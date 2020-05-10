超商領取口罩就是比別人快的方法，免按超商機器就搞定！

超商透過 ibon 預約口罩真的很方便，我自己實際操作也覺得快速又方便，付款後就等候通知去領口罩就好了！預約口罩超商取貨，這時候難免不得不觸控機器，心中也會擔心病菌～其實只要事先用手機輸入身分證末 4 碼 + 取貨序號，就可以直接秀條碼讓店員刷，刷完之後就可以立即取貨，且四大超商目前都已經可以用此方法領取口罩，大家趕快學起來，省時衛生又不用排隊超輕鬆。

7-11 領口罩

超商領口罩

7-11 直接將取貨專區與自家 ibon 的 LINE 機器人串聯在一起，只要加入好友，按下左下方的「領口罩這邊請」，再輸入取貨資料後，就可以呈現取貨條碼給店員刷囉。

7-11 ibon 便利生活站 LINE 官方帳號：https://line.me/R/ti/p/%40gpk2354t

全家領口罩

超商領口罩

全家的話則是要下載「全家便利商店 FamilyMart」App，開啟之後按下頁面中的「口罩領取」專區，並且輸入取貨資料就可以啦。

全家便利商店 FamilyMart（App Store 下載）
全家便利商店 FamilyMart（Google Play 下載）

萊爾富、OK 領口罩

萊爾富也開放官方 LINE 帳號 Hi-Life 領取口罩啦，OK 便利超商則可以透過自家 App 同樣可以免列印小白單領取口罩。

萊爾富官方 LINE 帳號：https://line.me/R/ti/p/%40hi-life

OK 超商 APP（App Store 下載）
OK 超商 APP（Google Play 下載）

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訪客留言

超商領取口罩就是比別人快的方法，免按超商機器就搞定！ 參考資料

「口罩實名制2.0」將新增全聯等取貨通路超商可用手機掃條碼取貨
第4輪預購起的最大變化，是取貨點新增全聯與美廉社，而取貨方式基本為三 ... 而原本「口罩實名制2.0」超商取貨的步驟，是憑簡訊收到的取貨序號，前往選擇超商 ... 可獲得專屬條碼臨櫃領口罩，基本上便是把ibon操作的步驟改為手機完成。 ... App加入口罩領取專區，能利用專屬App產生出用個人的手機條碼領取口罩。
關鍵時刻 20190617 小鼻小眼對嗆不會是最後一次 韓蘇直球對決 毀柯滅韓啟動! - 楓林網 Maplestage
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台灣的行動支付玩具們 你玩過了嗎? – 要改的地方太多了，那就改天吧 - Hello World!
然後有一些代收項目，例如 7-11 超商取貨付款、繳帳單、儲值OOXX 卡，常常也是無法用行動支付的，使用前請詳閱公開說明書。 有的是只能在商家消費付錢，沒辦法「付錢給朋友」(兩個自然人互相用 App 打錢給對方 ...
[新聞] 口罩實名制3.0 擬22日起可持健保卡超商預 - 看板 nCoV2019 - 批踢踢實業坊
完整標題： 口罩實名制3.0 擬22日起可持健保卡超商預訂 發稿單位：中央社 發稿時間：2020/04/12 11:06 撰 稿 者：顧荃
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170 F → haopig: 要他們嘗試用健保快易通或去超商按機器好 180.177.9.98 04/12 13:05 171 F → haopig : 像會要他們的命 180.177.9.98 04/12 13:05 172 F → simata : 快開放國人捐口罩紿歐美！
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