便,Mega 空間的使用近來代受歡迎,在論壇上已經可以看到許多人提供 Mega 空間的下載資源,雖然網頁工具就提供了很不錯的上傳介面,不過透過軟體更加的方便,更適合批次上傳,MegaUploader 就是專用工具的一款,支援上傳錯誤時重新上傳、設定多重帳號、個人金鑰的使用,以及 ELC 加密連結容器的應用,若是常常上傳檔案分享的朋友們!可別錯過這工具唷!

http://megauploaderapp.blogspot.tw/

有專用上傳工具當然也有專用的下載工具,MegaDownloader 除了下載一般的 Mega 空間檔案,也能夠解密 ELC 的加密連結,也是不可多得的好工具。而我平常都使用 FreeRapid Downloader 來下載 Mega 空間居多,因為 ELC 的使用還不常見,但是還是要先把工具準備好^^。

Recently, MEGA made some changes and new links appear with a new format.

Instead of:https://mega.nz/#!FILE_ID!FILE_KEY

new links have the format:https://mega.nz/file/FILE_ID#FILE_KEY

http://megadownloaderapp.blogspot.tw/

安裝版本:

MegaDownloader v1.8.exe(GOOGLE下載)

MegaDownloader v1.8.exe(1DRV下載)

MegaDownloader v1.8.exe(MEDIAFIRE下載)

MegaDownloader v1.8.exe(RAPIDGATOR下載)

MegaDownloader v1.8.exe(MEGA下載)

檔案大小:3.10 MB

免安裝版:

MegaDownloader 1.8.7z(GOOGLE下載)

MegaDownloader 1.8.7z(1DRV下載)

MegaDownloader 1.8.7z(MEDIAFIRE下載)

MegaDownloader 1.8.7z(RAPIDGATOR下載)

MegaDownloader 1.8.7z(MEGA下載)

檔案大小:1.63 MB