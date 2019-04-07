你是否常常有下載免費空間檔案時，按個半天檔案沒下載到，卻是跳出不少廣告頁面嗎？今天來跟大家分享一個好東西「AutoGenerateLink」免費高級鏈結產生器，當你輸入免費空間下載鏈結後，AutoGenerateLink 會透過他們自己的高級帳號產生鏈結讓我們下載檔案，讓我們不需要等待讀秒、免看廣告、無數量限制，就可以輕鬆下載檔案！你也可以參考：JDownloader 2.0 跨平台的免費空間下載工具，Google Drive 檔案下載

△ 首先拿 zippyshare 這個免費空間來做示範，一般來說在這個免費空間按下 Download，通常按好幾次都是廣告，對於想要下載檔案的使用者來說，真的有點不方便啊～

△ 點擊 3 次 Download 後，看似可以下載，但卻是一個叫做 Stream All 的檔案，而不是我們要下載的檔案，這時就可以使用 AutoGenerateLink，來替我們產生高級鏈結。

△ 進入 AutoGenerateLink 首頁後，就可以看到輸入欄位中有許多支援的免空、影音網站等，總共支援超過 40 個網站，以下幫大家列出來方便閱讀：

Mega.co.nz

Tusfiles

Kbagi.com

Zippyshare

Academia.edu

Upfile.mobi

4Sync

Solidfiles

Soundcloud

Indishare

Google Play

Dropbox

Datafilehost

Mirrorcreator

Slideshare

2Shared

YouTube

Facebook Video

Instagram Video

Vimeo

Uppit

Gett

qfs.mobi

Elsfile

Zxcfiles

Sendspace

Sharemods

Mp4upload

Userscloud

Usersfiles

Clicknupload

Sendit.cloud

Diskokosmiko

Shortlink (adf.ly, sh.st, adfoc.us, linkshrink, link.safelinkconverter.com, safelinkreview.com, p.pw, goo.gl, bitly, mir.cr, etc)

△ 拿剛剛上方的 zippyshare 做實驗，把下載鏈結貼上並按下 Generate，下方就會產生一組高級鏈結，點擊就可以直接下載到電腦啦！完全繞過廣告，真的一件下載啦！

△ 點擊上面的高級鏈結後，就直接下載到電腦啦！

△ 大家最需要的 YouTube 影音下載，將影片網址貼上來 AutoGenerateLink 後，會產生影片、音樂檔案的下載鏈結，也就是說 AutoGenerateLink 可以當作 YouTube 下載器使用啦！

△ 點擊其中一個音訊格式檔案，會新開啟一個一個分頁，點擊右方的三個點來下載到電腦就ＯＫ啦！

△ 雖然 AutoGenerateLink 支援清單中有支援 Mega，但實測超過 1.1GB 的檔案是無法下載的，所以要下載 Mega 的話，還是只能以 1.1GB 以下的檔案為主啦...AutoGenerateLink 是免費服務，常常發生服務不穩定的情況，如果你不幸遇到的話，可能等待一段時間再重試看看囉！支援的服務太多，沒辦法一一測試，大家就自己連過去嘗試看看啦！

AutoGenerateLink：http://www.autogeneratelink.info/