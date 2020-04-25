想編輯圖片，擔心安裝圖片編輯工具電腦跑不動？今天小編要來跟大家分享一款號稱線上版 Photoshop 的圖片編輯工具 Piconion，只要開啟瀏覽器就可以進行圖片編輯，因此不管是 Windows、macOS 通通都能夠使用，輕鬆對圖片進行，甚至擁有進階圖片編輯工具才有得「圖層功能」，有需要的朋友趕快把這個線上工具收下吧！ 你也可以參考：PhotoScape X 比 PhotoScape 更強大！實用圖片編修工具，用過就變心！

進入 Piconion 首頁後，共有三種開啟圖片的方式，直接從電腦上傳、從 Google 雲端硬碟開啟、建立新文件。

進入編輯介面之後，最左邊與 Photoshop 一樣是工具列，功能有：移動變形、選取工具、套索工具、魔術棒工具、文字工具、筆型工具、筆刷工具、鉛筆工具、油漆桶工具、漸層工具、指尖工具、模糊工具、銳利化工具、加亮工具、滴管工具等。

上方最主要可以為圖片加入濾鏡、新增圖層。

若要調整圖片亮度、對比，Piconion 也支援較進階的功能「曲線工具」，透過拖曳曲線，來平衡圖片亮度與對比。

介面的最右方則是圖層列表，與 Photoshop 一樣，可分別對不同的圖層進行編輯，這是比較進階的圖片編輯軟體才會有的功能，有圖層概念的朋友，應該會覺得相當熟悉。

此外，Piconion 也內建豐富的圖片素材，新增後就可直接對其進行編輯。

完成圖片所有編輯工作之後，可以在上方檔案位置，找到「下載檔案到本機」。

下載完成之後，可以輸出的格式有 PPF、PNG、JPEG 及 WEBP，還能夠選擇圖片品質，就不需要再另外進行壓縮。調整完後按下下方的確定就可以啦！下面連結直接點過去就可以用囉，大家趕快收下吧～

Piconion：https://piconion.com/editor/