Simple Run Blocker

爸爸媽媽不想讓小朋友開啟電腦中某個 App 時有什麼軟體可以協助？今天小編要跟大家分享的是這款 Simple Run Blocker，透過這款 App，可以預先設定好哪些程式不能開啟，像是遊戲、瀏覽器等... Simple Run Blocker 支援繁體中文，因此使用起來相當簡單，有需要的朋友盡快收下來吧！你也可以參考：OurPact 家長保護控制軟體，主動防止小朋友網絡成癮（iOS、Android）

Simple Run Blocker

打開 Simple Run Blocker 後，可以看到介面非常簡單，操作也很容易，基本上就是把你想要控管的 App 家到清單中就可以了。

限制電腦使用程式

若你覺得一個一個新增太累的話，也可以選擇「阻止所有僅以下列表除外」這個模式，也就是反過來處理，只有清單中的程式可以開啟，其他通通不行，這通常用在要限制的 App 較多，或是你要禁止的 App 目前還沒被下載在電腦中時。

RunBlock

確認好之後按下上方的 + 號新增 App 到清單中。

RunBlock

Simple Run Blocker 只能限制 .exe 格式，資料夾、圖片等沒辦法禁止。新增到清單裡面之後，記得點一下左上角的勾勾圖示，清單中的 App 才會開始作用。

禁用電腦App

接著，如果被禁用的 App 被點開之後，就會出現「這個作業已經被取消，因為這個電腦受到限制。請聯絡您的系統管理員」，透過 Simple Run Blocker 就可以更有效的管理電腦使用囉，下面有載點，可以先收下來以備不時之需。

https://www.sordum.org/8486/simple-run-blocker-v1-5/

免安裝版：
Simple Run Blocker 1.5.7z（GOOGLE下載）
Simple Run Blocker 1.5.7z（1DRV下載）
Simple Run Blocker 1.5.7z（MEDIAFIRE下載）
Simple Run Blocker 1.5.7z（RAPIDGATOR下載）
Simple Run Blocker 1.5.7z（MEGA下載）
檔案大小：344 KB

Simple Run Blocker 禁用電腦特定 App，避免小朋友開到不該開的軟體 相關文章

訪客留言

Simple Run Blocker 禁用電腦特定 App，避免小朋友開到不該開的軟體 參考資料

【重灌狂人】 - Simple Run Blocker 封鎖軟體應用程式、隱藏硬碟，讓 ...
Simple Run Blocker 封鎖軟體/應用程式、隱藏硬碟，讓小朋友不能亂玩！ 如果你不希望小朋友或其他人任意開你的電腦就玩起來，希望能封鎖特定應用程式，禁止&nbsp;...
Simple Run Blocker - Sordum
You can control this by editing the RunBlock.ini file: CopyToProgramFiles=1 (Default. as described above) CopyToProgramFiles=0 (Disables the shortcut creation feature) If you choose second or third features, the Simple Run Blocker folder and the ...
Simple Run Blocker 一鍵鎖定你不想讓其他人或小孩使用的 ...
2 天前 - 電腦跟家中小孩或其他人共用時，多少都有一些應用程式、軟體，不想讓他們使用，尤其是小孩，而這款免費小工具Simple Run Blocker 就非常 ... 操作介面非常簡單，直接把你要封鎖禁用的.exe 軟體、應用程式拖拉近視窗列表中即可。
防毒軟體、防火牆、病毒檢測 – 第 3 頁 – 重灌狂人
[限時免費] 藝術感 UP！UP！的「CamDE」雙重曝光拍照修圖程式（iPhone, iPad） 「Woodturning」有夠療癒的滾動雕刻遊戲，玩到手痠也不罷休！（iPhone, Android） Simple Run Blocker v1.5 鎖住軟體、硬碟，不讓小朋友亂開亂玩
軟硬活用術‧ Simple Run Blocker 封鎖軟體隱藏硬碟| 中國報China Press
小孩子總愛亂玩電腦，如果你不能禁止小孩子玩你的電腦，也不希望小孩子隨意打開你的電腦程式，那可以試試Simple Run Blocker，封鎖特定應用程式，禁止其他人在&nbsp;...
網站最新文章: 如何禁止 iPhone, iPad 自動備份，避免私密照被上傳到 iCloud （共4篇）
如果你不希望小朋友或其他人任意開你的電腦就玩起來，希望能封鎖特定應用程式，禁止大家在未經允許的情況下開軟體來用，該怎麼做呢？ 其實類似的管制方法有很多種，Simple Run Blocker 算是一個相對簡單的小工具。
Cb &amp; Vc 經典大討論_JonnyLai-CSDN博客
我在網上見到一些Delphi程式師認為C++Builder與VC比較接近，這是個誤解。事實上，Delphi和C++Builder除了使用的語言不同，其餘幾乎都相同。為了避免話題轉移到C++語言與Object Pascal語言(即Delphi所用的語言)的比較，下文主要對比分析Visual C++與C+
Runblock - a new and unusual sport
Sports &gt; List &gt; New &gt; Runblock Runblock The new sport of Runblock is an active, fun sport created by John Yi from Pleasanton, California in October 2013. Runblock is a sport in which people try to run from one side of the court to the ...
NCCU-PyData-Courses-2013Springptt_articles.json at master · c3h3NCCU-PyData-Courses-2013Spring · Git
本次是 「程式交易經驗分享系列」的第四場分享 講題為「程式交易經驗分享系列(4) 下單機設定及系統回顧」 由 Phillip Z 來為我們分享 本次的演講大綱大致如下： 1.下單大師萬用API設定Live Demo 2.程式交易開發流程及架構 3.個人程式交易歷程 ...
RunBlock--Windows阻止别人运行软件 - 『精品软件区』 - 吾爱破解 - LCG - LSG |安卓破解|病毒分析|破解软件|www.52pojie.cn
本帖最后由 劣酒先生 于 2017-6-13 10:37 编辑 日常有时候,朋友会借用你的电脑,但是因为个人隐私比较看重,所以会担心朋友会看自己的隐私,RunBlock这款软件能够限制别人无法使用的你的软件,或者隐藏磁盘