佩佩豬兒童手遊

許多家長不太讓太小的小朋友玩手機遊戲的原因之一，就是擔心 APP 內跳出的廣告會有兒童不宜的內容。今天小編要來跟大家分享這款在全世界許多國家排名第一的 APP 兒童遊戲「Peppa Pig: 開心母雞」，佩佩豬不僅是小朋友的最愛，打造成遊戲肯定是愛上加愛，這款 APP 原價 90 元目前限時免費了，無內建廣告、無內購，內建五個簡單的小遊戲，非常適合學齡前兒童，很適合短暫的哄一下小朋友的遊戲，趕快趁著免費下載起來吧，iOS 及 Android 雙系統通通免費唷。


佩佩豬兒童手遊

這款遊戲在全世界 33 個國家獲得下載排行榜第一名，可見是許多人信任的兒童手游 APP，一進入畫面有許多語言可以選擇，選擇繁體中文點擊右下角勾勾就可以開始玩啦。

佩佩豬兒童手遊

佩佩豬兒童手遊

第一次打開遊戲，可以設定大頭貼，這邊有三個格子可以選擇，分別代表不同的身份，大頭貼圖示以不同的動物卡通圖片作為辨識。

佩佩豬兒童手遊

兒童APP

內建 5 種不同的小遊戲，最後一個是可以看到自己所蒐集到的貼紙獎狀，每個遊戲中都能看到不同的佩佩豬卡通元素，包含喬治還有他們的家人和朋友們，以下是 5 種小遊戲內容：

• 玩開心母雞時看你能生多少粒蛋
• 投放種子引導小雞們走出迷宮
• 帶領小雞們回到雞舍裡
• 跳入泥坑遊戲
• 完成拼圖
• 貼紙獎狀

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兒童APP下載

遊戲內容沒有問題，相當適合小朋友，操作上也非常簡單易玩，各位爸媽趕快趁著限時免費期間下載起來吧，5 歲以前學齡前的小朋友都很適合喔，下面的下載點點過去就能直接下載囉。

下載：
Peppa Pig: 開心母雞 ( App Store 下載 )
Peppa Pig: 開心母雞 ( Google Play 下載 )

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