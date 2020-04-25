爸爸媽媽不想讓小朋友開啟電腦中某個 App 時有什麼軟體可以協助？今天小編要跟大家分享的是這款 Simple Run Blocker，透過這款 App，可以預先設定好哪些程式不能開啟，像是遊戲、瀏覽器等... Simple Run Blocker 支援繁體中文，因此使用起來相當簡單，有需要的朋友盡快收下來吧！你也可以參考：OurPact 家長保護控制軟體，主動防止小朋友網絡成癮（iOS、Android）

打開 Simple Run Blocker 後，可以看到介面非常簡單，操作也很容易，基本上就是把你想要控管的 App 家到清單中就可以了。

若你覺得一個一個新增太累的話，也可以選擇「阻止所有僅以下列表除外」這個模式，也就是反過來處理，只有清單中的程式可以開啟，其他通通不行，這通常用在要限制的 App 較多，或是你要禁止的 App 目前還沒被下載在電腦中時。

確認好之後按下上方的 + 號新增 App 到清單中。

Simple Run Blocker 只能限制 .exe 格式，資料夾、圖片等沒辦法禁止。新增到清單裡面之後，記得點一下左上角的勾勾圖示，清單中的 App 才會開始作用。

接著，如果被禁用的 App 被點開之後，就會出現「這個作業已經被取消，因為這個電腦受到限制。請聯絡您的系統管理員」，透過 Simple Run Blocker 就可以更有效的管理電腦使用囉，下面有載點，可以先收下來以備不時之需。

https://www.sordum.org/8486/simple-run-blocker-v1-5/

免安裝版：

Simple Run Blocker 1.5.7z（GOOGLE下載）

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