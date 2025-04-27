免費又強大！NxFilter 網路管理工具快速上手
http://127.0.0.1/admin簡易來說，使用 NxFilter 的基本原理就是把家中所有裝置的 DNS 指向安裝了 NxFilter 的電腦（或伺服器），這樣所有上網請求就會經過它來過濾，這樣就可以管理到家裡所有上網的設備，甚至可以把分享器的 DNS 指到 NxFilter 這台電腦，這樣所有區域網路的網路都受到保護。管理介面：直覺操作與多樣功能NxFilter 提供功能豐富的 Web 管理介面，讓使用者能夠輕鬆設定與監控網路流量：
- 白名單與黑名單管理：可依據網域或關鍵字建立過濾規則，並支援臨時規則設定。
- 用戶與群組管理：支援 Active Directory (AD) 與 LDAP 整合，實現單一登入與群組政策設定。
- 報表與統計：提供詳細的網路使用報告與統計圖表，協助管理者了解網路使用情況。
- 系統設定：支援 Syslog 與 NetFlow 日誌匯出，方便整合至其他監控系統。
客製化與高可用性架構NxFilter 支援高度客製化與高可用性架構設計：
- 客製化代理程式：可自訂 Windows 客戶端安裝程式的名稱、圖示與預設設定，符合企業品牌需求。
- 叢集架構：支援最多 4 個從節點的叢集配置，實現負載平衡與故障轉移。
為何選擇 NxFilter？
- 高效能與低延遲：作為 DNS 層級的過濾系統，對網路速度影響極小。
- 靈活的過濾規則：可依據時間、用戶、群組或設備設定不同的過濾策略。
- 強大的整合能力：支援 AD/LDAP 整合，方便與現有的用戶管理系統協同工作。
- 豐富的報表功能：提供詳細的網路使用報告，協助管理者進行網路行為分析。
家用情境應用範例家長控管孩子上網內容你可能擔心小孩在寫作業時會不小心點進奇怪的網站，或在深夜偷滑手機看不當內容。透過 NxFilter，你可以設定晚上十點後自動封鎖 YouTube、社群網站或遊戲網站，也能建立「兒童模式」，只開放特定網站，讓孩子在安全的網路環境下使用電腦或手機。限制網路使用時間想讓小孩不再沉迷於網路遊戲？NxFilter 可讓你設定每天只能上網幾小時，或是週一到週五限制時間、假日再開放多一點，簡單又有效。幫長輩過濾詐騙網站家中長輩常常因為一個看起來「像真的」銀行網站而差點受騙嗎？NxFilter 可以主動封鎖已知的釣魚或詐騙網站，幫家人擋下這些風險，減少誤觸機會。多設備集中管理不論是手機、平板還是電腦，只要連上家裡的 Wi-Fi，就會自動經過 NxFilter 過濾。你不需要每一台裝置都設定一次，省事又安心。無論您是中小型企業的 IT 管理員，還是學校的網路管理人員，NxFilter 都能提供一個高效、靈活且易於管理的網路過濾解決方案。安裝配置 NxFilter 來提升網路環境的安全性與管理效率拔吧！https://nxfilter.org/p4/安裝版：
NxFilter 4.7.1.8.exe（NXFILTER下載）
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