免費又強大！NxFilter 網路管理工具快速上手

免費又強大！NxFilter 網路管理工具快速上手

在現今的數位時代，企業與教育機構對於網路安全與內容過濾的需求日益增加，當然居家網路安全也是重要的。​NxFilter 是一款免費且高效的 DNS 過濾軟體，專為監控與過濾網路流量而設計，特別適用於中小型企業、學校及家庭網路。​本文將介紹 NxFilter 的安裝方式、管理介面功能、客製化設定以及高可用性架構，協助您快速上手並提升網路環境的安全性。​

軟體安裝檔案文末，安裝完成之後是透過網頁來管理，之後再使用瀏覽器開啟
http://127.0.0.1/admin

簡易來說，使用 NxFilter 的基本原理就是把家中所有裝置的 DNS 指向安裝了 NxFilter 的電腦（或伺服器），這樣所有上網請求就會經過它來過濾，這樣就可以管理到家裡所有上網的設備，甚至可以把分享器的 DNS 指到 NxFilter 這台電腦，這樣所有區域網路的網路都受到保護。

管理介面：直覺操作與多樣功能

NxFilter 提供功能豐富的 Web 管理介面，讓使用者能夠輕鬆設定與監控網路流量：​

  • 白名單與黑名單管理：​可依據網域或關鍵字建立過濾規則，並支援臨時規則設定。 ​
  • 用戶與群組管理：​支援 Active Directory (AD) 與 LDAP 整合，實現單一登入與群組政策設定。​
  • 報表與統計：​提供詳細的網路使用報告與統計圖表，協助管理者了解網路使用情況。​
  • 系統設定：​支援 Syslog 與 NetFlow 日誌匯出，方便整合至其他監控系統。 

客製化與高可用性架構

NxFilter 支援高度客製化與高可用性架構設計：​

  • 客製化代理程式：​可自訂 Windows 客戶端安裝程式的名稱、圖示與預設設定，符合企業品牌需求。 ​
  • 叢集架構：​支援最多 4 個從節點的叢集配置，實現負載平衡與故障轉移。

為何選擇 NxFilter？

  • 高效能與低延遲：​作為 DNS 層級的過濾系統，對網路速度影響極小。​
  • 靈活的過濾規則：​可依據時間、用戶、群組或設備設定不同的過濾策略。​
  • 強大的整合能力：​支援 AD/LDAP 整合，方便與現有的用戶管理系統協同工作。​
  • 豐富的報表功能：​提供詳細的網路使用報告，協助管理者進行網路行為分析。​

家用情境應用範例

家長控管孩子上網內容

你可能擔心小孩在寫作業時會不小心點進奇怪的網站，或在深夜偷滑手機看不當內容。透過 NxFilter，你可以設定晚上十點後自動封鎖 YouTube、社群網站或遊戲網站，也能建立「兒童模式」，只開放特定網站，讓孩子在安全的網路環境下使用電腦或手機。

限制網路使用時間

想讓小孩不再沉迷於網路遊戲？NxFilter 可讓你設定每天只能上網幾小時，或是週一到週五限制時間、假日再開放多一點，簡單又有效。

幫長輩過濾詐騙網站

家中長輩常常因為一個看起來「像真的」銀行網站而差點受騙嗎？NxFilter 可以主動封鎖已知的釣魚或詐騙網站，幫家人擋下這些風險，減少誤觸機會。

多設備集中管理

不論是手機、平板還是電腦，只要連上家裡的 Wi-Fi，就會自動經過 NxFilter 過濾。你不需要每一台裝置都設定一次，省事又安心。

無論您是中小型企業的 IT 管理員，還是學校的網路管理人員，NxFilter 都能提供一個高效、靈活且易於管理的網路過濾解決方案。安裝配置 NxFilter 來提升網路環境的安全性與管理效率拔吧！

https://nxfilter.org/p4/

安裝版：
NxFilter 4.7.1.8.exe（NXFILTER下載）
檔案大小：79.3 MB

如何绕过MCMC的DNS过滤？| 规避审查的最佳技术
如何绕过MCMC的DNS过滤？| 规避审查的最佳技术
What is DNS Filtering?
What is DNS Filtering?
揭秘域名解析與DNS 伺服器運作的完整流程
揭秘域名解析與DNS 伺服器運作的完整流程
[網路安全] 簡單設定DNS Filter 過濾釣魚網站或是少兒不宜的圖片來源
[網路安全] 簡單設定DNS Filter 過濾釣魚網站或是少兒不宜的圖片來源
一看就懂！網路架構基礎教學，小白也能輕鬆理解的網路架設基礎｜如何將各種不同網路設備組合｜數據機、路由器、交換器等設備應用【弱電通】
一看就懂！網路架構基礎教學，小白也能輕鬆理解的網路架設基礎｜如何將各種不同網路設備組合｜數據機、路由器、交換器等設備應用【弱電通】
Cisco Packet Tracer中模擬啟用DNS Server讓PC能透過網址連線到 ...
Cisco Packet Tracer中模擬啟用DNS Server讓PC能透過網址連線到 ...
2025 用 NxFilter 強化網路安全，守住你的數位防線
哇哇
哇哇
2025-04-27
All Posts

2025 用 NxFilter 強化網路安全，守住你的數位防線 相關文章

參考內容推薦

資安意識抬頭！2025年網路安全「5大趨勢」預測

隨著2025年即將來臨，全球極需更加全面的防護策略來應對未來的網路威脅，為了應對日益複雜的網路安全威脅，企業與個人都需採取積極行動。 2025年 4 月 21日 星期一

2025網路安全「6大變革、4大威脅」 企業該該如何因應？

2025年，網路安全正面臨技術快速變革與威脅模式升級的雙重挑戰。 本篇將從「技術與工具的變革」以及「威脅與管理的進化」2大面向，深入分析最新趨勢，並提供應對建議，助企業迎戰新時代的網路威脅。

Symantec 2025 網路安全預測：洞察威脅新局，守護企業未來

根據這些研究，我們提出了 2025 年最值得關注的五大網路安全趨勢，幫助台灣企業領先應對挑戰，鞏固防護陣線。 1. 國家級網路攻擊升級：俄羅斯的威脅陰影. 隨著烏克蘭戰爭的延續、美國政局變動，以及歐洲選舉的到來，俄羅斯支持的網路攻擊可能再度升級。 這些行動可能針對基礎設施展開，例如過去俄羅斯行動曾影響烏克蘭與美國的關鍵系統。 近期在歐洲的海底通信電纜破壞事件，可能只是未來更大規模行動的前奏。 2. 勒索軟體生態演變：地下世界的新格局. 曾經主宰網路犯罪的勒索軟體集團，正面臨生態系統的轉型。 過去採取的「勒

資安格局重塑：Mandiant 揭露2025年五大關鍵網路威脅

1 天前 · Mandiant 發布了第16 年度M-Trends 報告，提供來自第一線資安事件應變的關鍵洞察，這份報告顯示目前網路威脅格局中的重大轉變，反映出攻擊者戰術的顯著 ...

2025 用 NxFilter 強化網路安全，守住你的數位防線

2025 用 NxFilter 強化網路安全，守住你的數位防線,在現今的數位時代，企業與教育機構對於網路安全與內容過濾的需求日益增加，當然居家網路安全也是重要的。 NxFilter 是一款免費且高效的 DNS 過濾軟體，專為監控與過濾網路流量而設計，特別適用於中小型企業、學校及家庭網路。 本文將介紹 N...

2025 年的主要網路安全趨勢

2025 年的網路安全 隨著數位威脅繼續以令人眼花繚亂的速度發展，這將成為企業和用戶面臨的關鍵問題。 隨著人工智慧的興起、全球連結性的增強以及新的攻擊模式，為未來的挑戰做好準備至關重要。

Check Point Software亞太年度盛會揭示未來網路安全願景

網路安全解決方案的先驅者及全球領導廠商Check Point Software Technologies Ltd.日前在曼谷舉辦年度網路安全盛會CPX 2025，分享為高度互聯世界提供 ...

「政府網際服務網每天遭240 萬次攻擊。」總統賴清德：國家資通 ...

上週，政府也正式公告國家資通安全戰略2025，賴清德強調，2025 至2028 年有三大目標，包含強化社會資安防禦韌性、豐富資安產業生態系，以及構築新興科技防禦 ...

【資安月報】2025年3月，出現專門鎖定臺灣攻擊的勒索軟體

在2025年3月資安新聞中，勒索軟體、國家級駭客、供應鏈攻擊持續引發各界關注。以下整理出5大威脅焦點與1大防禦進展，幫助大家回顧本月重要新聞。

NxFilter 網站過濾、上網管制軟體（辦公室、學校適用） 免費

NxFilter 是一個免費的 DNS 過濾、監控軟體，可透過IP與網址來檢查使用者上什麼網站、是不是有害的病毒、釣魚網站或其他成人網站、社群網站或遊戲&hellip;等，也可透過黑名單、白名單等方式來精準控制使用者能不能開啟某些類型的網站，避免使用者在不對的