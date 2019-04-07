你是否常常有下載免費空間檔案時，按個半天檔案沒下載到，卻是跳出不少廣告頁面嗎？今天來跟大家分享一個好東西「AutoGenerateLink」免費高級鏈結產生器，當你輸入免費空間下載鏈結後，AutoGenerateLink 會透過他們自己的高級帳號產生鏈結讓我們下載檔案，讓我們不需要等待讀秒、免看廣告、無數量限制，就可以輕鬆下載檔案！你也可以參考：JDownloader 2.0 跨平台的免費空間下載工具，Google Drive 檔案下載
△ 點擊 3 次 Download 後，看似可以下載，但卻是一個叫做 Stream All 的檔案，而不是我們要下載的檔案，這時就可以使用 AutoGenerateLink，來替我們產生高級鏈結。
△ 進入 AutoGenerateLink 首頁後，就可以看到輸入欄位中有許多支援的免空、影音網站等，總共支援超過 40 個網站，以下幫大家列出來方便閱讀：
- Mega.co.nz
- Tusfiles
- Kbagi.com
- Zippyshare
- Academia.edu
- Upfile.mobi
- 4Sync
- Solidfiles
- Soundcloud
- Indishare
- Google Play
- Dropbox
- Datafilehost
- Mirrorcreator
- Slideshare
- 2Shared
- YouTube
- Facebook Video
- Instagram Video
- Vimeo
- Uppit
- Gett
- qfs.mobi
- Elsfile
- Zxcfiles
- Sendspace
- Sharemods
- Mp4upload
- Userscloud
- Usersfiles
- Clicknupload
- Sendit.cloud
- Diskokosmiko
- Shortlink (adf.ly, sh.st, adfoc.us, linkshrink, link.safelinkconverter.com, safelinkreview.com, p.pw, goo.gl, bitly, mir.cr, etc)
△ 拿剛剛上方的 zippyshare 做實驗，把下載鏈結貼上並按下 Generate，下方就會產生一組高級鏈結，點擊就可以直接下載到電腦啦！完全繞過廣告，真的一件下載啦！
△ 點擊上面的高級鏈結後，就直接下載到電腦啦！
△ 大家最需要的 YouTube 影音下載，將影片網址貼上來 AutoGenerateLink 後，會產生影片、音樂檔案的下載鏈結，也就是說 AutoGenerateLink 可以當作 YouTube 下載器使用啦！
△ 點擊其中一個音訊格式檔案，會新開啟一個一個分頁，點擊右方的三個點來下載到電腦就ＯＫ啦！
△ 雖然 AutoGenerateLink 支援清單中有支援 Mega，但實測超過 1.1GB 的檔案是無法下載的，所以要下載 Mega 的話，還是只能以 1.1GB 以下的檔案為主啦...AutoGenerateLink 是免費服務，常常發生服務不穩定的情況，如果你不幸遇到的話，可能等待一段時間再重試看看囉！支援的服務太多，沒辦法一一測試，大家就自己連過去嘗試看看啦！
AutoGenerateLink：http://www.autogeneratelink.info/