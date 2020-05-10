在超商透過 ibon 預約口罩真的很方便，我自己實際操作也覺得快速又方便，付款後就等候通知去領口罩就好了！預約口罩超商取貨，這時候難免不得不觸控機器，心中也會擔心病菌～其實只要事先用手機輸入身分證末 4 碼 + 取貨序號，就可以直接秀條碼讓店員刷，刷完之後就可以立即取貨，且四大超商目前都已經可以用此方法領取口罩，大家趕快學起來，省時衛生又不用排隊超輕鬆。

7-11 領口罩

7-11 直接將取貨專區與自家 ibon 的 LINE 機器人串聯在一起，只要加入好友，按下左下方的「領口罩這邊請」，再輸入取貨資料後，就可以呈現取貨條碼給店員刷囉。

7-11 ibon 便利生活站 LINE 官方帳號：https://line.me/R/ti/p/%40gpk2354t

全家領口罩

全家的話則是要下載「全家便利商店 FamilyMart」App，開啟之後按下頁面中的「口罩領取」專區，並且輸入取貨資料就可以啦。

全家便利商店 FamilyMart（App Store 下載）

全家便利商店 FamilyMart（Google Play 下載）

萊爾富、OK 領口罩

萊爾富也開放官方 LINE 帳號 Hi-Life 領取口罩啦，OK 便利超商則可以透過自家 App 同樣可以免列印小白單領取口罩。

萊爾富官方 LINE 帳號：https://line.me/R/ti/p/%40hi-life

OK 超商 APP（App Store 下載）

OK 超商 APP（Google Play 下載）