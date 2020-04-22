藥局排口罩，一大早就大排長龍？今天看完這篇文章，從此以後不用再排隊了，趕快傳給爸媽看。口罩 3.0 正式上路，只要拿著健保卡到全台灣 4 大超商就可以預購口罩，包含：7-11、全家、OK、萊爾富，小編實際操作竟然 1 分鐘內就完成，趕快跟小編一起來看看實際操作流程吧~



步驟一：進超商，找機器

這裡小編就用 7-11 做為示範，找到 ibon 之後按下首頁上的「防疫大作戰 口罩取貨專區」。( 每家超商系統會有些許差異 )

每家超商對應的操作機器如下：

7-11：ibon

全家：FamiPort

萊爾富：Life-ET

OK：OK‧GO

步驟二：插入健保卡預購口罩

接著選擇「預購」，旁邊大家有看到一個取貨按鈕，之後領口罩也是點進來這裡領。

接著將健保卡插入螢幕右下方的卡槽中。

步驟三：輸入手機號碼

接著輸入手機號碼，按下確認鍵。

步驟四：選擇取貨門市

ibon 的取貨門市這邊，其實沒有門市可以選擇，基本上就是在你插卡的這間門市取貨，所以直接按下選擇就對了 XD

步驟五：繳費

這樣就完成預購囉，接下來把機器印出來的單據拿到櫃台繳費就 OK 囉，整個過程相當流暢，不到 1 分鐘就完成繳費。

到櫃檯付款完畢後，這張消費者留存繳費單據建議可以留下來，或將上面的預購序號拍下來。之後領口罩帶著健保卡 + 報上身分證後四碼就可以領取囉 ~ 若要幫忙家人領口罩，收集好健保卡到超商就可以快速預購啦！我個人覺得對於家中沒有讀卡機的朋友、長輩來說，這樣的流程真的是簡單到炸，趕快傳給爸媽看，不用再辛苦到藥局排隊啦！

重要時程提醒：

第06期口罩預購各階段開放時程

開放預購 4/22 08:00-4/24 20:00

繳款作業 4/22 08:00-4/24 20:00

領取口罩 4/30-5/13

https://emask.taiwan.gov.tw/msk/index.jsp